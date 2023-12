Какой завтра, 20 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

20 декабря 2023 года — среда. 665-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 декабря, церковный праздник

20 декабря в церковном календаре — день памяти святого Игнатия. Согласно церковным преданиям, еще когда Игнатий был младенцем, то Господь возложил на него свою руку и сказал, что тот будет пророчествовать. Поэтому в юности святой получил прозвище Богоносец. В те времена императором был Траян, поклонявшийся языческим богам. Игнатий же выступил против этого. За неповиновение и христианскую веру его отправили в Рим, где приговорили к смерти на арене. Когда Игнатий вышел в ее центр и стал проповедовать христианство. В это время его разорвали дикие звери.

Что нельзя делать 20 декабря

Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.

Нельзя тяжело работать.

Запрещено давать и брать взаймы.

Народные приметы и традиции на 20 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, каким будет август (если слякоть и вьюга, то дождливым и холодным, если ясно и мороз — солнечным и жарким);

на деревьях иней — к ясной погоде;

ночью небо звездное — ждите богатого урожая в следующем году;

синицы щебечут очень громко — на холодные дни;

облака плывут против ветра — к снегопаду;

вечерняя заря розового цвета, а утро пасмурное и серое — день будет ясным, а вечер — ветреным;

синие облака — на тепло, белые — на ветер.

20 декабря синицы щебечут очень громко — на холодные дни / Фото: Pexels

В этот день наши предки уже начинали готовиться к празднованию Рождества. К примеру, закалывали кабана, запасались нужными продуктами, убирали в доме, красили стены и мебель. Молодежь разучивала колядки, шила карнавальные костюмы, а которых позже пойдут колядовать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 декабря

Какие завтра именины: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий.

Талисманом человека, рожденного 20 декабря является обсидиан. В жизни человека этот камень появился еще 15 тысяч лет тому назад. Из него изготовляли всевозможные орудия труда. Издавна верили, что обсидиан помогает добиться перемен в жизни, защищает от негативной энергии, направленной на его владельца.

В этот день родились:

1807 год – этнограф, языковед, публицист, деятель украинского национального возрождения Иосиф Лозинский;

1958 год – заслуженный работник культуры Украины, директор и художественный руководитель Киевского академического театра кукол Николай Петренко;

1974 год – украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины в составе добровольческих формирований Василий Слипак.

Памятные даты 20 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 декабря:

1637 год — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нерегистрового запорожского казачества Павлюк попал в плен к правительственным войскам Речи Посполитой;

1803 год — США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции;

1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";

1880 год — в Нью-Йорке на Бродвее включили первые электрические огни;

1892 год — инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;

1912 год — Лондонская конференция послов и Лондонский мирный договор, заключенный после первой Балканской войны, признают независимость Албании;

1961 год — в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;

1984 год — компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие в то время чипы;

1991 год — независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;

1995 год — устанавливают дипломатические отношения между Украиной и Боснией и Герцеговиной;

1999 год — согласно договоренностям с Португалией под юрисдикцию Китая переходит португальская колония Макао — последняя европейская колония в Азии;

2000 год — парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях;

2000 год — в Нидерландах принимают закон, разрешивший однополые браки.

Погода на 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в Киеве безоблачный день и вечер, пасмурное утро, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, хотя днем ненадолго рассеются тучи, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +8 днем и +2 ночью. В Харькове — +6 днем и +2 ночью. В Одессе — +10 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 декабря в Украине и мире отмечают Международный день солидарности людей / Фото: Pexels

20 декабря в Украине и мире празднуют Международный день солидарности людей. Главная его цель сплотить всех людей на планете. Ведь с проблемами глобального характера можно справиться только коллективно. Праздник был создан в 2005 году во время Генеральной Ассамблеи ООН, а первое празднование состоялось уже через год. Информация о создании отдельного праздника содержится в резолюции, посвященной десятилетию борьбы с нищетой.

Солидарностью называют приверженность определенным действиям, мыслям, интересам и взглядам, которые помогают сплотить людей вокруг себя. На практике одна группа людей объединяется вокруг общих целей или убеждений. В ее пределах люди помогают друг другу, несут общую ответственность за будущее всех членов и поддерживают каждого. Однако солидарны могут быть и те люди, которые имеют разные интересы или взгляды, поскольку в процессе своей жизнедеятельности они зависят друг от друга.

Также 20 декабря Игровой день (День игры). Это событие относится к любым играм (настольным, бумажным, компьютерным, кукольным и другим). Это отличная возможность хотя бы на один день отвлечься от проблем, развлечься и избавиться от стресса. Праздник ежегодно проходит при спонсорской поддержке Games Workshop (с 1975 года). Это компания, занимающаяся изготовлением и продажей игр. Основные события происходят в Великобритании, а точнее в Бирмингеме. Первое же празднование прошло в 1975 году в Лондоне.

А еще 20 декабря празднуют День "Раставьте все точки над "i". Этот праздник достаточно уникален и подчеркивает важность внимания к деталям в каждом аспекте жизни. Главная его цель состоит в том, чтобы побуждать людей остановиться, сосредоточиться на точности и ценить каждый пустяк. Точное происхождение праздника неизвестно, но мы знаем, что оно вдохновлено идеей "dot your is and cross your t's", которая состоит в том, чтобы быть скрупулезным и тщательным в своей работе.