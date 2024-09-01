Какой завтра, 2 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 сентября, День окончания Второй мировой войны. Верующие чтят память святого мученика Маманта. До Нового года осталось 120 дней.

2 сентября 2024 года – понедельник. 922-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 сентября в церковном календаре – день памяти святого мученика Маманта. Он родился около 260 года в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в семье христиан Феодота и Руфины. Его родители были заключены за свою веру и умерли в тюрьме, оставив Маманта сиротой. Его воспитала благочестивая вдова по имени Аммия.

Мамант с раннего возраста проповедовал христианство и обратил многих своих сверстников в веру. За это он подвергся многочисленным преследованиям и пыткам. Его пытались утопить в море, но, по христианским верованиям, ангел Господень спас его и привел на гору близ Кесарии, где он жил среди диких зверей, не трогавших его. Впоследствии Маманта снова арестовали и подвергли жестоким пыткам. Его бросили на арену к диким зверям, но те не причинили ему вреда. В конце концов, один из языческих жрецов убил его трезубцем.

Что нельзя делать 2 сентября

Запрещается отказывать в подаянии.

Не стоит жаловаться на свою судьбу.

Нельзя начинать каких-либо новых дел.

Народные приметы и традиции на 2 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на закате небо красного цвета – ждите скорых заморозков;

проливной дождь — осень будет хорошей;

безветренный день – к теплой погоде;

ясно, но прохладно – ждите сильных дождей.

2 сентября на закате небо красного цвета — ждите скорых заморозков. / Фото: Unsplash

В этот день верующие молятся, прося благополучия, мира и согласия в семье. Святой Мамант считается покровителем овец и коз, поэтому у него просят защиты для этих животных от болезней и хищников.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 сентября

Какие завтра именины: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.

Талисманом человека, рожденного 2 сентября является яшма. С особым уважением к этому камню издавна относились в Японии. Верили, что яшма отличается кровопивными свойствами.

В этот день родились:

1856 год – украинский писатель и общественный деятель, действительный член НТШ Владимир Левицкий;

1908 год — украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования "Энергия" — "Буран" Валентин Глушко;

1940 год – украинский художник-график Богдан Сорока.

Памятные даты 2 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 сентября:

1192 год — завершается третий крестовый поход (в этот день английский король Ричард I Львиное Сердце заключает в Яффе мирное соглашение с султаном Саладином);

1666 год — Большой лондонский пожар загорается и пылает в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;

1789 год – основывают министерство финансов США;

1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинают строительство будущего города Одессы;

1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;

1834 год – Сэмюэл Кольт получает патент на свой револьвер;

1889 год – в Мариуполе начинает работать морской порт;

1918 год – начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;

1945 год — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне, окончание Второй мировой войны;

1945 год — Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;

1958 год — впервые выходит в эфир телевидения Китайской Народной Республики;

1991 год – США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;

1996 год – в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;

2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;

2021 год — с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".

Погода на 2 сентября

Завтра, 2 сентября, в Киеве вечером возможно прояснение, но днем пасмурно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове утро пасмурное, но потом небо прояснится, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +23 ночью. Во Львове +30 днем и +17 ночью. В Харькове +33 днем и +20 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 сентября в Украине и мире празднуют День окончания Второй мировой войны / Фото: Unsplash

2 сентября в Украине и мире празднуют День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, официально завершившей войну. Церемония подписания состоялась на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе в 9:02 по токийскому времени. Этот день стал символом завершения величайшего военного конфликта в истории человечества, продолжавшегося с 1 сентября 1939 года. Война охватила большинство стран мира и привела к огромным человеческим потерям и разрушениям.

Также 2 сентября День нотариата. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президента Украины 22 февраля 2010 года. Праздник был начат с целью признания важности нотариальной деятельности в развитии правового государства, а также поддержки инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты. Нотариусы играют немаловажную роль в обществе, помогая гражданам, предприятиям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов. Они удостоверяют права и факты, имеющие юридическое значение, обеспечивая правовую безопасность и стабильность.

А еще 2 сентября Всемирный день кокоса. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности кокосов в преодолении бедности, развитии кокосового производства и привлечении инвестиций. Кокосы чрезвычайно важны для многих стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они используются как еда, питье, посуда, одежда и даже строительный материал.