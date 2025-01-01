Какой завтра, 2 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 января 2025 года — четверг. 1044-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 января в церковном календаре – день памяти святого папы Сильвестра. Он был главой Римской Церкви от 314 до 335 года. Он известен своей ролью в обновлении христианства в Римской империи после периода гонений. Сильвестр был одним из первых пап, активно влиявших на политические дела и оказавших огромное влияние на развитие христианской доктрины. Он также многое внес в развитие литургии и церковного управления.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Не стоит заниматься домашними делами.

Запрещается выносить из дома мусор.

Народные приметы и традиции на 2 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сорока прилетела в людские дома — ждите метель;

петухи рано поют и мороз — будет оттепель;

ночью луна с острыми рогами, яркая — на следующий день будет ветрено и холодно;

Вечером облака на небе — до смены погоды.

2 января петухи рано поют и мороз — будет оттепель / Фото: pixabay.com

Наши предки в этот день гадали с помощью лука. Ее посыпали солью и оставляли так на ночь. Утром смотрели: сколько колец в луковице промокли, столько дождливых месяцев будет в году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 января

Какие завтра именины: Василий, Марк, Петр, Сергей, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 2 января, является рубин. Камень, помогающий остановить лихорадку и кровотечение. Также рубин способен лечить любые заболевания кожи.

В этот день родились:

1950 год – епископ Украинской Греко-Католической Церкви Ириней Игорь Билык;

1952 год – украинский политик и юрист, доктор юридических наук Степан Гавриш;

1953 год – украинский художник-постимпрессионист, народный художник Украины Михаил Демцю.

Памятные даты 2 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 января:

69 год – римскими легионами в Верхней Германии легат Авл Вителий провозглашен императором;

1649 год — проходит торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев;

1788 год — Джорджия становится 4-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1839 год — Луи Дагер проводит первую фотографию Луны;

1870 год — начинается сооружение Бруклинского моста;

1936 год — ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон демонстрируют электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов;

1944 год — первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского участвуют в сопровождении британского атлантического конвоя;

1992 год — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признают независимость Украины;

2024 год — в ночь на 2 января и утром Украинская ПВО уничтожает 72 ракеты после ночной атаки ударными дронами и массированного ракетного удара России по Украине, основным направлением которого был Киев.

Погода на 2 января

Завтра, 2 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +4 ночью. Во Львове — +7 днем и +3 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +8 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 января в Украине и мире празднуют Кошачий Новый год / Фото: Unsplash

2 января в Украине и мире празднуют Кошачий Новый год. Это неофициальный и довольно милый праздник, посвященный нашим любимым пушистым друзьям. Его точная дата может изменяться в зависимости от того, кто и как его празднует. Чаще всего его отмечают фанаты кошек посредством веселых мероприятий или домашних торжеств. Идея праздника состоит в том, чтобы еще раз подчеркнуть любовь к кошкам и утешить их.

Также 2 января Всемирный день интроверта. Это отличная возможность обратить внимание на уникальные черты интровертов и их потребности в мире, где часто доминируют экстравертные стандарты. Идея отмечать этот день возникла в 2011 году благодаря немецкой писательнице и психологу Фелисити Майлзу. 2 января был выбран, потому что этот день идеально подходит для спокойствия и саморефлексии после праздничной суеты Нового года.

А еще 2 января День мотивации и вдохновения. Этот праздник призван вдохновить людей на достижение своих целей, начало новых проектов и развитие в разных сферах жизни. День мотивации и вдохновения основал Кевин Л. Макарти, американский мотивационный спикер, после трагических событий 11 сентября 2001 года. Он хотел создать день, который поможет людям найти в себе силы двигаться вперед, изменять свою жизнь к лучшему и поддерживать других в трудные времена.