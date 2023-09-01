Какой завтра, 2 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 сентября, День окончания Второй мировой войны. Верующие чтят память мученика Маманта. До Нового года осталось 120 дней.

2 сентября 2023 года — суббота. 556-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 сентября, церковный праздник

2 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Маманта. Его родители были знатными людьми, но из-за открытого исповедования христианства их заключили в тюрьму, где они умерли. Мальчика же воспитала богатая вдова-христианка Амия, вырастившая его добрым христианином. Юноша часто проповедовал и даже обратил в истину веру многих своих сверстников.

Об этом услышал правитель Демокрит, отославший Маманта к императору Аврелиану. Тот пытался сначала лаской, а затем угрозами соблазнить молодого христианина. Но юноша оставался непоколебимым в своей вере. Тогда решил император утопить его в море, но ангел спустился с небес и спас Маманта.

Что запрещено делать в этот день

Категорически запрещается жаловаться на судьбу, иначе потом долго будете жить с бедами.

Нельзя начинать никаких новых дел.

Запрещено плохо обращаться с животными, оскорблять их или избивать.

Народные приметы и традиции на 2 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если черемуха уже сбросила все листья — осень будет теплой;

ясно – на теплую осень, дождь – на сухую;

плывут низкие облака — ждите непогоду;

нет ветра — к теплой осени;

солнце на закате имеет красный цвет до заморозков, желтый – ждите потепления.

2 сентября солнце на закате имеет красный цвет — к заморозкам. / Фото: Pexels

Святого Маманта в старину считали покровителем коз и овец, поэтому в этот день старались тщательно убрать хлев, утеплить его перед холодами, которые вот-вот придут. Животных на пастбище теперь выгоняли только днем, а утром и вечером они оставались в хлеву.

Погода на 2 сентября

Завтра, 2 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +16 ночью. Во Львове — +23 днем и +14 ночью. В Харькове — +26 днем и +18 ночью. В Одессе — +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 2 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 сентября:

490 год до н. э. — после победы афинян над армией персидского царя Дария I Великого у Марафона в Афины с хорошей новостью был направлен воин Фитипид;

44 год до н. э. — римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон произносит первую из своих 14 политических речей, направленных против Марка Антония, преемника Гая Юлия Цезаря;

31 год до н. э. — битва при Акции, когда Марк Випсаний Агриппа, военачальник римского консула Октавиана, разбивает флот египетской царицы Клеопатры;

1192 год — завершение третьего крестового похода;

1666 год — Большой лондонский пожар загорается и пылает в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;

1789 год – основывают министерство финансов США;

1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинается строительство будущего города Одессы;

1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;

1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовывает свой револьвер;

1870 год — после поражения в битве у Седана, французская армия капитулирует и сдается в плен прусским войскам;

1889 год — в Мариуполе начинает работать морской порт;

1898 год — британские войска генерала Горация Китченера в битве у Омдурмана одерживают победу над 50-тысячной мусульманской армией;

1918 год — начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;

1935 год — Джордж Гершвин завершает работу над оперой "Порги и Бесс";

1941 год — похороны в Житомире Николая Сциборского и Емельяна Сеника;

1944 год — Финляндия разрывает дипломатические отношения с Третьим Рейхом и требует до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска;

1945 год — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне;

1945 год — Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;

1958 год — впервые выходит в эфир телевидения Китайской Народной Республики;

1967 год — отставной британский офицер Падди Бейтс провозглашает создание на морской платформе у берегов Великобритании независимого Княжества Силандия, предоставляющее гражданство всем желающим;

1978 год — участник группы "Битлз" Джордж Гаррисон женится на Оливии Тринидад Ариас;

1991 год — США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;

1993 год — в Узбекистане объявляют о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит;

1996 год — в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;

2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;

2019 год — ураган Дориан, 5-й категории, разрушает Багамы, погибли по меньшей мере пять человек;

2021 год — с участием президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 сентября

Какие завтра именины: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 2 сентября является яшма. Твердый полудрагоценный камень. Издавна верили, что яшма усиливает память и уменьшает тревожность.

В этот день родились:

1811 год — украинский поэт, фольклорист, этнограф, филолог, общественный деятель, член "Русской троицы" Иван Вагилевич;

1856 год — украинский писатель и общественный деятель, действительный член НТШ Владимир Левицкий.

Какой завтра день в Украине и мире

2 сентября Всемирный день бороды / Фото: pixabay.com

2 сентября в Украине и мире празднуют День окончания Второй мировой войны. От этой войны пострадали все народы мира. По приблизительным подсчетам погибли около 60 млн человек и еще около 90 млн стали инвалидами. На территории Украины Вторая мировая война продолжалась 5 лет и 2 месяца.

Также 2 сентября Всемирный день бороды. Праздник всегда выпадает на первую субботу сентября. Мало кто задумывается над тем, что за растительностью на лице нужно ухаживать с особым вниманием. Точное происхождение праздника неизвестно, но по некоторым утверждениям еще у датских викингов был особый день, когда они чествовали бороды. Это было еще в 800 году нашей эры.

А еще 2 сентября Международный день бекона. Выпадает на первую субботу сентября. Является популярным праздником в США, где бекон очень распространенный продукт. Есть сразу две версии возникновения дня. Одни уверены, что его ввели жители города Брэдфорд (Массачусетс) в 2000 году. В то время как другие считают, что праздник придумала группа аспирантов Калифорнийского университета в 2004 году.

2 сентября отмечают Международный день стервятника. Событие было основано английским и южноафриканским фондами сохранения дикой природы, чтобы повысить осведомленность человечества о важной роли пернатых в окружающей среде.