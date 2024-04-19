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Какой завтра, 20 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра, 20 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой праздник 20 апреля? / Фото: pixabay.com

Завтра, 20 апреля, украинский день окружающей среды. Верующие чтят память святого Феодора. До Нового года осталось 255 дней.

20 апреля 2024 года — суббота. 787-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 апреля в церковном календаре – день памяти святого Феодора. Он родился в Константинополе в благочестивой и богатой семье. В молодости решил оставить мирскую жизнь и стать монахом. Подвизался в пустыне, стойко выносил любые тягости, носил власяницу и мало спал. За это его Господь наделил даром творить чудеса.

Что нельзя делать 20 апреля

  • Нельзя стирать белье, иначе будут сниться кошмары.
  • Рыбакам запрещено ловить рыбу, потому что начинается нерест.
  • Не желательно работать с растениями.

Народные приметы и традиции на 20 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: молния означает, что день будет ясным;
  • цветы маргариток склонились к земле – ждите дождя;
  • появились цветы первоцвета – будет теплым май;
  • на ели много шишек – будет большой урожай пшеницы.
20 апреля цветы маргариток склонились к земле — ждите дождя. / © Unsplash
20 апреля цветы маргариток склонились к земле — ждите дождя. / Фото: Unsplash

Стол на Федора было принято застилать белой скатертью, ставить хлеб и соль, а у икон зажигать свечу. После этого вся семья садилась и молилась за урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля

Какие завтра именины: Александр, Гаврило, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 апреля, является лал. Хотя этот камень малоизвестен, но очень популярен в ювелирном искусстве. С давних пор лал использовали для лечения нервных расстройств, стресса, тревожности.

В этот день родились:

  • 1903 год — украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора Гео Шкурупий;
  • 1908 год — украинская художница Ирина Беклемишева;
  • 1939 год — украинская поэтесса Анна Светличная.

Памятные даты 20 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 апреля:

  • 1653 год — Оливер Кромвель разгоняет оппозицию в английском парламенте;
  • 1770 год — Джеймс Кук открывает Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);
  • 1841 год — публикуют первый детективный рассказ Эдгара По "Убийства на улице Морг";
  • 1865 год — впервые объявляют о появлении безопасных спичек;
  • 1902 год — супруги Кюри впервые получают чистый радий;
  • 1918 год — Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР освобождает от большевиков город Славянск Донецкой области;
  • 1940 год — в США демонстрируют первый электронный микроскоп;
  • 1949 год — открывается I Всемирный конгресс сторонников мира;
  • 1989 год — власти Китая приказывают студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине;
  • 1999 год — в высшей школе Литлтона (Колорадо) трое подростков устраивают кровавую бойню, убив после этого себя;
  • 2000 год — в Броварах в жилой дом попадает тактическая ракета, погибли три человека, пятеро были ранены.

Погода на 20 апреля

Завтра, 20 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен небольшой дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +4 ночью. Во Львове — +11 днем и +2 ночью. В Харькове — +16 днем и +5 ночью. В Одессе — +16 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 апреля День китайского языка / © Unsplash
20 апреля День китайского языка / Фото: Unsplash

20 апреля в Украине празднуют Украинский день окружающей среды. Во время события ежегодно проходят различные мероприятия, например, высадка деревьев. Выпадает она на третью субботу апреля. В настоящее время остро стоит проблема защиты окружающей среды и не только перед Украиной, но и каждой страны мира. Самая главная причина – отношение людей к окружающей среде. К сожалению, из-за современного темпа жизни мы не всегда можем остановиться, оглядеться вокруг и осознать, что природа умоляет нас о помощи.

Также 20 апреля День китайского языка. Праздник был установлен в 2010 году по инициативе ООН, чтобы почтить языковое и культурное разнообразие. Китайский язык входит в список сино-тибетской языковой семьи. Она считается одной из самых старых на планете. Ученые разделяют историю развития китайского языка на три основных периода: древний, средний и современный.

А еще 20 апреля празднуют Международный день цирка. Праздник был создан по инициативе Всемирной федерации цирка 2010 года. Цирк появился еще в Древнем Риме, однако тогда он служил местом для гладиаторских боев и гонок на колесницах. А вот современное цирковое искусство было начато англичанином Филиппом Астлеем в конце XVIII века.

20 апреля День музыкальных магазинов. Праздник был начат по инициативе американских музыкальных магазинов 2007 года. Оно имеет целью привлечь внимание людей к магазинам музыкальных инструментов и развитию малого бизнеса.

Также 20 апреля День благодарности волонтерам. Важное событие, созданное для привлечения внимания общества к волонтерской деятельности. Волонтерское движение было создано во Франции в 1920 году, когда молодежь собралась для добровольного восстановления разрушенных во время Первой мировой войны городов.

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