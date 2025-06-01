Какой праздник 2 июня 2025 года / © ТСН

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2 июня 2025 года — понедельник. 1195 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 июня, верующие празднуют день памяти святого Никифора, патриарха Царьградского. Он родился в зажиточной семье в Константинополе. С самого детства он был окружен атмосферой глубокой веры. Отец Никифора, добродетельный чиновник Теодор, пострадал из-за своего почитания святых икон и был сослан.

В 806 году после смерти патриарха Царьградского Никифор занял его место. Он не был священником, а потому такое предназначение вызвало удивление. Однако, уже 813 к власти пришел император Лев V, который был ревностным иконоборцем. Никифор стал защищать поклонение иконам, за что его также сослали в изгнание.

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13 долгих лет он прожил в одном из монастырей на Принкипских островах, ежедневно проводя время в молитвах и размышлениях о Христе. Также Никифор писал священные трактаты в защиту иконопочитания. Умер в ссылке 828 года, не дождавшись своей реабилитации.

Что нельзя делать 2 июня

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — считается, что такая работа не принесет пользы, поэтому урожай может погибнуть.

Нельзя купаться в открытых водоемах — вода еще не “освящена” для купания, а значит, это довольно опасно.

Запрещается сплетничать, сквернословить, ссориться — святой Никифор является символом чистоты, веры и правды.

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Народные приметы и традиции на 2 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

много росы утром — к ясному, сухому и урожайному лету;

солнечная погода, но легкая прохлада — летом будет мало ливней;

ночью звезды очень яркие — к жаре;

без осадков, но облачно — лето будет с сильными перепадами температуры;

дождь — к дождливому лету;

кукушка громко кует — лето будет длинным и теплым.

2 июня ночью звезды очень яркие — до жары / © unsplash.com

В народе 2 июня носило название Никифор Дубодер. Слово “Дубодер” означает “тот, кто обдирает дуба”, то есть обдирает с этого дерева кору. Именно в этот период наши предки начинали заготавливать кору дуба, ведь она легко отделяется от ствола.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июня

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 2 июня является обсидиан. Камень, издавна применявшийся в различных магических ритуалах. Было мнение, что обсидиан помогает заглянуть в будущее.

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В этот день родились:

1942 год — Эдуард Кирич, украинский художник-аниматор, художник и сценарист, лауреат Шевченковской премии;

1946 год — Ярослав Лупий, украинский кинорежиссер;

1953 год — Владимир Барна, украинский поэт, журналист, общественный деятель.

Памятные даты 2 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 июня:

455 год — Вандальское войско захватывает Рим и в течение двух недель безжалостно грабит город, опустошая его сокровища и культурное достояние;

1537 год — Папа Римский Павел III издает буллу, которой торжественно признает, что коренные народы Америки являются полноценными людьми с душой, и налагает запрет на их порабощение;

1652 год — Под Батогом объединенное войско запорожских казаков и крымских татар под предводительством Богдана Хмельницкого наносит сокрушительное поражение польскому войску во главе с Марцином Калиновским;

1851 год — Американский штат Мэн становится первым в США, где официально вводится “сухой закон” запретив продажу и производство алкоголя;

1857 год — Джеймс Гиббс из Виргинии получает патент на швейную машину с однонитевым стежком — одну из важных инноваций в швейном производстве;

1859 год — На главном острове Японии — Хонсю — основывают город Йокогама, который впоследствии станет одним из ключевых торговых и портовых центров страны;

1896 год — Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони официально запатентовывает устройство для беспроводной передачи сигналов — радио;

1918 год — Германия и Австро-Венгрия юридически признают власть гетмана Павла Скоропадского в Украине, подтвердив ее на международном уровне;

1924 год — Конгресс США принимает решение предоставить полноправное гражданство всем коренным американцам — индейцам;

1946 год — По результатам всеобщего референдума в Италии монархию отменяют, а страну провозглашают республикой;

1953 год — В Лондоне происходит официальная коронация Елизаветы II — королевы Великобритании, которая впоследствии станет дольше всего правящим монархом в истории страны;

1976 год — Пассажирский самолет Як-40 совершает посадку в киевском районе Осокорки — событие стало резонансным в истории городской авиации;

1996 год — Украина официально завершает процесс ядерного разоружения и теряет статус государства, обладающего ядерным оружием;

2010 год — Парламент Квебека (Канада) единогласно признает Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа и устанавливает День памяти жертв этой трагедии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения / © unsplash.com

2 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Особый праздник, посвященный повышению осознания о сложных психических состояниях, связанных с нарушениями питания (булимия, анорексия и т.п.). Главная его идея заключается в развеивании мифа о том, что расстройства пищевого поведения являются просто “капризами” и “слабостью воли”. Это важная возможность для врачей, активистов и психологов объединиться, чтобы помочь тем, кто борется с этими вызовами.