Какой завтра, 2 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 ноября, Всемирный день сумчатого муравьеда. Верующие чтят память святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. До Нового года осталось 59 дней.

2 ноября 2024 года — суббота. 983-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Ахиндин — один из самых известных мучеников, который, по преданию, остался верен своим убеждениям, несмотря на жестокие пытки. Пигасий был товарищем Ахиндина. Его стойкость и вера также были испытаны, но он не отрекся от Христа. Афтоний — еще один участник этой группы, который вместе с другими мучениками испытал страдания за свои убеждения. Елпидифор — его имя означает "принесший надежду". Он символизировал веру и надежду даже в самые сложные времена. Анемподист — был священником, который проповедовал учение Христа и потерпел мученическую смерть за свою преданность.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя ссориться и употреблять алкоголь.

Не следует встречаться со своими врагами.

Запрещается ехать в дальнюю дорогу.

Народные приметы и традиции на 2 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: бездорожье на дорогах — теплая погода будет стоять до декабря;

облака против ветра плывут – будет снегопад;

услышать крик снегуров — к быстрому морозу;

небо пасмурное — ждите оттепели.

2 ноября услышать крик снегурей — к быстрому морозу / Фото: pixabay.com

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит дождем. В домах обязательно разжигали печи и садились возле них греться всей семьей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 ноября

Какие завтра именины: Константин.

Талисманом человека, рожденного 2 ноября является оливин. Минерал, относящийся к классу силикатов. Издавна верили, что оливин защищает семью своего владельца, бережет дом и дарит счастье.

В этот день родились:

1902 год – украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ Сергей Лебедев;

1964 год — украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Елена Пахольчик;

1973 год — украинская гребля, серебряный призер Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Памятные даты 2 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 ноября:

1833 год – основывают Киевский университет;

1848 год — так называемая "Весна народов": после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулируют;

1914 год — Французская республика, Великобритания и Российская империя объявляют войну Османской империи;

1921 год — рейдирующая Подольская группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянским, под Семеновкой дает бой преследовавшим ее частям большевистских войск;

1938 год — Венгерское королевство захватывает южные части Словакии и Карпатской Украины;

2000 год — в лесу под Таращей находят тело пропавшего еще 16 сентября журналиста Георгия Гонгадзе;

2015 год — представляют проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

Погода на 2 ноября

Завтра, 2 ноября, в Киеве пасмурное утро, но день и вечер ясные, утром возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, утром мелкий дождь, который должен закончиться к полудню. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе днем могут появиться рассеявшиеся до вечера облака без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +5 ночью. Во Львове +9 днем и +2 ночью. В Харькове +10 днем и +4 ночью. В Одессе +16 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день сумчатого муравьеда / Фото: pixabay.com

2 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день сумчатого муравьеда. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности муравьедов в экосистемах и привлечению внимания к их сохранению. Они играют важную роль в природе, в частности, в распространении семян, улучшении почв и контроля численности других насекомых. Это теплокровные травоядные млекопитающие, обитающие в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они имеют длинные ресницы, которые используют для поиска пищи, в частности муравьев и термитов.

Также 2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Этот день был основан в 1997 году ЮНЕСКО, чтобы подчеркнуть важность защиты журналистов и отметить тех, кто отдал жизнь в своей профессии. Этот день стал важным символом для всех, стремящихся обеспечить безопасность и свободу журналистов по всему миру. Журналисты часто становятся мишенями из-за своей работы и этот день напоминает о необходимости защиты их прав и свобод.