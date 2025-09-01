Какой праздник 2 сентября 2025 года / © ТСН

2 сентября 2025 года — вторник. 1287-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Маманта. По преданию, Мамант родился в Кесарии Каппадокийской в набожной христианской семье. Родители его подверглись гонениям за веру и умерли в заключении, а младенец остался сиротой. Ребенка воспитали благочестивые христиане, и с юных лет он отличался чистотой сердца, кротостью и необыкновенной любовью к творению Божию.

Достигнув зрелого возраста, Мамант открыто признал себя последователем Христа. За это он подвергся преследованиям и был заключен в тюрьму. Летописи рассказывают, что в неволе он утешал других, подкреплял верой и даже приручал диких зверей, послушно приходивших к нему. Поэтому Маманта часто изображают со львом, мирно сидящим у его ног.

Несмотря на многочисленные пытки, святой оставался непоколебимым в вере. Его мучители не смогли сломить духа праведника, и он принял мученическую смерть за Христа, войдя в вечность как свидетель непобедимой силы любви и веры.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя резать, шить или колоть — лучше не брать в руки острые предметы, потому что есть большой шанс пораниться.

Не следует отказывать нуждающимся в помощи — святой Мамонт особенно заботился сиротами и отверженными.

Запрещается начинать дальние поездки — они плохо кончатся.

Народные приметы и традиции на 2 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

туманное утро — ждите влажную осень и теплую зиму;

птицы низко летают — к дождю;

солнечный и тихий день — будет долгая и теплая осень;

ночь звездная и тихая — ждите сухой осени;

коты прячутся и заворачиваются калачиком — к быстрому похолоданию.

2 сентября кошки прячутся и заворачиваются калачиком — до быстрого похолодания / © unsplash.com

В народе 2 сентября носило название Мамант Пастырь. Из-за связи святого с попечением о животных и природе. Часто говорили: “Мамант осень начинает” — ведь именно с начала сентября уже чувствуется переход от лета к прохладным дням.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 сентября

Какие завтра именины: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Степан, Федор, Юлиан, Ксения.

Талисманом человека, рожденного 2 сентября, является аметист. Символ мудрости и вдохновения. Помогает держать внутреннее спокойствие и принимать правильные решения.

В этот день родились:

1811 год — Иван Вагилевич, украинский поэт, фольклорист, этнограф, филолог, общественный деятель, член “Руськой троицы”;

1835 год — Петр Ефименко, украинский этнограф и историк, вернул из небытия последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского;

1908 год — Валентин Глушко, украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования “Энергия” — ”Буран”.

Памятные даты 2 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 сентября:

490 год до н. э. — после блестящей победы афинян над войском персидского царя Дария I под Марафоном, воин Фитипид пробегает 42 километра в Афины, чтобы известить город о триумфе;

44 год до н. э. — римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон произносит первую из своих 14 речей против Марка Антония, наследника Цезаря;

31 год до н. э. — битва при Акции: флот египетской царицы Клеопатры терпит поражение от войск Марка Випсания Агриппы, командующего Октавианом;

1192 год — завершается Третий крестовый поход: английский король Ричард I Львиное Сердце заключает мирное соглашение с султаном Саладином в Яффе;

1666 год — в Лондоне загорается Большой пожар, который длится три дня и уничтожает более 10 000 зданий, включая собор Святого Павла;

1789 год — в США учреждают Министерство финансов;

1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье, начинается строительство будущего города Одессы на побережье Черного моря;

1831 год — выходит первая часть “Вечеров на хуторе возле Диканьки” Николая Гоголя;

1834 год — Сэмюэл Кольт получает патент на свой знаменитый револьвер;

1870 год — после поражения французской армии у Седана Наполеон III отрекается от престола, Франция провозглашает республику;

1889 год — в Мариуполе начинает работу морской порт;

1898 год — британские войска генерала Горация Китченера побеждают 50-тысячную армию Мухаммеда Ахмеда (Магди) у Омдурмана;

1918 год — начинается официальный визит Гетмана Павла Скоропадского в Германию;

1935 год — Джордж Гершвин завершает оперу “Порги и Бесс”;

1941 год — в Житомире проходят похороны Николая Сциборского и Емельяна Сеника;

1944 год — Финляндия разрывает дипломатические отношения с Третьим Рейхом и требует вывести все немецкие войска до 15 сентября;

1945 год — в Токио на борту линкора “Миссури” подписывают Акт капитуляции Японии, официально завершив Вторую мировую войну;

1958 год — в Китае впервые выходит в эфир телевидения;

1967 год — отставной британский офицер Падди Бейтс провозглашает создание Княжества Силандия на морской платформе у берегов Британии, предоставляя гражданство всем желающим;

1978 год — участник “Битлз” Джордж Гаррисон женится на Оливии Тринидад Ариас;

1991 год — США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;

1993 год — в Узбекистане объявляют о постепенном переходе узбекского языка с кириллицы на латиницу до 2000 года;

1996 год — в Украине вводят новую национальную валюту — гривну, вместо рубля;

2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции;

2019 год — ураган “Дориан”, пятой категории, наносит разрушения на Багамах; погибает не менее пяти человек;

2021 год — в Вашингтоне открывают “Украинский дом”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 сентября Всемирный день кокоса / © unsplash.com

2 сентября в Украине и мире празднуют День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора “Миссури” в Токийском заливе был подписан Акт капитуляции Японии, ознаменовавший официальное завершение глобального конфликта, который длился шесть лет и унес миллионы жизней.

Этот день стал символом победы над агрессией, восстановления мира и твердой решительности народов бороться за свободу и справедливость. Подписание капитуляции состоялось с участием представителей ведущих государств-союзников: США, Великобритании, СССР, Китая, Канады, Австралии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии, что подчеркивает глобальный характер победы.

День окончания войны напоминает о цене мира и важности международной солидарности, уважении прав человека и приверженности идеалам свободы. Он вдохновляет современные поколения помнить уроки истории и сохранять достигнутый мир.

Также 2 сентября Всемирный день кокоса. Кокос — не просто фрукт: это настоящий символ тропической гармонии, энергии и природной красоты. Его мякоть, вода и масло тысячелетиями ценятся в кулинарии, косметологии и медицине. Кокосовая вода освежает и восстанавливает баланс электролитов, мякоть богата полезными жирами и витаминами, а масло дарит коже и волосам естественное питание.