Какой праздник 20 апреля 2025 года / © ТСН

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20 апреля 2025 года — воскресенье. 1152-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 апреля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Теодора Трихины. Он родился в Константинополе, в семье верующих людей.

Он поселился среди диких скал и лесов, в полном одиночестве, вдали от человеческих глаз. Всю свою жизнь он посвятил молитве, посту и молчанию. Ел только то, что находил в природе, а одевался в волосяницу — грубую одежду, которая колла тело и постоянно причиняла боль. И все это — не из мазохизма, а как способ сломить свое эго и полностью отдаться Богу.

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Через такую преданность и духовную чистоту Господь наделил Теодора даром чудес. Люди со всех сторон приходили к нему: кто-то по совету, кто-то с просьбой об исцелении. И они получали ответы и излечивались.

После смерти святого Теодора люди не забыли о нем — напротив, его память только укрепилась. Мощи святого стали источником новых чудес, а его жизнь — примером того, что истинная сила — в смирении и тишине.

Что нельзя делать 20 апреля

Запрещается грешить мыслью и словом — святой Теодор был образцом тишины, молитвы и самоуглубления. В этот день лучше избегать сплетен, ругательств, тщеславия.

Нельзя делать что-то только для внешнего впечатления — его жизнь учит искренности перед собой и Богом.

Не следует громко смеяться или кричать, считалось, что это может нарушить внутреннюю гармонию и привлечь тревоги.

Народные приметы и традиции на 20 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если в этот день тепло и ясно — лето будет теплым и урожайным;

если идет дождь — жди дождливое лето;

если выпадет снег или град — возможны еще заморозки до Георгия (23 апреля);

жаворонки высоко летают и поют — будет хорошая погода;

если лягушки громко квакают — до быстрого потепления.

20 апреля лягушки громко квачат — до быстрого потепления / © unsplash.com

В народе 20 апреля носило название Акулина или Федор Трихина. В народе часто давали женским святым “кроткие” формы: Акулина, Акулина, Кулина, отсюда и “Кулина» — зеленая трава” — мол, она приносит весну.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля

Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 апреля является лал. Этот камень, хоть и не очень распространенный, очень популярен в ювелирном деле. С древних времен лал применяли для лечения нервных нарушений, стресса и тревожности.

В этот день родились:

1903 год — Гео Шкурупий, украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора;

1908 год — Ирина Беклемишева, украинская художница;

1939 год — Анна Светличная, украинская поэтесса.

Памятные даты 20 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 апреля:

1653 год — Оливер Кромвель разогнал оппозиционных депутатов английского парламента;

1770 год — Джеймс Кук открыл территорию Нового Южного Уэльса (восточная часть Австралии);

1841 год — вышел первый детективный рассказ Эдгара По “Убийства на улице Морг”;

1865 год — впервые было объявлено о создании безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри получили чистый радий;

1918 год — Славянская группа Запорожской дивизии Армии УНР освободила город Славянск от большевиков;

1940 год — в США впервые был продемонстрирован электронный микроскоп;

1949 год — открылся I Всемирный конгресс миролюбивых организаций;

1989 год — китайские власти приказали студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине;

1999 год — в школе Колумбайн (штат Колорадо) произошла бойня;

2000 год — в Броварах в результате попадания тактической ракеты в жилой дом погибли три человека, пятеро были ранены.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 апреля День благодарности волонтерам / © unsplash.com

20 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Cli-Fi. Он посвящен жанру литературы, изображающему изменения климата и их последствия для планеты и человечества. Cli-Fi — это фантастика, где важными темами являются глобальное потепление, экологические катастрофы и их влияние на нашу жизнь. В таких произведениях часто описываются миры, в которых природа меняется до неузнаваемости, и люди вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Этот жанр позволяет задуматься о наших действиях и их последствиях для окружающей среды, поднимая вопросы сохранения природы, устойчивого развития и борьбы с экологическими кризисами. День Cli-Fi подчеркивает важность экологического сознания и помогает содействовать пониманию проблем, с которыми мы можем столкнуться из-за изменения климата.

Также 20 апреля День благодарности волонтерам. Он создан, чтобы выразить уважение и благодарность всем, кто бесплатно помогает другим. Волонтеры — это люди, которые не получают оплату за свой труд, но отдают свое время, энергию и ресурсы, поддерживая тех, кто в этом нуждается.

Целью этого дня является повышение осознания того, какую важную роль играет волонтерство в обществе, а также напомнить о благодарности тем, кто активно работает в разных сферах, от гуманитарных инициатив до помощи в кризисных ситуациях. Волонтеры часто работают в помощи людям, которые пострадали от катастроф, поддерживают экологические проекты или помогают нуждающимся в социальной поддержке.

День благодарности волонтерам — это возможность всех нас поблагодарить тех, кто своими действиями делает мир лучше и теплее, не дожидаясь за это вознаграждения.