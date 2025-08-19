Какой праздник 20 августа 2025 года / © ТСН

20 августа 2025 года — среда. 1274-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 августа, верующие празднуют день памяти святого пророка Самуила. Самуил родился примерно в XI веке. до н. е. в племени Левия. Его родителями были Элкана и Анна (Елкана и Анна). Анна долго не могла иметь детей и с глубокой верой умоляла Господа о сыне, пообещав, что отдаст его на служение Богу. Ее молитвы были услышаны. После отлучения от груди мать привела мальчика в скинию в Шило и передала его на воспитание первосвященнику Илию. Самуил с детства прислуживал при храме Божьем, носил льняной ефод и рос в благочестии.

Когда Самуил был еще отроком, Господь впервые сказал ему ночью, назвав его по имени. После нескольких повторений он понял, что это голос Божий, и ответил: “Говори, Господи, ибо слушает раб Твой”. Тогда Бог открыл ему, что суд и наказание упадут на дом Илия из-за грехов его сыновей.

С тех пор Самуил стал признанным пророком, а слова его всегда сбывались. Самуил был последним судьей Израиля. Он призвал народ отвлечься от идолопоклонства и возвратиться к Господу. Во время его руководства Израиль одержал победу над филистимлянами. Самуил прожил праведную и долгую жизнь, уважаемый всем народом. После его смерти израильтяне искренне тосковали. Его похоронили в городе Рама, где он жил.

Что нельзя делать 20 августа

Не следует начинать новые дела — считалось, что на Самуила лучше завершать начатое, а не начинать.

Нельзя планировать свадьбу — народные приметы говорили, что брак, заключенный в этот день, будет неспокойным.

К вечеру запрещается ходить в лес — верили, что в это время могут случиться неприятности (змеи, дикий зверь).

Народные приметы и традиции на 20 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и теплая погода — к солнечной и сухой осени;

дождь и пасмурно — ждите влажную осень;

утром низко стелется туман — на ясную осень;

ясный закат — в ближайшие дни будет хорошая погода;

жаркий полдень — к теплому сентябрю.

20 августа ясный закат — в ближайшие дни будет хорошая погода / © unsplash.com

В народе 20 августа называлось Самуилов День. В пословицах часто говорили “Пришел Самуил — осень открыл” или “На Самуила лето начинает прощаться”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 августа

Какие завтра именины: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 августа, является гагат. Минерал глубокого, почти бархатного темного цвета, известный под названием гагат, с давних времен почитался как оберег, наделяющий человека стойкостью духа и силой воли.

В этот день родились:

1939 год — Валерий Шевчук, украинский писатель-шестидесятник, мастер психологической и готической прозы;

1947 год — Януш Юхницкий, украинский актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины;

1994 год — Артем Амелин, военнослужащий Национальной гвардии Украины, Герой Украины (посмертно).

Памятные даты 20 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 августа:

1619 год — Голландское торговое судно прибывает к берегам Америки, доставив первых двадцать африканцев, которые были проданы в рабство поселенцам английской колонии Джеймстаун;

1627 год — выходит в свет первый словарь украинского языка — “Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование”, заключенный Памвом Бериндой;

1809 год — по приказу французских властей арестованного Папу Римского Пия VII перевозят из города Савона в Гренобль;

1864 год — в Японии происходит инцидент у Императорских ворот;

1868 год — в США официально провозглашают завершение Гражданской войны между Севером и Югом;

1896 год — в Киеве проходит торжественное освящение кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира;

1896 год — в Соединенных Штатах Америки запатентовывают телефон, оборудованный дисковым номеронабирателем;

1920 год — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно проводит бои против частей Красной армии;

1925 год — основывают Каневский музей-заповедник “Могила Т. Г. Шевченко”, ныне известный как Шевченковский национальный заповедник в городе Каневе;

1941 год — выходит декрет о создании Райхскомиссариата “Украина” с административным центром в Ровно;

1941 год — во время отступления советских войск подрывают Днепрогэс, что приводит к гибели более 100 тысяч человек;

1964 год — учреждают Международную организацию спутниковой связи “ИНТЕЛСАТ”;

1980 год — Министерство связи УССР распоряжается начать глушение иностранных радиостанций “Голос Америки” (США), “Би-Би-Си” (Великобритания) и “Немецкая волна” (ФРГ);

1989 год — в Куала-Лумпуре (Малайзия) начинаются XV Игры Юго-Восточной Азии;

1991 год — Эстония провозглашает государственную независимость от СССР;

1991 год — официально закрывают Семипалатинский ядерный полигон;

1996 год — президент США Билл Клинтон подписывает закон об установлении минимальной заработной платы на уровне 5,15 доллара в час.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 августа Всемирный день москитов (комаров) / © unsplash.com

20 августа в Украине и мире празднуют Международный день медицинского транспорта. Медицинский транспорт — это жизненно важное звено, обеспечивающее своевременную доставку больных и пострадавших в медицинские учреждения, а также оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Благодаря эффективной работе медицинских транспортных служб, многие жизни спасаются, а пациенты получают необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Также 20 августа Всемирный день москитов (комаров). Комары — одни из самых распространенных насекомых на планете, являющиеся переносчиками многих опасных инфекционных болезней, в частности малярии, денге, желтой лихорадки, вируса Западного Нила и других. Эти болезни ежегодно уносят миллионы жизней, особенно в странах с теплым климатом. В то же время комары — важная часть пищевой цепи, обеспечивая пищу для многих видов животных.

А еще 20 августа Всемирный день лени. Всемирный день лени призван напомнить людям, что иногда важно остановиться, расслабиться и дать себе передышку. В современном мире, где царит суета и постоянная занятость, этот праздник как бы позволяет сказать: “Мне сейчас нужно просто отдохнуть”.