Какой завтра, 20 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 20 августа, Всемирный день лени. Верующие чтят память святого пророка Самуила. До Нового года осталось 133 дня.
20 августа 2025 года — среда. 1274-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 20 августа, верующие празднуют день памяти святого пророка Самуила. Самуил родился примерно в XI веке. до н. е. в племени Левия. Его родителями были Элкана и Анна (Елкана и Анна). Анна долго не могла иметь детей и с глубокой верой умоляла Господа о сыне, пообещав, что отдаст его на служение Богу. Ее молитвы были услышаны. После отлучения от груди мать привела мальчика в скинию в Шило и передала его на воспитание первосвященнику Илию. Самуил с детства прислуживал при храме Божьем, носил льняной ефод и рос в благочестии.
Когда Самуил был еще отроком, Господь впервые сказал ему ночью, назвав его по имени. После нескольких повторений он понял, что это голос Божий, и ответил: “Говори, Господи, ибо слушает раб Твой”. Тогда Бог открыл ему, что суд и наказание упадут на дом Илия из-за грехов его сыновей.
С тех пор Самуил стал признанным пророком, а слова его всегда сбывались. Самуил был последним судьей Израиля. Он призвал народ отвлечься от идолопоклонства и возвратиться к Господу. Во время его руководства Израиль одержал победу над филистимлянами. Самуил прожил праведную и долгую жизнь, уважаемый всем народом. После его смерти израильтяне искренне тосковали. Его похоронили в городе Рама, где он жил.
Что нельзя делать 20 августа
Не следует начинать новые дела — считалось, что на Самуила лучше завершать начатое, а не начинать.
Нельзя планировать свадьбу — народные приметы говорили, что брак, заключенный в этот день, будет неспокойным.
К вечеру запрещается ходить в лес — верили, что в это время могут случиться неприятности (змеи, дикий зверь).
Народные приметы и традиции на 20 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясная и теплая погода — к солнечной и сухой осени;
дождь и пасмурно — ждите влажную осень;
утром низко стелется туман — на ясную осень;
ясный закат — в ближайшие дни будет хорошая погода;
жаркий полдень — к теплому сентябрю.
В народе 20 августа называлось Самуилов День. В пословицах часто говорили “Пришел Самуил — осень открыл” или “На Самуила лето начинает прощаться”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа
Какие завтра именины: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.
Талисманом человека, рожденного 20 августа, является гагат. Минерал глубокого, почти бархатного темного цвета, известный под названием гагат, с давних времен почитался как оберег, наделяющий человека стойкостью духа и силой воли.
В этот день родились:
1939 год — Валерий Шевчук, украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы;
1947 год — Януш Юхницкий, украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины;
1994 год — Артем Амелин, военнослужащий Национальной гвардии Украины, Герой Украины (посмертно).
Памятные даты 20 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа:
1619 год — Голландское торговое судно прибывает к берегам Америки, доставив первых двадцать африканцев, которые были проданы в рабство поселенцам английской колонии Джеймстаун;
1627 год — выходит в свет первый словарь украинского языка — “Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование”, заключенный Памвом Бериндой;
1809 год — по приказу французских властей арестованного Папу Римского Пия VII перевозят из города Савона в Гренобль;
1864 год — в Японии происходит инцидент у Императорских ворот;
1868 год — в США официально провозглашают завершение Гражданской войны между Севером и Югом;
1896 год — в Киеве проходит торжественное освящение кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира;
1896 год — в Соединенных Штатах Америки запатентовывают телефон, оборудованный дисковым номеронабирателем;
1920 год — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно проводит бои против частей Красной армии;
1925 год — основывают Каневский музей-заповедник “Могила Т. Г. Шевченко”, ныне известный как Шевченковский национальный заповедник в городе Каневе;
1941 год — выходит декрет о создании Райхскомиссариата “Украина” с административным центром в Ровно;
1941 год — во время отступления советских войск подрывают Днепрогэс, что приводит к гибели более 100 тысяч человек;
1964 год — учреждают Международную организацию спутниковой связи “ИНТЕЛСАТ”;
1980 год — Министерство связи УССР распоряжается начать глушение иностранных радиостанций “Голос Америки” (США), “Би-Би-Си” (Великобритания) и “Немецкая волна” (ФРГ);
1989 год — в Куала-Лумпуре (Малайзия) начинаются XV Игры Юго-Восточной Азии;
1991 год — Эстония провозглашает государственную независимость от СССР;
1991 год — официально закрывают Семипалатинский ядерный полигон;
1996 год — президент США Билл Клинтон подписывает закон об установлении минимальной заработной платы на уровне 5,15 доллара в час.
Какой завтра праздник в Украине и мире
20 августа в Украине и мире празднуют Международный день медицинского транспорта. Медицинский транспорт — это жизненно важное звено, обеспечивающее своевременную доставку больных и пострадавших в медицинские учреждения, а также оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Благодаря эффективной работе медицинских транспортных служб, многие жизни спасаются, а пациенты получают необходимую помощь в кратчайшие сроки.
Также 20 августа Всемирный день москитов (комаров). Комары — одни из самых распространенных насекомых на планете, являющиеся переносчиками многих опасных инфекционных болезней, в частности малярии, денге, желтой лихорадки, вируса Западного Нила и других. Эти болезни ежегодно уносят миллионы жизней, особенно в странах с теплым климатом. В то же время комары — важная часть пищевой цепи, обеспечивая пищу для многих видов животных.
А еще 20 августа Всемирный день лени. Всемирный день лени призван напомнить людям, что иногда важно остановиться, расслабиться и дать себе передышку. В современном мире, где царит суета и постоянная занятость, этот праздник как бы позволяет сказать: “Мне сейчас нужно просто отдохнуть”.