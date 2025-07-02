Какой праздник 2 июля 2025 года / © ТСН

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2 июля 2025 года — среда. 1225-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 2 июля, верующие празднуют возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В правление императора Льва I Великого (V век), двое найденных мужчин, Кандид и Галвий, уехали в Палестину. В Назарете они узнали, что в одном из домов хранится одежда (риза) Пресвятой Девы Марии. По согласию хозяев, они перевезли святыню в Константинополь, где она была размещена в храме в пригороде Влахерны (северо-западная часть города). Позже, в 473 году, Лев I построил здесь величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда торжественно внесли ризу.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это день сосредоточенности и молитв.

Не следует злословить — стоит избегать осуждения, потому что все вернется к вам.

Запрещается шить, стирать, вышивать — верили, что в этот день риза Богородицы оберегает от всего зла, поэтому острые предметы и воду не использовали, потому что они могут “разрезать” или “смыть” эту защиту.

Народные приметы и традиции на 2 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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тихая и теплая погода — к хорошему лету;

дождь 2 июля — ждите богатый урожай;

утром роса — будет высокое плодородие;

ветер 2 июля — к сильному похолоданию;

облачный день, но дождя нет — ждите неурожая орехов и ягод.

2 июля тихая и теплая погода — к хорошему лету / © unsplash.com

В народе 2 июля носило название Ризоположение. Этот вариант церковного праздника часто встречается в народном календаре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июля

Какие сегодня именины: Арсений.

Талисманом человека, рожденного 2 июля, является амазонит. Одна из форм минерала — микролина. С древнейших времен его ценили как камень красоты и гармонии: считалось, что он помогает сохранить молодость кожи и защищает человека от поспешных, опрометчивых поступков.

В этот день родились:

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1866 год — Сергей Дельвиг, украинский военный деятель, генерал-полковник Армии УНР;

1995 год — Яна Зинкевич, украинская военная и политическая деятельница. Командир Медицинского батальона “Госпитальеры”, народный депутат Украины 9-го созыва;

2002 год — Александр Гарбуз, солдат ВСУ. Герой Украины.

Памятные даты 2 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 июля:

1559 год — в четырех османских документах упоминается нападение на крепость Азов, совершенный “Дмитрашкой (Вишневецким) и неверными”, то есть казаками;

1644 год — происходит битва под Марстон-Муром;

1776 год — Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принимает решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании;

1900 год — происходит первый полет дирижабля модели LZ-1, созданного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином;

1951 год — газета “Правда” резко критикует стихотворение Владимира Сосюры “Любите Украину”;

1956 год — начинает свою деятельность Международная организация телевидения, известная как Евровидение;

1996 год — в Днепродзержинске трамвай, из-за отказа тормозов на стремительном спуске, врезается в стену дома, в результате чего погибают 34 человека, а около сотни получают травмы;

2011 год — Владимир Кличко одерживает победу над Дэвидом Хэем, благодаря чему братья Кличко овладевают всеми престижными чемпионскими поясами в супертяжелом весе.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

2 июля в Украине празднуют День работника государственной налоговой службы / © Unsplash

2 июля в Украине празднуют День работника государственной налоговой службы. Профессиональный праздник был установлен указом президента Украины 2004 года. Дату выбрали не случайно. Именно 2 июля 1991 создали Государственную налоговую администрацию Украины, которая стала важным шагом в формировании налоговой системы независимого государства. Сотрудники налоговой службы играют очень важную роль в обеспечении финансовой стабильности страны.

Также 2 июля Международный день спортивного журналиста. Профессиональный праздник, посвященный всем редакторам, журналистам, комментаторам, медиаспециалистам, фотографам, чья жизнь связана с миром спорта и спортивной журналистики.

А еще 2 июля Всемирный день дикобраза. Экологический праздник, призванный привлечь внимание к удивительному существу. Это грызун с характерным защитным покровом из длинных острых игл, помогающих ему защищаться от врагов. На сегодняшний день существует около 30 видов дикобразов, обитающих в разных частях света.

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