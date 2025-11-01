- Дата публикации
-
- Разное
- 256
- 4 мин
Какой завтра, 2 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 2 ноября, День работника социальной сферы в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. До Нового года осталось 59 дней.
2 ноября 2025 года — воскресенье. 1347-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 2 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Ахиндин, Пигасий и Афтоний были верными слугами при дворе царя Сапора. Они открыто признавались христианами, хотя знали, что это может привести к смерти. Царь, услышав об их вере, сначала пытался убедить их отречься от Христа обещаниями и богатствами, а затем угрозами и пытками.
Мученики остались непоколебимыми. Их били, бросали в огонь и воду, однако, по преданию, Господь чудесно хранил их невредимыми. Тогда царь приказал заключить его в темницу, где к ним присоединились другие верующие, в том числе Елпидифор и Анемподист.
Елпидифор был сановником при дворе и стал свидетелем чудесной помощи Божией трем мученикам. Потрясенный их верой, он сам признал Христа перед царем и был немедленно брошен в тюрьму.
Анемподист — молодой человек, также уверовавший, видя мужество святых, присоединился к ним в страданиях.
Царь приказал подвергнуть их новым пыткам: обжигать тела, вешать на крючья, курить смолой, однако никто из них не отрекся от веры. По преданию, во время этих пыток многие язычники, пораженные силой их духа, сами принимали христианство. В конце концов, все они были казнены.
Что нельзя делать 2 ноября
Нельзя ссориться, злословить — считается, что в этот день Господь особенно слышит искренние молитвы и наказывает за гнев.
Не следует стирать вещи в холодной воде — “вода в этот день спит” и может обидеться, принеся болезни.
Запрещается ходить далеко в лес или поле — “Ахиндин с друзьями мороз отпускают”, так что могли начинаться первые настоящие заморозки.
Народные приметы и традиции на 2 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
безветренный и тихий день — до мягкой зимы;
ночью звездное небо — ждите морозную и сухую зиму;
утром заморозок — к 8 ноября уже ляжет снег, но быстро растает;
небо затянуто облаками — до снежной зимы.
В народе 2 ноября носило название Ахиндинов день. В народе говорили, что на Ахиндина зима просыпается, и с этого дня начинает “дышать морозом”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 ноября
Какие завтра именины: Константин.
Талисманом человека, рожденного 2 ноября является гранат. Камень способствует раскрытию внутренней силы привлекательности и привлечению всего, что ведет к подлинному жизненному процветанию.
В этот день родились:
1884 год — Александр Билецкий, украинский литературовед;
1964 год — Елена Пахольчик, украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр;
1973 год — Дина Мифтахутдинова, украинская гребля, серебряный призер Олимпийских игр.
Памятные даты 2 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 ноября:
1833 год — Открыт Киевский университет, новый центр образования и науки;
1848 год — После артиллерийского обстрела австрийской армией польские повстанцы во Львове были вынуждены сдаться, событие в контексте “Весны народов”;
1914 год — Франция, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи, расширяя фронты Первой мировой;
1921 год — Рейдирующая Подольская группа Армии УНР под командованием Михаила Палия-Сидорянского успешно дала отпор большевистским войскам возле Семеновки;
1938 год — Венгрия оккупировала южные части Словакии и Карпатской Украины;
2000 год — В лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, пропавшего 16 сентября того же года;
2015 год — Представлен Semantic Scholar — инновационный исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.
Какой завтра праздник в Украине и мире
2 ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы. Профессиональный праздник людей, посвящающих свою жизнь помощи другим, поддержке оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и укреплению социальной справедливости. Этот день — не только возможность приветствовать специалистов, но и привлечь внимание общества к важности их работы, ведь именно они помогают поддерживать благосостояние, достоинство и социальное равенство.
Также 2 ноября День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Международная дата призвана привлечь внимание мира к проблеме насилия, запугивания и преследований журналистов, а также к тому, что большинство таких преступлений остаются безнаказанными. По данным ЮНЕСКО и международных правозащитных организаций, ежегодно сотни журналистов подвергаются нападениям, угрозам, преследованию или гибнут в связи со своей профессиональной деятельностью. Большинство преступлений остаются безнаказанными, что создает опасный прецедент и угрожает свободе слова в мире.
А еще 2 ноября Всемирный день балета. Балет сочетает в себе музыку, драму и движение, создавая уникальную форму художественного выражения. Всемирный день балета напоминает, что этот вид искусства вдохновляет людей на красоту, гармонию и самовыражение, а также является неотъемлемой частью мирового культурного наследия.