Какой завтра, 2 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

2 октября 2023 года – понедельник. 586-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 октября, церковный праздник

2 октября в церковном календаре – день памяти Киприана, Иустины и Феоктиста. Киприан родился и жил в Антиохии, где еще с юных лет изучал философию. Достигнув зрелости, он был посвящен в жрецы. О нем часто говорили, что он нашел большую силу и видел князя тьмы. Жила в Антиохии девушка Иустина, которая была христианкой и еще обратила в эту веру своих родителей. Ее пытался совратить юноша Аглаид, но девушка не отвечала взаимностью. Тогда обратился он к Киприану. Однако даже волшебство не помогло обратить Иустину. Это заставило самого жреца поверить в христианство, он пошел в церковь и крестился.

После этих событий Киприан начал проповедовать христианство, обратил многих язычников. Все капища начали приходить в упадок, потому что некому было уже приносить жертвы богам. Иустина же в то время пошла в монастырь, где стала настоятельницей. Когда начались гонения за христианами, их обоих схватили, подвергли мучениям и казнили. Их страдания видел воочию Феоктист, который сразу поверил в Господа, за что был казнен вместе с ними.

Что запрещено делать в этот день

День считается неблагоприятным для переездов, потому лучше отказаться от поездок.

Нельзя ночевать вне дома, поэтому желательно перенести на другой день посиделки с друзьями.

Запрещено пересаживать цветы, ведь это приведет к тому, что они быстро увядают.

Народные приметы и традиции на 2 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ледяной ветер с сильным дождем указывают на студеную зиму;

небо безоблачное, ждите мороза;

олени бьются рогами — идет ненастье;

если скот, выпущенный на пастбище, вдруг начал возвращаться обратно во двор, значит скоро пойдет снег;

северный ветер указывает на мягкую и теплую зиму;

на Юстины дождь льет по стене — ждите студеную зиму;

куры поднимают перья – к холодам;

вокруг луны радужный круг — к непогоде и ветру.

2 октября куры поднимают перья — к холодам. / Фото: Pexels

Издавна верили, что святые Киприан и Иустина помогают спасти от злых духов. Девушки обычно молятся к Иустине, а ребята к Киприану. Крестьяне в этот период собирают свеклу, пастернак, морковь, щавель и петрушку и заготавливают ее на зиму. За окном часто начинался сильный ноябрь, намекавший, что уже около зимы.

Погода на 2 октября

Завтра, 2 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове все утро облачно, без существенных осадков. В Харькове пасмурно до вечера, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +10 ночью. В Харькове +21 день и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +15 ночью.

Памятные даты 2 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября:

1535 год — французский исследователь Жак Картье высаживается в Хочелаге, назвав это место Монреаль;

1738 год — в Переяславе Епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение — Переяславский коллегиум;

1836 год — Чарльз Дарвин возвращается из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", продолжавшееся почти пять лет и приведшее к созданию его теории эволюции;

1870 год – Рим становится столицей объединенного Королевства Италия;

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский начинает формирование украинской национальной гвардии;

1946 год — происходит премьера первой "мыльной оперы" под названием "Дальний холм";

1990 год — представители Студенческого Братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начинают политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в Киеве.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 октября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина

Талисманом человека, рожденного 2 октября является кошачий глаз. Этот камень обладает особой привлекательностью. Издавна верили, что кошачий глаз помогает пробудить в человеке сверхъестественные способности.

В этот день родились:

1865 год – украинский композитор и хоровой дирижер, первый профессор музыки в Галичине, музыкально-общественный деятель, педагог Денис Сичинский;

1906 год – украинский писатель, прозаик, политический деятель Иван Багряный;

1975 год – украинская лыжница Валентина Шевченко.

Какой завтра день в Украине и мире

2 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача / Фото: Pexels

2 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача. Ежегодно этот важный профессиональный праздник приходится на первый понедельник октября. В прошлом веке во Франции нашли наскальные рисунки, изображавшие тогдашних целителей во время лечения пациентов. Возраст рисунков составляет примерно 27 тысяч лет. Ни одна цивилизация не обходилась без врачей в том или ином виде.

Также 2 октября – Всемирный день распространения информации о дислексии. Приходится на первую полную неделю октября. Этот период выбрали для того, чтобы призвать людей терпеливо относиться к тем, кто может слишком медленно читать или писать. Впервые дислексию обнаружил немецкий врач Освальд Берхан в 1881 году. Но официальное название расстройство получило благодаря офтальмологу Рудольфу Берлину шесть лет спустя. Берхан во время осмотра маленького мальчика обнаружил, что малыш сообразителен и физически развит, но при этом имеет расстройства чтения и проблемы с обучением.

А еще 2 октября Всемирный день игры. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы напомнить родителям и детям, насколько важно хотя бы день забыть о гаджетах и провести время на свежем воздухе в активных играх.

2 октября празднуют Всемирный день воздушного шарика. Первый воздушный шарик был изобретен в 1824 году. В то время ученый Майкл Фарадей проводил опыты с водородом. Он первым соединил несколько каучуковых деталей в мешочек и накачал его водородом. Такие шарики сразу понравились детям, но позже их начали использовать для декорирования.

Также 2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. Впервые его провели в 1983 году и был частью защитной компании по правам животных. Она освещала ненужные страдания и смерть. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился Махатма Ганди, ставший известным борцом против любого насилия.

А еще 2 октября Международный день жилья. Эта дата была начата, чтобы помочь решить проблемы, которые могут возникать в условиях проживания людей в населенных пунктах. Впервые событие было проведено в Кении в 1986 году.

2 октября празднуют Всемирный день архитектора и архитектуры. Впервые его провели в 1985 году, и он ежегодно приходится на первый понедельник октября. Архитектура помогает создать физическую среду для проживания людей, однако она выходит за рамки создания только строительных объектов.

Также 2 октября Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. История этого события началась в 2008 году, когда в Женеве прошло заседание Международной ассамблеи здравоохранения. На нем индийский министр Анбумани Рамадос предложил создать отдельный день. С этого времени эта дата пропагандирует ведение здорового образа жизни.

А еще 2 октября Международный день социального педагога. Официально профессиональный праздник был создан в 2009 году в Копенгагене во время Международной конференции социальных педагогов. Их главная задача — работа с проблемными детьми и подростками.

2 октября Международный день ненасилия. Праздник был начат Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Сам термин "ненасилие" был создан известным политическим деятелем Махатмой Ганди. Дата события была выбрана в честь его дня рождения (2 октября 1869 года). Он посвятил свою жизнь борьбе с насилием.

Также 2 октября День уролога. Эти врачи заботятся о здоровье мочевыделительной системы. Урология как отдельная наука была создана в 1588 году. В это время испанец Франциско Диас напечатал монографию, в которой описал существующие на тот момент способы борьбы с урологическими заболеваниями.