- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 20 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, который нельзя делать
Завтра, 20 апреля, День благодарности волонтерам. Верующие чтят память святого преподобного Теодора Трихины. Украинцы празднуют самый светлый праздник года — Пасху или Воскресение Иисуса Христа. До Нового года осталось 255 дней.
20 апреля 2025 года — воскресенье. 1152-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 20 апреля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Теодора Трихины. Он родился в Константинополе, в семье верующих людей.
Он поселился среди диких скал и лесов, в полном одиночестве, вдали от человеческих глаз. Всю свою жизнь он посвятил молитве, посту и молчанию. Ел только то, что находил в природе, а одевался в волосяницу — грубую одежду, которая колла тело и постоянно причиняла боль. И все это — не из мазохизма, а как способ сломить свое эго и полностью отдаться Богу.
Через такую преданность и духовную чистоту Господь наделил Теодора даром чудес. Люди со всех сторон приходили к нему: кто-то по совету, кто-то с просьбой об исцелении. И они получали ответы и излечивались.
После смерти святого Теодора люди не забыли о нем — напротив, его память только укрепилась. Мощи святого стали источником новых чудес, а его жизнь — примером того, что истинная сила — в смирении и тишине.
Что нельзя делать 20 апреля
Запрещается грешить мыслью и словом — святой Теодор был образцом тишины, молитвы и самоуглубления. В этот день лучше избегать сплетен, ругательств, тщеславия.
Нельзя делать что-то только для внешнего впечатления — его жизнь учит искренности перед собой и Богом.
Не следует громко смеяться или кричать, считалось, что это может нарушить внутреннюю гармонию и привлечь тревоги.
Народные приметы и традиции на 20 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
если в этот день тепло и ясно — лето будет теплым и урожайным;
если идет дождь — жди дождливое лето;
если выпадет снег или град — возможны еще заморозки до Георгия (23 апреля);
жаворонки высоко летают и поют — будет хорошая погода;
если лягушки громко квакают — до быстрого потепления.
В народе 20 апреля носило название Акулина или Федор Трихина. В народе часто давали женским святым “кроткие” формы: Акулина, Акулина, Кулина, отсюда и “Кулина» — зеленая трава” — мол, она приносит весну.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля
Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор.
Талисманом человека, рожденного 20 апреля является лал. Этот камень, хоть и не очень распространенный, очень популярен в ювелирном деле. С древних времен лал применяли для лечения нервных нарушений, стресса и тревожности.
В этот день родились:
1903 год — Гео Шкурупий, украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора;
1908 год — Ирина Беклемишева, украинская художница;
1939 год — Анна Светличная, украинская поэтесса.
Памятные даты 20 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 апреля:
1653 год — Оливер Кромвель разогнал оппозиционных депутатов английского парламента;
1770 год — Джеймс Кук открыл территорию Нового Южного Уэльса (восточная часть Австралии);
1841 год — вышел первый детективный рассказ Эдгара По “Убийства на улице Морг”;
1865 год — впервые было объявлено о создании безопасных спичек;
1902 год — супруги Кюри получили чистый радий;
1918 год — Славянская группа Запорожской дивизии Армии УНР освободила город Славянск от большевиков;
1940 год — в США впервые был продемонстрирован электронный микроскоп;
1949 год — открылся I Всемирный конгресс миролюбивых организаций;
1989 год — китайские власти приказали студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине;
1999 год — в школе Колумбайн (штат Колорадо) произошла бойня;
2000 год — в Броварах в результате попадания тактической ракеты в жилой дом погибли три человека, пятеро были ранены.
Какой завтра праздник в Украине и мире
20 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Cli-Fi. Он посвящен жанру литературы, изображающему изменения климата и их последствия для планеты и человечества. Cli-Fi — это фантастика, где важными темами являются глобальное потепление, экологические катастрофы и их влияние на нашу жизнь. В таких произведениях часто описываются миры, в которых природа меняется до неузнаваемости, и люди вынуждены адаптироваться к новым условиям.
Этот жанр позволяет задуматься о наших действиях и их последствиях для окружающей среды, поднимая вопросы сохранения природы, устойчивого развития и борьбы с экологическими кризисами. День Cli-Fi подчеркивает важность экологического сознания и помогает содействовать пониманию проблем, с которыми мы можем столкнуться из-за изменения климата.
Также 20 апреля День благодарности волонтерам. Он создан, чтобы выразить уважение и благодарность всем, кто бесплатно помогает другим. Волонтеры — это люди, которые не получают оплату за свой труд, но отдают свое время, энергию и ресурсы, поддерживая тех, кто в этом нуждается.
Целью этого дня является повышение осознания того, какую важную роль играет волонтерство в обществе, а также напомнить о благодарности тем, кто активно работает в разных сферах, от гуманитарных инициатив до помощи в кризисных ситуациях. Волонтеры часто работают в помощи людям, которые пострадали от катастроф, поддерживают экологические проекты или помогают нуждающимся в социальной поддержке.
День благодарности волонтерам — это возможность всех нас поблагодарить тех, кто своими действиями делает мир лучше и теплее, не дожидаясь за это вознаграждения.