Какой завтра, 2 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 мая, Всемирный день паролей. Верующие чтят перенесение мощей князей Бориса и Глеба. До Нового года осталось 243 дня.

2 мая 2024 года — четверг. 799-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 мая в церковном календаре – день перенесения мощей князей Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира Великого. Их коварно убили во время борьбы за княжеский престол наемники их старшего брата Ярослава. Нетленные мощи святых были перенесены в Борисоглебский храм, построенный в Вышгороде.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя никому рассказывать о своих снах.

Не стоит делать так, чтобы в этот день был пустой кошелек.

После заката запрещено перечислять деньги.

Народные приметы и традиции на 2 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветреная и холодная погода — к такому же лету;

на черемсе появились цветы — ждите похолодания;

на закате солнце яркое — летом будет мало дождей;

услышать ночью как поет соловей — погода будет солнечной;

каркает ворона у дома — к неприятностям.

2 мая каркает ворона у дома до неприятностей / Фото: Unsplash

Согласно народным приметам, в этот день начинают петь соловьи. Если услышать его пение — человек будет жить долго и счастливо. Всей семьей было принято собираться за ужином, на который готовили яичницу с салом. Последними по традиции угощались пожилые люди, а первыми дети.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 мая

Какие завтра именины: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Михаил, Роман.

Талисманом человека, рожденного 2 мая, является цитрин. Издавна этот камень считался оберегом от всего зла. Цитрин является символом успеха и богатства, а еще было мнение, что он спасает от кошмаров.

В этот день родились:

1933 год — украинская художница в графическом стиле Галина Гаркавенко;

1988 год — украинский общественный деятель и предприниматель Александр Тодорчук;

1993 год — майор ВСУ, Герой Украины Кизило Андрей Александрович.

Памятные даты 2 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 мая:

1312 год — Папа Римский Климент V передает имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;

1611 год — публикуют первую официально санкционированную англоязычную версию Библии — "Библию короля Иакова";

1668 год — Первый Аахенский мир, заключающий между Францией и Испанией;

1817 год — в Одессе основывают Ришельевский лицей;

1848 год — во Львове создают первую украинскую политическую организацию — Главную Русскую Раду;

1892 год — в Киеве запускают электрический трамвай;

1945 год — командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции;

1980 год — с визита в столицу Заира Киншаса начинается первая в истории Ватикана поездка папы римского (Иоанна Павла II) в Африку;

1982 год — во время Фолклендской войны британская атомная субмарина утопляет аргентинский крейсер "Генерал Бельграно";

1986 год — победив "Атлетико (Мадрид)" 3:0, "Динамо (Киев)" получает Кубок Кубков 1985/86;

2011 год — по утверждению администрации США, этой ночью в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убивают Осама бен Ладена;

2014 год — в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш в Одессе и пожара в одесском Доме профсоюзов погибает 48 человек.

Погода на 2 мая

Завтра, 2 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове будет облачно, возможен мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура в Киеве — +19 днем и +9 ночью. Во Львове — +21 день и +10 ночью. В Харькове — +16 днем и +6 ночью. В Одессе —+20 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день паролей / Фото: Unsplash

2 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день паролей. Этот праздник проводится ежегодно в первый четверг мая и был предложен экспертами Intel. Идея была поддержана IT-отраслью. День был создан для того, чтобы напомнить пользователям о важности создания надежных паролей, защищающих личную информацию в Сети. Впервые праздник отпраздновали в 2013 году. В этот день пользователей призывают обновить все свои старые пароли.

Также 2 мая Международный день осведомленности о цинге. Этот день посвящен болезни под названием "цинга", которая еще несколько веков назад была очень распространенным явлением среди моряков, долгое время питавшихся без фруктов и овощей. Из-за цингы возникает недостаточность витамина С, содержащегося в большом количестве именно в свежих овощах и фруктах. Как следствие возникает кровоточивость десен, нарушается синтез коллагена и т.д.

А еще 2 мая Всемирный день тунца. В основном дата носит экологическую направленность, ведь она привлекает людей к необходимости защиты рыбных ресурсов во всем мире. Событие было создано по инициативе Генассамблеи ООН в декабре 2016 года.

2 мая празднуют Международный день Гарри Поттера. Праздник, по мнению поттероманов, был создан бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном 2012 года, хотя нет доказательств этого факта. По сюжету книг именно 2 мая 1998 года состоялось финальное сражение за волшебный мир с поклонниками Волан-де-Морта.