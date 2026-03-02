Какой праздник 2 марта 2026 года / © ТСН

2 марта 2026 года — понедельник. 1467-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

2 марта верующие празднуют День памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского / © pexels.com

Сегодня, 2 марта, верующие празднуют День памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. Святой священномученик Теодот был епископом Киринея на Кипре в IV веке. Во время гонений на христиан подвергся жестоким пыткам за отказ отречься от веры во Христа. Несмотря на страдания, мужественно исповедовал христианство и укреплял свою паству. По преданию, после пыток был чудесно исцелен и снова вернулся к служению. Умер мирно около 320 года.

2 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса / © pexels.com

2 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Международная инициатива, призванная популяризировать теннис и сделать его более доступным для людей всех возрастов. Праздник открыла International Tennis Federation (ITF) 2013 года. Традиционно выпадает на первый понедельник марта. В разные годы формат празднования менялся, но главная идея остается неизменной — привлечь как можно больше людей к игре.

2 марта Всемирный день психического здоровья подростков / © pexels.com

Также 2 марта Всемирный день психического здоровья подростков. Он призван обратить внимание на эмоциональное благополучие молодежи, профилактику депрессии, тревожности и суицидального поведения. Подростковый возраст — период интенсивных изменений: гормональных, социальных, личностных. Именно в это время формируются самооценка, ценности, навыки общения. По данным World Health Organization, психические расстройства являются одной из ведущих причин заболеваемости среди молодежи в мире.

2 марта День рождения компакт-диска / © pexels.com

А еще 2 марта День рождения компакт-диска. Именно 2 марта 1979 года Philips и Sony публично продемонстрировали прототип компакт-диска — нового цифрового носителя звука, впоследствии изменившего музыкальную индустрию. В серийное производство компакт-диски запустили в 1982 году, и уже через несколько лет они вытеснили кассеты и пластинки с массового рынка.

2 марта празднуют Международный день спасения кошек / © pexels.com

2 марта празднуют Международный день спасения кошек. Его цель — привлечь внимание к проблемам бездомных животных, поддержать приюты и поощрить ответственное отношение к домашним любимцам. Каждый год тысячи кошек оказываются на улице из-за безразличия или сложных жизненных обстоятельств хозяев. Спасение одного кота не изменит мир полностью, но для него это будет весь мир. И каждый такой шаг — о человечности, ответственности и благополучии тех, кто не может попросить о помощи.