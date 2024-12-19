Какой завтра, 20 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 декабря, День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Верующие чтят память святого священномученика Игнатия Богоносца. До Нового года осталось 11 дней.

20 декабря 2024 года – пятница. 1031-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 декабря в церковном календаре – день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Он был епископом Антиохии и одним из самых влиятельных раннехристианских богословов. Он родился примерно в 35 году нашей эры и был учеником апостола Петра. Игнатий известен своей верой в Иисуса Христа как Бога и его открытостью об этой вере, несмотря на опасность. Он был осужден императором Траяном за свои вероисповедания и вынужден был отправиться в дальний путь в Рим, где его казнили.

Что нельзя делать 20 декабря

Не следует впускать незнакомцев в свой дом.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Запрещается тяжелый физический труд.

Народные приметы и традиции на 20 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака синего цвета до тепла, белого – до ветра;

облака против ветра плывут – будет снегопад;

ночью звездное небо – ждите богатый урожай в следующем году;

иней на деревьях – погода будет ясной.

20 декабря иней на деревьях — погода будет ясной / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, если в этот день гром гремит дождь, то будет идти дождь. К праздничному столу закалывали кабана, запасались другими продуктами, убирали дом, красили мебель и стены.

Именины: как назвать родившегося 20 декабря ребенка

Какие завтра именины: Антон, Игнат, Даниил, Иван.

Талисманом человека, рожденного 20 декабря является обсидиан. Камень, помогающий нормализовать кровяное давление. В древности обсидиан использовали в качестве зеркала, чтобы наладить контакт с прошлым и будущим.

В этот день родились:

1958 год — заслуженный работник культуры Украины (1993), директор (с 1986) и художественный руководитель (1986-2015) Киевского академического театра кукол, "голос" киевского метрополитена Николай Петренко;

1974 год — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины в составе добровольческих формирований (погиб от пули снайпера 29 июня 2016) Василий Слипак.

Памятные даты 20 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 декабря:

1637 год — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нерегистрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой;

1803 год – США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции;

1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";

1880 год – в Нью-Йорке на Бродвее загораются первые электрические огни;

1892 год – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;

1912 год — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, признают независимость Албании;

1961 год – в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;

1984 год — компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие в то время чипы;

1989 год — операция "Just Cause" ("Справедливость"): американские войска входят в Панаму;

1991 год — независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;

1995 год — устанавливаются дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной;

2000 год — парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

Погода на 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, весь день будет идти мелкий дождь и даже усилится к вечеру. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, вечером появятся тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и +2 ночью. Во Львове +5 днем и +2 ночью. В Харькове +5 днем и +3 ночью. В Одессе +10 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 декабря в Украине празднуют День чествования пенсионеров и ветеранов МВД / Фото: Pexels

20 декабря в Украине празднуют День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Праздник был установлен как способ выразить благодарность пенсионерам и ветеранам МВД, которые своим трудом заложили основы эффективной правоохранительной деятельности. Оно также призвано напомнить нынешним поколениям работников о важности опыта, знаний и самоотверженности предшественников. Этот день является не только поводом для торжеств, но и напоминанием о том, что опыт и мудрость старшего поколения ценны для подготовки новых кадров.

Также 20 декабря Международный день солидарности людей. Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. с целью популяризации идеи солидарности как одной из ключевых ценностей человечества. Праздник начат в контексте Декларации тысячелетия, принятой на Саммите тысячелетия 2000 года. В данной декларации солидарность определена как одна из базовых ценностей интернациональных отношений в XXI веке.

ООН подчеркивает, что глобальные вызовы, такие как бедность, неравенство, климатические изменения, требуют совместных усилий всех стран и народов. Международный день солидарности людей способствует укреплению понимания важности взаимопомощи для достижения общего благосостояния.