Какой праздник 2 июля 2026 года / © ТСН

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2 июля 2026 года — четверг. 1589-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

2 Июля верующие празднуют Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в Влахерне / © unsplash.com

Завтра, 2 июля, верующие празднуют Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне. Это событие произошло 2 июля 458 в Константинополе. По преданию, святая риза (одежда) Богородицы была привезена из Святой Земли и торжественно возложена в храм во Влахернском районе города. С тех пор эта святыня считалась одним из величайших духовных сокровищ Византии. Христиане верили, что за молитвами Пресвятой Богородицы и благодаря ризе Господь неоднократно оберегал Константинополь от нападений врагов и стихийных бедствий. Праздник напоминает верующим о материнском покровительстве Божией Матери, ее непрестанной молитве за человечество и силу искренней веры.

2 июля в Украине празднуют День работника государственной налоговой службы / © КМДА

2 июля в Украине празднуют День работника государственной налоговой службы. Праздник был установлен указом Президента Украины 24 октября 2005 года. 2013 этот праздник был отменен, а вместо него ввели День работника налогового и таможенного дела Украины, который праздновали 18 марта. Впоследствии, в 2020 году, Президент Украины установил новый профессиональный праздник — День налоговика Украины, вернув дату празднования на 2 июля. Именно этот день сегодня — официальный профессиональный праздник украинских налоговиков.

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2 июля Всемирный день дикобраза / © pexels.com

Также 2 июля Всемирный день дикобраза. Дикобразы обитают в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Несмотря на расхожее мнение, они не могут выстреливать иглами. Иглы являются видоизмененными волосами, которые легко отделяются при контакте с хищником, помогая животному защищаться. Существует более 25 видов дикобразов, которые делятся на две большие группы: дикобразы Старого Света и дикобразы Нового Света. Они ведут преимущественно ночной образ жизни, питаются корой, корнями, плодами, листьями и травами, а некоторые виды прекрасно лазают по деревьям.

2 июля Всемирный день НЛО / © pexels.com

А еще 2 июля Всемирный день НЛО. Эта неофициальная дата объединяет людей, интересующихся неопознанными летающими объектами, астрономией и поисками возможных внеземных форм жизни. Именно 2 июля связывают с так называемым Розвелльским инцидентом — произошедшим в 1947 году близ города Розвелл. Она породила многочисленные дискуссии, теории и исследования по природе неизвестных объектов в небе. Несмотря на популярность истории, официальные расследования США объясняли инцидент испытаниями секретного оборудования, а не визитом внеземной цивилизации.

2 июля празднуют Международный день спортивного журналиста / © pexels.com

2 июля празднуют Международный день спортивного журналиста. Дату избрали в честь основания Международной ассоциации спортивной прессы, созданной 2 июля 1924 года в Париже во время летних Олимпийских игр 1924 года. Праздник посвящен журналистам, комментаторам, фотографам, редакторам и всем, кто освещает спортивные события. Именно они знакомят болельщиков с достижениями спортсменов, рассказывают истории побед и поражений, анализируют соревнования и популяризируют здоровый образ жизни.

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