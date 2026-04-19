20 апреля 2026 года — понедельник. 1516-й день войны в Украине.

Завтра, 20 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Теодора Трихины. Он прославился чрезвычайно суровым аскетизмом: носил грубую волосяницу (отсюда и прозвище «Трихина», что означает «волосяной»), почти не крыши над головой и выдерживал холод и жару ради духовного очищения. Большую часть жизни провел в одиночестве, посвятив себя молитве, посту и борьбе с телесными страстями.

20 апреля в Украине и мире День китайского языка. Дата выбрана неслучайно: она связана с легендарной фигурой Цан Цзе — по преданию, именно он создал первые китайские иероглифы. Китайский — один из шести официальных языков ООН и одновременно один из самых распространенных в мире по количеству носителей. В этот день проводятся культурные события, лекции, выставки каллиграфии, а также знакомят людей с историей и особенностями китайской письменности.

Также 20 апреля День благодарности волонтерам. Этот день посвящен тем, кто добровольно отдает свое время, силы и ресурсы ради благополучия других. Волонтерство — это не только о помощи, но и о доверии, единстве и силе общества. Особенно это ощутимо в Украине, где волонтеры играют ключевую роль в поддержке армии и мирных жителей.

А еще 20 апреля Международный день Cli-Fi. Cli-Fi (от climate fiction) — это направление в литература, изображающее последствия климатических изменений для планеты и человечества. Такие произведения совмещают научные идеи с художественными сюжетами — от реалистических историй до фантастических сценариев будущего. Термин Cli-Fi популяризировал американский писатель Дэн Блум в начале 2000-х годов.