Какой сегодня, 2 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 января 2024 года — вторник. 678-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 2 января, церковный праздник

2 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. Родился в семье благочестивых христиан в Риме. С ранних лет воспитывался в любви к Господу, бережно относился к бедным, отверженным. Долгое время правитель города пытался уговорить Сильвестра отказаться от христианства, но юноша не захотел. За это его поймали и пытали. Однако он выдержал все мучения, предрекая правителю скорую смерть. За такой поступок Сильвестра начали еще больше уважать. К нему приходили за советом даже язычники. В возрасте 30 лет он стал священником, затем епископом. Именно он окрестил царя Константина. Правил Римской церковью около 20 лет и умер в 225 году.

Что нельзя делать 2 января

Не разрешается заниматься домашними делами.

Нельзя выносить утром мусор из дома.

Запрещено ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 2 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: морозный день и петухи начали рано утром петь — придет оттепель;

вечером на небе появились облака — ждите смены погоды;

ночью луна яркая, с острыми рогами — на следующий день будет ветрено и холодно;

сорока среди человеческих домов ищет убежища — начнется метель.

2 января сорока среди человеческих домов ищет убежища — начнется метель / Фото: Pexels

На Сильвестре у наших предков было принято гадать с помощью лука. Женщины посыпали ее солью и оставляли на ночь. Утром смотрели, сколько колец лука намокло – столько месяцев в году будут дождливыми.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 января

Какие сегодня именины: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергей, Сидор, Кузьма, Марко, Петр, Юлия, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 2 января, является рубин. Один из самых дорогих драгоценных камней, который известен с давних времен. Рубин славится своими волшебными качествами. Например, наши предки верили, что камень способен наделить своего властителя могуществом.

В этот день родились:

1975 год — украинский футболист, защитник Владислав Ващук;

1975 год — украинский футболист, вратарь Александр Шовковский;

1958 год — украинский политический деятель, писатель, коллекционер, меценат Александр Прогнимак.

Памятные даты 2 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 января:

1492 год — католические короли Изабелла и Фернандо захватывают Гранаду: прекращение существования Гранадского эмирата и присутствия мавров на Пиренеях; завершение Реконкисты;

1649 год — проходит торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев;

1776 год — эрцгерцогиня Мария-Терезия отменяет пытки в Австрии;

1788 год — Джорджия становится 4-ым штатом Соединенных Штатов Америки;

1835 год — в Габрово открывается первая в Болгарии светская школа;

1839 год — Луи Дагер проводит первую фотографию Луны;

1843 год — в Дрездене, в Дрезденской придворной опере, происходит первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец";

1870 год — начинается сооружение Бруклинского моста;

1874 год — испанские кортесы заставляют президента Костелара уйти в отставку;

1882 год — американский промышленник Джон Девисон Рокфеллер создает трест "Стандард ойл" — объединение 40 нефтедобывающих акционерных обществ, или уже принадлежавших компании "Стандард ойл", или были ей подконтрольны;

1936 год — ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон демонстрируют электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов;

1963 год — Вьетконг одерживает первую большую победу над Южным Вьетнамом и США у поселка Апбак во время Вьетнамской войны;

1967 год — в ходе операции "Боло" американские пилоты F-4 сбивают половину МиГ-21 ВВС Северного Вьетнама;

1992 год — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признают независимость Украины;

1999 год — происходит мощный снежный ураган на Среднем Западе США.

Погода на 2 января

Сегодня, 2 января, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, днем мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Харькове облачно, от середины и до конца дня пройдет дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и +1 ночью. Во Львове — +4 днем и -1 ночью. В Харькове — +4 днем и +2 ночью. В Одессе — +10 днем и +5 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 января Кошачий Новый год / Фото: Unsplash

2 января в Украине и мире празднуют Всемирный день интроверта. Праздник был создан в 2011 году, чтобы показать, что особенности и образ жизни таких людей являются нормой. Интроверты часто углубляются в свои чувства, не желают делиться ими с окружающими. Но это не повод для осуждения или насмешки. Не следует путать интроверты с аутистами.

Также 2 января Кошачий Новый год. Этот интересный праздник предложил создать в 2016 году семейная пара из США Том и Рут Рой. Они утверждали, что такие удивительные создания, как кошки, должны иметь свой отдельный Новый год. Также они считали, что эта дата идеальна для празднования, ведь большинство владельцев кошек в этот день находятся дома, а потому могут посвятить своим любимцам все свободное время.

А еще 2 января День мотивации и вдохновения. Именно благодаря вдохновению и мотивации в нашем мире возникают новые вещи, создаются шедевры искусства. Без вдохновения наша жизнь была бы серой и не доставляла радости или удовольствия. Человек, прекращающий стремиться к совершенствованию и развитию, очень быстро начинает деградировать.