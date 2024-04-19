Какой завтра, 20 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

20 апреля 2024 года — суббота. 787-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 апреля в церковном календаре – день памяти святого Феодора. Он родился в Константинополе в благочестивой и богатой семье. В молодости решил оставить мирскую жизнь и стать монахом. Подвизался в пустыне, стойко выносил любые тягости, носил власяницу и мало спал. За это его Господь наделил даром творить чудеса.

Что нельзя делать 20 апреля

Нельзя стирать белье, иначе будут сниться кошмары.

Рыбакам запрещено ловить рыбу, потому что начинается нерест.

Не желательно работать с растениями.

Народные приметы и традиции на 20 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: молния означает, что день будет ясным;

цветы маргариток склонились к земле – ждите дождя;

появились цветы первоцвета – будет теплым май;

на ели много шишек – будет большой урожай пшеницы.

20 апреля цветы маргариток склонились к земле — ждите дождя. / Фото: Unsplash

Стол на Федора было принято застилать белой скатертью, ставить хлеб и соль, а у икон зажигать свечу. После этого вся семья садилась и молилась за урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля

Какие завтра именины: Александр, Гаврило, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 апреля, является лал. Хотя этот камень малоизвестен, но очень популярен в ювелирном искусстве. С давних пор лал использовали для лечения нервных расстройств, стресса, тревожности.

В этот день родились:

1903 год — украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора Гео Шкурупий;

1908 год — украинская художница Ирина Беклемишева;

1939 год — украинская поэтесса Анна Светличная.

Памятные даты 20 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 апреля:

1653 год — Оливер Кромвель разгоняет оппозицию в английском парламенте;

1770 год — Джеймс Кук открывает Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);

1841 год — публикуют первый детективный рассказ Эдгара По "Убийства на улице Морг";

1865 год — впервые объявляют о появлении безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри впервые получают чистый радий;

1918 год — Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР освобождает от большевиков город Славянск Донецкой области;

1940 год — в США демонстрируют первый электронный микроскоп;

1949 год — открывается I Всемирный конгресс сторонников мира;

1989 год — власти Китая приказывают студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине;

1999 год — в высшей школе Литлтона (Колорадо) трое подростков устраивают кровавую бойню, убив после этого себя;

2000 год — в Броварах в жилой дом попадает тактическая ракета, погибли три человека, пятеро были ранены.

Погода на 20 апреля

Завтра, 20 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен небольшой дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +4 ночью. Во Львове — +11 днем и +2 ночью. В Харькове — +16 днем и +5 ночью. В Одессе — +16 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 апреля День китайского языка / Фото: Unsplash

20 апреля в Украине празднуют Украинский день окружающей среды. Во время события ежегодно проходят различные мероприятия, например, высадка деревьев. Выпадает она на третью субботу апреля. В настоящее время остро стоит проблема защиты окружающей среды и не только перед Украиной, но и каждой страны мира. Самая главная причина – отношение людей к окружающей среде. К сожалению, из-за современного темпа жизни мы не всегда можем остановиться, оглядеться вокруг и осознать, что природа умоляет нас о помощи.

Также 20 апреля День китайского языка. Праздник был установлен в 2010 году по инициативе ООН, чтобы почтить языковое и культурное разнообразие. Китайский язык входит в список сино-тибетской языковой семьи. Она считается одной из самых старых на планете. Ученые разделяют историю развития китайского языка на три основных периода: древний, средний и современный.

А еще 20 апреля празднуют Международный день цирка. Праздник был создан по инициативе Всемирной федерации цирка 2010 года. Цирк появился еще в Древнем Риме, однако тогда он служил местом для гладиаторских боев и гонок на колесницах. А вот современное цирковое искусство было начато англичанином Филиппом Астлеем в конце XVIII века.

20 апреля День музыкальных магазинов. Праздник был начат по инициативе американских музыкальных магазинов 2007 года. Оно имеет целью привлечь внимание людей к магазинам музыкальных инструментов и развитию малого бизнеса.

Также 20 апреля День благодарности волонтерам. Важное событие, созданное для привлечения внимания общества к волонтерской деятельности. Волонтерское движение было создано во Франции в 1920 году, когда молодежь собралась для добровольного восстановления разрушенных во время Первой мировой войны городов.