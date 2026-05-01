Какой праздник 2 мая 2026 года

2 мая 2026 года — суббота. 1528-й день войны в Украине.

Завтра, 2 мая, верующие празднуют День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Он родился в Александрии и всю жизнь посвятил служению Церкви. Как архиепископ, Афанасий стал главным защитником православного учения о Святой Троице, особенно в борьбе против арианства — ереси, отрицавшей божественность Иисуса Христа. Святой неоднократно подвергался преследованиям и был изгнан со своей кафедры, но оставался непоколебимым в вере. Его произведения, в частности «О Воплощении Слова», стали основой христианского богословия.

2 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день лабиринта. Проходит в первую субботу мая. Главная идея дня — акция Walk as One at 1: люди по всему миру одновременно (в 13:00 по местному времени) проходят лабиринт, символически создавая волну мира и гармонии, которая «движется» по планете. Важно понимать, что лабиринт в этом контексте — не головоломка, а символический путь без разветвлений. Его прохождение напоминает медитацию: человек идет в центр, сосредотачивается на мыслях или молитве, а затем возвращается назад, словно обновленным.

Также 2 мая День пилатеса. Выпадает на первую субботу мая. Его положила начало Pilates Method Alliance, чтобы популяризировать эту систему тренировок и привлечь внимание к ее пользе для здоровья и благополучия. Метод пилатеса создал Джозеф Пилатес в начале XX века. Он разработал упражнения, сочетающие контроль дыхания, укрепление мышц, гибкость и концентрацию. Первоначально метод использовали для реабилитации, но впоследствии он стал популярен во всем мире как универсальная система тренировок.

А еще 2 мая Международный день скрапбукинга. Скрапбукинг — это создание уникальных альбомов, листовок или страниц, где сочетают фотографии, вырезки, надписи, декоративные элементы и личные истории. Это направление приобрело популярность в ХХ веке, а сегодня превратилось в целую индустрию творчества. Международный день скрапбукинга — это не только декор, но и сохранение памяти, эмоций и важных моментов жизни. Он вдохновляет замедлиться, посмотреть свои фотографии и превратить их в истории, которые можно передавать из поколения в поколение.

2 мая День распространения информации о детском инсульте. Выпадает на первую субботу мая. Его цель — привлечь внимание к редкому, но опасному состоянию — детский инсульт, а также повысить осведомленность родителей и медиков о ранних симптомах и необходимости скорой помощи. Многие ошибочно полагают, что инсульт случается только у пожилых людей, однако он может возникнуть даже у младенцев и подростков. Основные причины включают врожденные пороки сосудов, сердечные заболевания, инфекции или нарушения свертывания крови.

Также 2 мая Всемирный день анкилозирующего спондилита. Выпадает на первую субботу мая. Его цель — повысить осведомленность о хроническом заболевании позвоночника и поддержать живущих с ним людей. Речь идет об анкилозирующем спондилите — форме артрита, поражающей преимущественно суставы позвоночника и крестцово-подвздошный участок. Из-за длительного воспаления позвонки могут постепенно срастаться, что приводит к скованности, боли и потере гибкости.

А еще 2 мая Международный день дронов. Событие, приходящееся на первую субботу мая. Она посвящена популяризации беспилотных технологий, их возможностям и безопасному использованию. Праздник начали энтузиасты и представители индустрии, в частности, Flyability, чтобы показать, как дроны меняют современный мир — от развлечений до критически важных сфер.

2 мая празднуют День города Львов. У Львова многовековая история: его основал князь Даниил Галицкий в XIII веке и назвал в честь своего сына Льва. Благодаря сочетанию разных культур и традиций, город стал важным европейским центром, который сегодня входит в список ЮНЕСКО как объект мирового наследия.

Также 2 мая Международный день тунца. Его ввела Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к важности сохранения популяций тунца и устойчивого рыболовства. Тунец — это общее название нескольких видов рыб из семейства скумбриевых. Он является одним из самых ценных ресурсов мирового океана: эта рыба широко используется в пищевой промышленности, в частности для суши, консервов и разнообразных блюд.

А еще 2 мая Международный день осведомленности о цинге. Цинг возникает из-за длительного недостатка витамина C (аскорбиновой кислоты), который необходим для нормального функционирования организма. Исторически эта болезнь была распространена среди моряков, которые месяцами не имели доступа к свежим фруктам и овощам.

