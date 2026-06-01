Какой праздник 2 июня 2026 года / © ТСН

Реклама

2 июня 2026 года — вторник. 1559-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

2 июня верующие празднуют День памяти святого Никифора, патриарха Царьградского / © pexels.com

Завтра, 2 июня, верующие празднуют День памяти святого Никифора, патриарха Царьградского. Выдающийся церковный деятель, богослов и защитник почитания святых икон. Он родился около 758 года в Константинополе и в 806 году стал патриархом Царьградским (Константинопольским). Во время периода иконоборчества святой Никифор решительно выступал в защиту чтения икон, за что подвергся преследованиям от императора Лев V Армянин. В 815 году его отстранили с патриаршего престола и отправили в ссылку, где он провел остальную жизнь.

2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения / © pexels.com

2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Этот день начал 2016 международные организации и активисты, чтобы привлечь внимание к проблеме расстройств пищевого поведения, повысить осведомленность общества и поддержать людей, которые сталкиваются с такими заболеваниями.

Реклама

К наиболее распространенным расстройствам пищевого поведения относятся Анорексия, Булимия и Компульсивное переедание. Эти состояния могут оказывать негативное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Цель дня — разрушать стереотипы, поощрять своевременное обращение за помощью и подчеркивать, что нарушения пищевого поведения могут возникнуть у людей любого возраста, пола или социального статуса. В разных странах в этот день проводятся информационные кампании, образовательные мероприятия, тематические лекции и акции поддержки.

Новости партнеров