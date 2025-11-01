Какой праздник 2 ноября 2025 года / © ТСН

2 ноября 2025 года — воскресенье. 1347-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Ахиндин, Пигасий и Афтоний были верными слугами при дворе царя Сапора. Они открыто признавались христианами, хотя знали, что это может привести к смерти. Царь, услышав об их вере, сначала пытался убедить их отречься от Христа обещаниями и богатствами, а затем угрозами и пытками.

Мученики остались непоколебимыми. Их били, бросали в огонь и воду, однако, по преданию, Господь чудесно хранил их невредимыми. Тогда царь приказал заключить его в темницу, где к ним присоединились другие верующие, в том числе Елпидифор и Анемподист.

Елпидифор был сановником при дворе и стал свидетелем чудесной помощи Божией трем мученикам. Потрясенный их верой, он сам признал Христа перед царем и был немедленно брошен в тюрьму.

Анемподист — молодой человек, также уверовавший, видя мужество святых, присоединился к ним в страданиях.

Царь приказал подвергнуть их новым пыткам: обжигать тела, вешать на крючья, курить смолой, однако никто из них не отрекся от веры. По преданию, во время этих пыток многие язычники, пораженные силой их духа, сами принимали христианство. В конце концов, все они были казнены.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя ссориться, злословить — считается, что в этот день Господь особенно слышит искренние молитвы и наказывает за гнев.

Не следует стирать вещи в холодной воде — “вода в этот день спит” и может обидеться, принеся болезни.

Запрещается ходить далеко в лес или поле — “Ахиндин с друзьями мороз отпускают”, так что могли начинаться первые настоящие заморозки.

Народные приметы и традиции на 2 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

безветренный и тихий день — до мягкой зимы;

ночью звездное небо — ждите морозную и сухую зиму;

утром заморозок — к 8 ноября уже ляжет снег, но быстро растает;

небо затянуто облаками — до снежной зимы.

2 ноября утром заморозок — до 8 ноября уже ляжет снег, но быстро растает / © unsplash.com

В народе 2 ноября носило название Ахиндинов день. В народе говорили, что на Ахиндина зима просыпается, и с этого дня начинает “дышать морозом”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 ноября

Какие завтра именины: Константин.

Талисманом человека, рожденного 2 ноября является гранат. Камень способствует раскрытию внутренней силы привлекательности и привлечению всего, что ведет к подлинному жизненному процветанию.

В этот день родились:

1884 год — Александр Билецкий, украинский литературовед;

1964 год — Елена Пахольчик, украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр;

1973 год — Дина Мифтахутдинова, украинская гребля, серебряный призер Олимпийских игр.

Памятные даты 2 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 ноября:

1833 год — Открыт Киевский университет, новый центр образования и науки;

1848 год — После артиллерийского обстрела австрийской армией польские повстанцы во Львове были вынуждены сдаться, событие в контексте “Весны народов”;

1914 год — Франция, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи, расширяя фронты Первой мировой;

1921 год — Рейдирующая Подольская группа Армии УНР под командованием Михаила Палия-Сидорянского успешно дала отпор большевистским войскам возле Семеновки;

1938 год — Венгрия оккупировала южные части Словакии и Карпатской Украины;

2000 год — В лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, пропавшего 16 сентября того же года;

2015 год — Представлен Semantic Scholar — инновационный исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы / © unsplash.com

2 ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы. Профессиональный праздник людей, посвящающих свою жизнь помощи другим, поддержке оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и укреплению социальной справедливости. Этот день — не только возможность приветствовать специалистов, но и привлечь внимание общества к важности их работы, ведь именно они помогают поддерживать благосостояние, достоинство и социальное равенство.

Также 2 ноября День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Международная дата призвана привлечь внимание мира к проблеме насилия, запугивания и преследований журналистов, а также к тому, что большинство таких преступлений остаются безнаказанными. По данным ЮНЕСКО и международных правозащитных организаций, ежегодно сотни журналистов подвергаются нападениям, угрозам, преследованию или гибнут в связи со своей профессиональной деятельностью. Большинство преступлений остаются безнаказанными, что создает опасный прецедент и угрожает свободе слова в мире.

А еще 2 ноября Всемирный день балета. Балет сочетает в себе музыку, драму и движение, создавая уникальную форму художественного выражения. Всемирный день балета напоминает, что этот вид искусства вдохновляет людей на красоту, гармонию и самовыражение, а также является неотъемлемой частью мирового культурного наследия.