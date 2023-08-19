Какой завтра, 20 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

20 августа 2023 года — воскресенье. 543-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 августа, церковный праздник

20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена. Он родился в XI веке и был больным слабым ребенком с самого детства. Пылко умолял он своих родителей, чтобы они отвели его в Киево-Печерский монастырь. Послушались они и в храме молились о здоровье своего сына. Однако сам Пимен умолял Господа о другом — чтобы он продлил его страдания и помог стать монахом. По преданию обряд пострига совершили ангелы и когда люди вошли в храм, то увидели, что Пимен уже одет в монашескую одежду.

Много лет преподобный провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. В обмен он взял из брата слово, что тот будет служить немощным до самой смерти. Однако монах был ленив, поэтому болезнь его снова догнала. Пимен поправился за три дня до смерти и успел попрощаться со всей своей братией.

Что запрещено делать в этот день

Не выходите ночью на улицу, потому что можно заболеть.

День не подходит для скорых решений, ведь они могут привести к негативным последствиям.

Не пугайте аистов, это может привести к пожару дома.

Народные приметы и традиции на 20 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: аисты собрались уже улетать — осень будет холодной;

после восхода солнца утренний туман быстро рассеялся – ждите хорошую погоду;

аист стоит на одном месте – урожай будет большим;

увидеть полет аиста к счастью и здоровью;

на дубе много желудей – до теплой зимы.

20 августа лелки собрались уже улетать — осень будет холодной / Фото: Pexels

В древности 20 августа пытались угощать бедняков медом, хлебом, свежими фруктами и овощами. Также начинали заготавливать лекарственные травы на зиму. Ночи уже становились прохладнее, поэтому в этот период начинали улетать аисты. По их поведению крестьяне прогнозировали погоду.

Погода на 20 августа

Завтра, 20 августа, в Киеве днем на небе могут появиться облака, но они к вечеру рассеются без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурное утро, но оно быстро изменится на ясный день, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +33 днем и +22 ночью. Во Львове +30 днем и +19 ночью. В Харькове +32 днем и +22 ночью. В Одессе +34 днем и +25 ночью.

Памятные даты 20 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа:

1619 год — голландский корабль доставляет в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун;

1627 год — выходит первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;

1741 год — открытие Аляски датским мореплавателем капитаном-командором Витусом Берингом;

1809 год — французы арестовали Папу Римского Пия VII и перевели из Савоны в Гренобль;

1864 год – в Японии вспыхивает инцидент у Императорских ворот;

1868 год — в США официально провозглашают окончание войны Севера и Юга;

1896 год — в Киеве проходит освящение кафедрального собора святого Владимира;

1920 год — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно проводят бои с частями Красной армии;

1925 год — основывают Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (ныне Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе);

1964 год – создают Международную организацию по спутникам связи ИНТЕЛСАТ;

1991 год – Эстония провозглашает свою независимость от СССР;

1996 год – президент США Билл Клинтон установил минимальную заработную плату в стране – 5,15 доллара в час.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.

Талисманом человека, рожденного 20 августа является рубин. Один из самых драгоценных камней, который по жесткости уступает только алмазу. Рубины известному человеку еще с бронзового века. Издавна верили, что они помогают предотвратить лихорадку, обладают кровоостанавливающими свойствами.

В этот день родились:

1863 год – украинский историк, архивист, археограф Александр Андрияшев;

1939 год – украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы Валерий Шевчук;

1947 год – украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Януш Юхницкий.

Какой завтра день в Украине и мире

лелки собрались уже улетать — осень будет холодной / Фото: Pexels

20 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день медоносных пчел. Праздник выпадает на третье воскресенье августа. Популярным в США по-прежнему называлось Национальный день распространения информации о медоносных пчелах. Впервые отпраздновали в 2009 году по инициативе группы пчеловодов, которые подали в Министерство сельского хозяйства США соответствующую петицию.

Также 20 августа Всемирный день лени. В этот день каждый человек может устроить себе настоящий праздник, бездельничать и ничего не делать. Местом происхождения дня считается Колумбия, а именно промышленный город Итагуи, где проживает около 200 тысяч человек. Инициативу ввести такой интересный праздник реализовали еще в 1984 году, когда проходил торгово-промышленный фестиваль, на котором представляли разные виды искусства. Во время фестиваля жители не работали на заводах и фабриках.

А еще 20 августа Всемирный день москитов. Мероприятие посвятили британскому врачу Рональду Россу, который в 1897 установил, что эти насекомые могут переносить малярию от больного человека к здоровому. Москиты являются переносчиками не только малярии, но и лихорадки Западного Нила, болезни Денге и других серьезных заболеваний.

20 августа Международный день медицинского транспорта. История события началась еще при Первой мировой войне, когда использовались специальные полевые автомобили, чтобы доставлять раненых солдат в госпитале. Медицинский транспорт очень быстро стал неотъемлемой частью системы здравоохранения.