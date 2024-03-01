Какой завтра, 2 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 марта 2024 года — суббота. 738-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 марта, церковный праздник

2 марта в церковном календаре – день памяти епископа Феодота Киринейского. Он жил в городе Кипр в то время, когда императором был жестокий Ликиний. Феодот открыто исповедовал христианство и пытался обратить в веру как можно больше людей. Когда об этом услышал наместник Кипра, приказал отыскать святого. Феодот услышал первым о повелении, а потому сам пришел на суд и сказал: "Я тот, кого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Наместник долго избивал святого, а затем повесил его на дереве и острыми инструментами строгал тело.

Через пять дней снова привели Феодота на пытки. Наместник был уверен, что святой после такого точно откажется от своей веры, но муж только продолжал молиться Богу. Тогда положили его на костер, вбили в ступни гвозди и заставили идти так. Но все пытки он переносил с достоинством. Тогда императором стал Константин, подаривший всем мученикам свободу. Феодота в том числе. Пришел он в Кирию, где служил епископом и умер два года спустя.

Что нельзя делать 2 марта

Плохая примета — разжечь в доме огонь.

Нельзя громко смеяться — это наведет на жилище нищету.

Запрещено развлекаться, устраивать застолье.

Народные приметы и традиции на 2 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в полдень светит солнце — хлеб уродит;

северный и холодный ветер — к холодному, но сухому лету;

южный и теплый ветер — лето будет теплым, но дождливым;

метель — первая трава еще не скоро появится;

утром снежит — ждите большой урожай зерновых.

2 марта в полдень светит солнце — хлеб уродит / Фото: Pexels

У наших предков хватало забот в этот период. Они обязательно шли проверять сад, стряхивали с веток снег, убирали леса. Во дворе и дома тоже хватало работы. Мужчины шли заготавливать дрова, охотились, а женщины в это время наводили порядок в доме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 марта

Какие завтра именины: Федот, Иосиф, Николай, Арсений.

Талисманом человека, рожденного 2 марта, является жемчуг. Издавна они считались камнем луны. Наши предки верили, что жемчуг помогает восстановить память и улучшить состояние нервной системы.

В этот день родились:

1933 год – украинский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Крымской филармонии Алексей Гуляницкий;

1953 год – украинский композитор и баянист Владимир Зубицкий;

1979 год – украинский хоккеист, чемпион Украины Александр Зиневич.

Памятные даты 2 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 марта:

1444 год — Скандербег образует Лежскую лигу для борьбы с турецкими завоевателями;

1767 год — король Карл III изгоняет иезуитов из Испании;

1796 год — французский генерал Наполеон Бонапарт становится главнокомандующим так называемой Итальянской армией;

1807 год — Томас Джефферсон подписывает закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США, подконтрольные им порты и территории;

1836 год — в городке Вашингтон-на-Бразосе на съезде американцев Техаса провозглашают независимость этого штата от Мексики;

1918 год — в УНР принимают первый закон о гражданстве Украины;

1923 год — в США выходит первый номер журнала "Time" — 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 год — премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1949 год — заканчивается первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара, который длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II;

1956 год — Франция и Марокко договариваются о прекращении протектората и независимости африканской страны, которая становится независимым султанатом во главе с Мухаммедом V;

1962 год — военный переворот в Бирме: власть берут генералы во главе с У Не Вином;

1972 год — с мыса Канаверал стартует космический аппарат "Пионер-10", первым достигающий третьей космической скорости и начинающий исследовать Юпитер;

1983 год — появляются первые компакт-диски и CD-проигрыватели;

1993 год — основывают Академию медицинских наук Украины.

Погода на 2 марта

Завтра, 2 марта, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +1 ночью. Во Львове — +12 днем и +5 ночью. В Харькове — +6 днем и -1 ночью. В Одессе — +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 марта Международный день спасения кошек / Фото: Pexels

2 марта в Украине и мире Всемирный день психического здоровья подростков. Событие совершенно новое и появилось в 2020 году по инициативе американского бренда молодежной одежды Hollister. Компанией был создан проект, заключающийся в помощи разнообразным организациям, занимающимся психическим равновесием подростков. Инициативу поддержала Международная ассоциация по предотвращению самоубийств. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о психическом здоровье тинейджеров, преодолении неуверенности в себе с помощью музыки, танцев, медитации и т.д.

Также 2 марта празднуют День рождения компакт-диска. Именно в этот день 1983 года в Великобритании компаниями Polygram, Philips и Sony был продемонстрирован первый компакт-диск с проигрывателем. Тогда в пример запустили Девятую симфонию Бетховена. Первые компакт-диски были достаточно большими (12 см в диаметре) и могли воспроизводить только аудио.

А еще 2 марта Всемирный день информационной архитектуры. Начиная с 2012 года, этот день всегда приходится на первую субботу марта. Праздник был создан при поддержке Института информационной архитектуры. Информационная архитектура очень тесно связана с IT. Это графическая структура данных, основанная на информационных технологиях.

2 марта Международный день спасения кошек. Событие было создано для повышения осведомленности о преимуществах приюта бездомных кошек и помогает подчеркнуть важность предоставления дома и хозяев всем нуждающимся животным. Она поощряет людей брать бездомных кошек вместо того, чтобы покупать их у заводчиков.

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