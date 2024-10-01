Какой завтра, 2 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 октября 2024 года – среда. 952-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 октября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Киприана. Он родился около 200 года в городе Карфагене (современный Тунис) в семье богатого сенатора-язычника. Он получил хорошее образование и стал известным ритором и адвокатом. В зрелом возрасте Киприан принял христианство и был рукоположен во епископа Карфагенского. Он активно боролся с ересями и укреплял веру среди христиан. Во время гонений на христиан за императора Деция, Киприан был арестован и казнен в 258 году. Киприан также известен своими богословскими трудами, в частности трактатом "О единстве Церкви", где он подчеркивал важность единства среди христиан.

Что нельзя делать 2 октября

Нельзя сплетничать, ругаться и злословить.

Не следует пускать в дом чужих людей.

Запрещается принимать подарки от незнакомцев.

Народные приметы и традиции на 2 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождливо — через неделю уже будут заморозки;

в лесу много грибов – следующее лето окажется дождливым;

ветер с южной стороны — к большому урожаю озимых;

деревья уже начали сбрасывать листья — пора уже прятать ульи;

хорошая погода – к долгой и теплой осени.

2 октября в лесу много грибов – следующее лето окажется дождливым. / Фото: Unsplash

В народе верят, что именно в этот день погода начинает резко меняться, приходят настоящие осенние холода. Огородники все еще сеют на огороде морковь, чеснок, щавель, свеклу, укроп и петрушку.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 октября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Александра, Анна, Юстина.

Талисманом человека, рожденного 2 октября является кошачий глаз. Издавна верили, что сила этого минерала способна оградить человека от бед и даже смерти. Кошачий глаз также используется для очистки ауры.

В этот день родились:

1971 год – украинская самбистка и дзюдоистка Татьяна Беляева;

1975 год – украинская лыжница Валентина Шевченко;

1988 год — украинский певец, поэт и композитор, лидер рок-группы "Валентин Стрикало" Юрий Каплан.

Памятные даты 2 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября:

1413 год — Городельская уния: сохранение ВКЛ как отдельного государства, шляхетские привилегии литовскому боярству;

1535 год — французский исследователь Жак Картье высаживается в Хочелаге, назвав это место Монреаль;

1738 год – В Переяславе епископом Переяславским Арсентий Берло открывает высшее учебное заведение – Переяславский коллегиум;

1836 год — Чарлз Дарвин возвращается из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", продолжавшееся почти пять лет и приведшее к созданию его теории эволюции;

1870 год – Рим становится столицей объединенного Королевства Италия;

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский начинает формирование украинской национальной гвардии;

1946 год — происходит премьера первой "мыльной оперы" "Дальний холм";

1990 год — представители Студенческого Братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начинают политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в Киеве;

1997 год – подписывают Амстердамский договор.

Погода на 2 октября

Завтра, 2 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно с самого утра, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +14 днем и +3 ночью. В Харькове +24 днем и +13 ночью. В Одессе +21 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 октября Всемирный день воздушного шарика / Фото: Unsplash

2 октября в Украине и мире празднуют Международный день ненасилия. Этот день был начат Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году и посвящен ко дню рождения Махатмы Ганди, который является основателем философии и стратегии ненасилия. Целью этого дня является распространение идеи ненасилия посредством образования и повышения осведомленности. Он подчеркнул важность диалога, взаимопонимания и сотрудничества для достижения длительных решений конфликтов и создания мирных обществ.

Также 2 октября Международный день социального педагога. Этот день был официально основан в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. Целью этого дня является признание важной роли социальных педагогов в обществе. Они помогают детям, молодежи и взрослым адаптироваться к социальным условиям, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях и способствуют их социальному развитию. Социальные педагоги работают в школах, социальных службах, общественных организациях и других учреждениях, где их помощь необходима.

А еще 2 октября Всемирный день без алкоголя. Этот день направлен на повышение осведомленности о вредном влиянии алкоголя на здоровье и общество12. Он также напоминает о важности здорового образа жизни и поддержки тех, кто борется с алкогольной зависимостью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление алкоголя является одним из ведущих факторов риска смерти и инвалидности по всему миру. Ежегодно около 3 миллионов человек умирают из-за употребления алкоголя. Этот день позволяет задуматься о влиянии алкоголя на организм и общество в целом, а также о способах борьбы с алкоголизмом и его последствиями.

2 октября празднуют Всемирный день сельскохозяйственных животных. Этот день был основан в 1983 году и посвящен обличению ненужных страданий и смерти животных, выращенных и умерщвленных для еды. Целью этого дня является повышение осведомленности об условиях содержания сельскохозяйственных животных и содействии их благополучию. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, семинары и акции, направленные на улучшение условий содержания животных и их страдания. Это также возможность для обсуждения этических вопросов, связанных с использованием животных в сельском хозяйстве.

Также 2 октября Всемирный день воздушного шарика. Этот день посвящен празднованию изобретения воздушного шарика и его популярности во всем мире. Первый резиновый шарик изобрел в 1824 году ученый Майкл Фарадей во время своих экспериментов с водородом. Воздушные шарики стали неотъемлемой частью многих праздников и мероприятий, придавая им яркость и радость. Они используются для декораций, игр, а также научных экспериментах и исследованиях.

А еще 2 октября Всемирный день игры. Этот праздник был начат американским детским телеканалом Nickelodeon 2004 года. Целью этого дня является поощрение детей и подростков к активным играм на свежем воздухе, а также напоминание о важности физической активности и социальном взаимодействии. В этот день Nickelodeon временно прекращает трансляцию своих программ, чтобы мотивировать детей выйти на улицу и играть. Всемирный день игры также поддерживается многими школами, общественными организациями и родителями, организующими различные мероприятия и игры для детей.

2 октября празднуют День аудиофила. Этот день посвящен чествованию аудиофилов по всему миру. Аудиофилы – это люди, страстно увлекающиеся высококачественным звуком и воспроизведением музыки. Они часто инвестируют в высокоточную аудиоаппаратуру (Hi-Fi) и стремятся добиться лучшего возможного звучания музыки. Этот день является возможностью для аудиофилов поделиться своим увлечением, обсудить новые технологии и аппаратуру, а также насладиться любимой музыкой в самом высоком качестве.