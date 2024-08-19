Какой завтра, 20 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

20 августа 2024 года — вторник. 909-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 августа в церковном календаре – день памяти святого пророка Самуила. Он родился за молитвами своей матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей. Анна дала обет, что если у нее родится сын, она посвятит его Господу. Ее молитва была услышана, и она назвала сына Самуилом, что означает "выпрошенный у Бога".

Когда Самуилу исполнилось три года, его мать отдала его на служение первосвященнику Илию. Самуил рос в храме, и в 12 лет получил откровение от Бога о том, что дом Илия будет наказан за грехи его сыновей. После смерти Илия Самуил стал судьей и пророком Израиля, восстановил закон и порядок в стране. Самуил также помазал на царство первого царя Израиля, Саула, а позже Давида. Его жизнь и действия описаны в Первой и Второй книгах Самуиловых в Библии.

Что нельзя делать 20 августа

Не следует оставлять маленьких детей самих в комнате.

Запрещено ругаться и злословить.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Народные приметы и традиции на 20 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: высоко и неторопливо летят журавли — осень будет теплой;

мыши перебрались с полей в хлев – зима будет холодной;

проливной дождь — осень будет хорошей;

на западе у неба красный оттенок — скоро начнутся заморозки.

20 августа мыши перебрались с полей в хлев – зима будет холодной / Фото: Unsplash

Верили, что с этого дня птицы начинают улетать уже в южные края. Также наши предки считали, что сон, который приснился против 20 августа, является вещим. Он обязательно сбудется.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа

Какие завтра именины: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 августа является гагат. Камень, отличающийся уникальным темным оттенком. Гагат издавна считается символом, дающим решительность и твердость характера.

В этот день родились:

1939 год – украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;

1947 год – украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий;

1994 год – военнослужащий, Национальной гвардии Украины, Герой Украины (посмертно) Артем Амелин.

Памятные даты 20 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа:

1619 год — голландский корабль доставляет в Америку первых 20 африканских туземцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун;

1627 год — выходит первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;

1741 год — Аляска открывается датским мореплавателем, капитаном-командором Витусом Берингом;

1809 год — арестованного французами Папу Римского Пия VII провожают из Савоны в Гренобль;

1864 год – в Японии происходит инцидент у Императорских ворот;

1868 год – в США официально завершается война Севера и Юга;

1896 год — в Киеве проходит освящение кафедрального собора святого Владимира;

1925 год — основывают Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко";

1964 год — создают Международную организацию по спутникам связи ИНТЕЛСАТ;

1991 год – Эстония провозглашает свою независимость от СССР;

1996 год – президент США Билл Клинтон устанавливает минимальную заработную плату в стране – 5,15 доллара в час.

Погода на 20 августа

Завтра, 20 августа, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем ожидается мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +22 ночью. Во Львове +28 днем и +20 ночью. В Харькове +33 днем и +20 ночью. В Одессе +35 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 августа Всемирный день москитов / Фото: Unsplash

20 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день лени. Этот праздник зародился в Колумбии в 1984 году при закрытии Фестиваля промышленности, торговли и культуры в городе Итагуи. Целью праздника является борьба со стрессом и синдромом хронической усталости, предоставляя людям возможность отдохнуть и насладиться бездельем.

Также 20 августа Всемирный день москитов. Этот праздник был основан в честь британского врача Рональда Росса, который в 1897 году открыл, что москиты рода Anopheles являются переносчиками малярии. За это открытие он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1902 году.

Основная цель этого дня – повысить осведомленность об опасности, которую несут москиты, и о болезнях, которые они переносят, такие как малярия, лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила и другие. В этот день проводятся различные просветительские мероприятия, направленные на информирование населения о методах профилактики и борьбы с этими заболеваниями.

А еще 20 августа Международный день медицинского транспорта. Этот праздник был основан в честь важной роли медицинского транспорта в системе здравоохранения, особенно во время Первой мировой войны, когда специальные полевые автомобили доставляли раненых солдат в госпитали. Современный медицинский транспорт включает не только автомобили скорой помощи, но и транспортные средства, сопровождающие пациентов с процедурами, такими как диализ. Эти автомобили оснащены специальным оборудованием для оказания неотложной помощи на месте происшествия.