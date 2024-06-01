Какой завтра, 2 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 июня День работников местной промышленности в Украине. Верующие чтят память святого Никифора. До Нового года осталось 212 дней.

2 июня 2024 года — воскресенье. 830-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 июня в церковном календаре – день памяти святого Никифора. Одна из самых известных историй связана со святым Никифором из Антиохии Сирийской, жившим во времена императоров Валериана и Галлиена. Он стал известен из-за своей преданности и веры, а также из-за трагической истории со своим другом, пресвитером Сапрыкием.

Согласно преданию, Никифор и Саприкий были очень близки, но после конфликта между ними, Сапрыкий отказался простить Никифора, даже когда тот просил прощения. Во время преследований христиан Саприкий был приговорен к смерти, но перед казнью он отрекся от своей веры. Никифор же, напротив, заявил о своей вере и был казнен вместо Саприкия.

Что нельзя делать 2 июня

Запрещено ходить в лес.

Не стоит шумно веселиться, праздновать.

Нельзя выяснять отношения, ругаться.

Народные приметы и традиции на 2 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: воробьи играют — в ближайшее время будет хорошая погода;

западный ветер к похолоданию;

с самого утра солнце будто в тумане — погода будет теплой и тихой;

идет дождь – будет большой урожай льна.

2 июня воробьи играют — в ближайшее время будет хорошая погода / Фото: Unsplash

В древности считалось, что нужно сплести венок из вьюна. Девушки во время этой работы обязательно думали о будущем. Верили, что тогда намеченное точно сбудется.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июня

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Константин, Никифор, Елена, Мария, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 2 июня является обсидиан. Издавна этот камень применяли в волшебных ритуалах. К примеру, верили, что обсидиан помогает узнать будущее.

В этот день родились:

1942 год – украинский художник-аниматор, художник и сценарист, лауреат Шевченковской премии, народный художник Украины Эдуард Кирич;

1946 год – украинский кинорежиссер Ярослав Лупий;

1953 год – украинский поэт, журналист, общественный деятель Владимир Барна.

Памятные даты 2 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 июня:

455 год – вандалы захватывают Рим, после чего грабят его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращение их в рабов;

1652 год — под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разгромляют армию Речи Посполитой во главе с М. Калиновским;

1851 год — штат Мэн (США) первым вводит на своей территории "сухой закон";

1857 год — Джеймс Гиббс из Виргинии получает патент на однониточную дорожную швейную машинку;

1859 год – на острове Хонсю (Япония) основывают город Йокогама;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1924 год – американский Конгресс предоставляет гражданство всем американским индейцам;

1953 год – происходит коронация Елизаветы II, королевы Великобритании;

1996 год — Украина официально теряет статус ядерного государства;

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.

Погода на 2 июня

Завтра, 2 июня, в Киеве облачно с утра и днем, вечером прояснится, утренний дождь сменится дождем с грозой. Во Львове пасмурно, днем дождь, который стихнет ближе к вечеру. В Харькове пасмурное лишь утро, затем ясно, без осадков. В Одессе во второй половине дня небо очистится от облаков, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +18 ночью. Во Львове +22 днем и +14 ночью. В Харькове +31 день и +19 ночью. В Одессе +27 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 июня празднуют День работников водного хозяйства в Украине / Фото: Unsplash

2 июня в Украине празднуют День работников местной промышленности. Этот праздник был установлен согласно Указу Президента Украины от 20 августа 2002 г. № 726/20021, учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства. Праздник выпадает на первое воскресенье июня.

Также 2 июня День мелиоратора в Украине. Еще один профессиональный праздник, который выпадает на первое воскресенье июня. Мелиорация, что в переводе с латинского означает "улучшение", включает в себя комплекс технических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на радикальное улучшение земель и оздоровление природной среды.

А еще 2 июня День очистки водоемов. Выпадает на первое воскресенье июня. Празднование Международного дня очистки водоемов началось с 1995 года и привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов. При благоприятной погоде дайверы и активная молодежь из разных городов и стран занимаются очисткой водоемов и побережья, поднимая мусор со дна и убирая берега.

2 июня празднуют День работников водного хозяйства в Украине. Празднуется в первое воскресенье июня. Этот профессиональный праздник был официально установлен 18 марта 2003 г. Указом Президента Украины. Вода является источником всего живого на Земле, поэтому рациональное использование водных ресурсов, обеспечение населения и промышленности водой, экономное распределение, хранение и отвод воды являются важными задачами работников водного хозяйства.

Также 2 июня Международный день людей преодолевших рак. Это день, когда чествуются все, кто столкнулся с раком: те, кто находится на стадии лечения, кто в ремиссии, кто подвергся рецидиву, а также их родственники, друзья и медицинские работники, которые борются с этой болезнью ежедневно.

А еще 2 июня Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля. Этот день был начат в 2012 году по инициативе Французской ассоциации исследований гидраденита. Целью этого дня является распространение информации о гидрадените, также известном как супуративный гидраденит или болезнь Вернейля, который диагностируется у 1% женщин и мужчин от всего населения планеты.

2 июня Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Это важный день, который был начат в 2016 году и направлен на повышение осведомленности о таких заболеваниях, как анорексия, булимия и компульсивное переедание. Он является возможностью для организаций и активистов со всего мира объединиться, чтобы развенчать цели о расстройствах пищевого поведения, распространить информацию об этих заболеваниях и поддержать людей, страдающих ими.

Также 2 июня празднуют Всемирный день борьбы с вредителями. Этот день также известен как Всемирный день осведомленности о вредителях. Он приходится на первое воскресенье июня и стремится повысить осведомленность о проблемах, связанных с вредителями, и необходимость их контроля для обеспечения здоровья людей, сохранения продовольственной безопасности, защиты окружающей среды и предотвращения экономических потерь, которые могут быть причинены вредителями.