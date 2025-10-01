Какой праздник 2 октября 2025 года / © ТСН

2 октября 2025 года — четверг. 1316-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Киприана. Киприан родился в Антиохии примерно в III веке. С детства его посвятили языческим богам, и он получил широкое образование в области магии, астрологии и оккультных практик. Киприан объехал много городов, изучая тайны языческих культов, общался с жрецами и волхвами. В конце концов, он стал известным колдуном и обладателем большой силы, которую использовал для того, чтобы влиять на людей.

Однажды к нему обратился юноша Агиллаид, влюбленный в благочестивую девушку по имени Юстина. Он просил Киприана волшебством склонить ее ко греху. Киприан, применяя разные заклятия, наслаивал на девушку темные силы, но Юстина отражалась от всего лишь молитвой, постом и крестным знамением. Все попытки Киприана потерпели поражение.

Это стало переломным моментом: он понял, что христианская вера и сила Креста выше любого колдовства. Осознав бесполезность демонических практик, Киприан отрекся от нечистых сил и принял Крещение.

Впоследствии он стал пресвитером, а затем и епископом Антиохии. Юстина также посвятила свою жизнь Богу и приняла монашество. Оба они ревностно обращали язычников ко Христу, прославились как проповедники и духовные наставники.

Во время гонений на христиан при императоре Декии Киприане и Юстине схватили. Их подвергали жестоким пыткам: бросали в огонь, в кипящую смолу, избивали и издевались. Но Господь чудесно хранил их от смерти, и многие, видя это, обращались к вере. В конце концов правители приказали их обезглавить.

Что нельзя делать 2 октября

Не следует начинать новых дел — все задуманное в этот день пойдет с трудом или завершится неудачно.

Нельзя занимать вещи или деньги — это может “вынести” из дома достаток.

Запрещается долго смотреть на улетающих аистов — это может навлечь тоску и одиночество.

Народные приметы и традиции на 2 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

аисты уже улетели — ждите раннюю и холодную зиму;

ночь ясная и звездная — будет сухая погода;

утром туман стелется — к оттепели и теплой погоде;

сильный ветер указывает на затяжные осенние дожди.

2 октября утром туман стелется — до оттепели и теплой погоды. / © unsplash.com

В народе 2 октября носило название Клюквенный день. Ибо в это время наблюдали массовый отлет журавлей в теплые края. Кое-где говорили еще: “Журавли улетают — осень улетает”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 октября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина.

Талисманом человека, рожденного 2 октября,. является кошачий глаз. С давних времен существовало убеждение, что этот камень имеет особую силу оберегать человека от несчастий и даже от самой смерти. Кроме того, кошачий глаз считается мощным средством для очистки и восстановления ауры.

В этот день родились:

1971 год — Татьяна Беляева, украинская самбистка и дзюдоистка;

1975 год — Валентина Шевченко, украинская лыжница;

1988 год — Юрий Каплан, украинский певец, поэт и композитор, лидер рок-группы “Валентин Стрикало”.

Памятные даты 2 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября:

1413 год — заключают Городельскую унию, которая подтверждает сохранение Великого княжества Литовского как самостоятельной государственной единицы и распространяет шляхетские привилегии на литовское боярство;

1535 год — французский мореплаватель и исследователь Жак Картье высаживается на земле Хочелаги, дав этой местности название Монреаль;

1738 год — в Переяславе, по инициативе епископа Арсения Берла, основывают высшее учебное заведение — Переяславский коллегиум;

1836 год — Чарльз Дарвин завершает свое почти пятилетнее кругосветное путешествие на корабле “Бигль”, что впоследствии становится основой для формирования его теории эволюции;

1870 год — Рим официально провозглашают столицей объединенного Королевства Италия;

1918 год — гетман Павел Скоропадский начинает создание украинской национальной гвардии;

1938 год — Польша, выступив на стороне нацистской Германии в территориальном вопросе, вводит войска в Тешинскую Силезию, принадлежавшую Чехословакии;

1946 год — проходит премьера первой в истории “мыльной оперы” под названием “Дальний холм”;

1990 год — в Киеве, на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежности), активисты Студенческого братства Львова и Украинского студенческого союза начинают политическую голодовку;

1997 год — подписывают Амстердамский договор, который становится важным этапом в дальнейшем развитии Европейского Союза.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных (фермерских) животных / © unsplash.com

2 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день игры. Идея Всемирного дня игры возникла во второй половине ХХ века как часть движения за права детей на игру и отдых. Организаторы стремятся привлечь внимание к тому, что игра — это фундаментальный аспект развития личности, а также способ налаживания общения и взаимопонимания между людьми.

Также 2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных (фермерских) животных. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности фермерских животных в жизни человека и поддержке гуманного отношения к ним. Дату избрали в честь дня рождения святого Франциска Ассизского, покровителя животных и природы.

А еще 2 октября Всемирный день без алкоголя. Его цель — напомнить людям о вреде чрезмерного потребления спиртного и привлечь к отказу от него хотя бы на один день, а желательно — на длительное время.

2 октября празднуют Международный день социального педагога. Он посвящен людям, которые помогают детям, молодежи и взрослым адаптироваться в обществе, преодолевать трудности и реализовать свой потенциал. Социальные педагоги работают на стыке образования, психологии и социальной поддержки, обеспечивая всеохватывающее развитие личности.

Также 2 октября Международный день ненасилия. Был создан в день рождения Махатмы Ганди, лидера индийского движения за независимость, пропагандировавшего принципы ненасилия (ахимса) в политике и жизни. Этот день напоминает, что ненасилие — это не слабость, а сознательный выбор силы разума и сердца, способность изменять мир мирным путем.