Какой завтра, 2 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 марта 2025 года — воскресенье. 1103-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 марта в церковном календаре – день памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. Он был родом из малоазиатской Галатии. Он родился в христианской семье и с детства был воспитан в книжном наставлении. Теодот прибыл на остров Кипр, где проповедовал христианскую веру и обращал язычников ко Христу. Во время правления императора Ликиния, преследовавшего христиан, Теодот был заключен за его веру. Он сам пришел к наместнику Савину, чтобы засвидетельствовать свою веру во Христа. Теодота подвергали жестоким пыткам, но он терпеливо все сносил и продолжал проповедовать. После освобождения во время правления императора Константина Великого, Теодот еще два года управлял Церковью в Киринее и мирно отошел к Господу около 320 года.

Что нельзя делать 2 марта

Не следует слишком громко смеяться, иначе наведете нищету на семью.

Запрещается устраивать застолье, веселиться.

Нельзя разжигать огонь в доме.

Народные приметы и традиции на 2 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплый, южный ветер — к теплому, но дождливому лету;

холодный, северный ветер – лето будет сухим, но холодным;

в полдень вышло солнце – уродят зерновые;

снегопад – еще нескоро появится первая трава.

2 марта снегопад — еще нескоро появится первая трава / Фото: Unsplash

В этот период у наших предков хватало забот, ведь нужно было проверить сад, убрать участок, стряхнуть с веток снег.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 марта

Какие завтра именины: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

Талисманом человека, рожденного 2 марта является жемчуг. Камень натурального происхождения, способный темнеть, если на его владельца приводят порчу. Жемчуг защищает только добрых и светлых душой людей, не подходящих своенравным.

В этот день родились:

1933 год – украинский дирижер Алексей Гуляницкий;

1953 год – украинский композитор и баянист Владимир Зубицкий;

1979 год – украинский хоккеист, чемпион Украины Александр Зиневич.

Памятные даты 2 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 марта:

1444 год — Скандербег образует Лежскую лигу для борьбы с турецкими завоевателями;

1767 год – король Карл III изгоняет иезуитов из Испании;

1796 год — французский генерал Наполеон Бонапарт назначается главнокомандующим так называемой Итальянской армией;

1807 год — Томас Джефферсон подписывает закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США, подконтрольные им порты и территории;

1836 год – в городке Вашингтон-на-Бразосе на съезде американцев Техаса провозглашают независимость этого штата от Мексики;

1918 год — в УНР принимают первый закон о гражданстве Украины;

1918 год — войска УНР освобождают Киев от большевиков;

1923 год — в США выходит первый номер журнала "Time" — 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 год — премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1943 год — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны, спровоцированное предыдущими действиями советских партизан Алексея Федорова;

1949 год — заканчивается первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара, который длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 год — Франция и Марокко договариваются о прекращении протектората и независимости африканской страны, которая становится независимым султанатом во главе с Мухаммедом V;

1962 год – военный переворот в Бирме: власть берут генералы во главе с У Не Вином;

1965 год — США начинают регулярные бомбардировки Северного Вьетнама;

1972 год — с мыса Канаверал стартует космический аппарат "Пионер-10", первым достигающий третьей космической скорости и начинающий исследовать Юпитер;

1983 год – появляются первые компакт-диски и CD-проигрыватели;

1993 год — основывают Академию медицинских наук Украины.

Погода на 2 марта

Завтра, 2 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, ночью небольшой дождь со снегом, дальше осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и +1 ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове +1 день и -6 ночью. В Одессе +3 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 марта в Украине и мире празднуют Международный день спасения кошек / Фото: Unsplash

2 марта в Украине и мире празднуют Международный день спасения кошек. Этот праздник посвящен помощи бездомным, заброшенным и пострадавшим котам, а также поддержке организаций и волонтеров, занимающихся их спасением. Этот день – прекрасный случай сделать доброе дело и помочь нуждающимся в любви и заботе.

Также 2 марта Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Приходится каждый год на первое воскресенье марта. Праздник начат ЮНИСЕФ 1991 года с целью привлечения внимания к детским медиа и важности качественного контента для детей. В этот день радиостанции и телеканалы по всему миру уделяют больше эфирного времени программам, созданным для детей и с участием детей. Этот праздник напоминает, что медиа обладают большой силой влияния и должны работать на пользу детей, помогая им расти свободными, образованными и ответственными людьми.

А еще 2 марта День рождения компакт-диска. Именно в этот день 1983 компакт-диски (CD) официально появились в продаже в США и других странах мира. Этот день считается своеобразным "Днем рождения CD" для массового рынка. Среди первых релизов были альбомы Билли Джоэла, Дэвида Боуи, Pink Floyd, ABBA и других исполнителей. Технология CD являлась совместной разработкой компаний Sony и Philips.

2 марта празднуют Всемирный день психического здоровья подростков. По данным ВОЗ, около 50% психических расстройств начинаются в возрасте до 14 лет. Подростки часто сталкиваются со стрессом, тревожностью, депрессией через обучение, социальные сети, отношения и давление общества. Отсутствие поддержки и понимания может привести к серьезным последствиям, включая изоляцию или даже самоповреждения. Психическое здоровье так же важно, как и физическое. Этот день напоминает, что поддержка, понимание и внимание могут спасти жизнь.