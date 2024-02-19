Какой завтра, 20 февраля, день – что о нем известно, какой церковный праздник, что нельзя делать

20 февраля 2024 года — вторник. 727-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 февраля, церковный праздник

20 февраля в церковном календаре – день памяти Льва Катанского. Часто его еще называют чудотворцем. Он был епископом в городе Катания (Сицилия), хотя родился в итальянской Равенне. С юных лет много молился, а потому получил от Господа дар чудотворения. Приходило к нему немощные и слепые, а он их всех исцелял. Умер Лев в глубокой старости и похоронен в церкви святого Луки, которую сам построил.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя давать никаких обещаний, потому что не сможете их выполнить.

Запрещено начинать новые дела – они закончатся плохо.

Лучше не пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 20 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не идет снег – год будет неурожайным;

пошел снег с дождем — к оттепели и бурным рекам;

высоко в небе летают стаи воронов – придет снегопад.

20 февраля высоко в небе летают стаи воронов — придет снегопад / Фото: Pexels

В этот день наши предки в последний раз катались на санях с горки. Существовала даже примета, кто проедет дольше всего, тот встретит в этом году свое счастье.

Именины: как назвать родившегося 20 февраля ребенка

Какие завтра именины: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 20 февраля, является коралл. Экзотический камень, привлекающий к себе поклонников прекрасного. Издавна верили, что украшения из коралла делают человека более привлекательным для других.

В этот день родились:

1905 год — украинский писатель, член правительства УНР в изгнании Улас Самчук;

1921 год — лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотни "Східняки", член Заграничного Представительства УГВР Николай Савченко-"Миколенко";

1978 год — подполковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Дмитрий Васильев.

Памятные даты 20 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 февраля:

1649 год — Богдан Хмельницкий начинает переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска;

1666 год — основывают Монреаль — один из самых больших канадских городов;

1811 год — правительство Австрии объявляет о банкротстве в связи с невозможностью справиться с инфляцией после наполеоновских войн;

1816 год — в Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник";

1872 год — на Пятой авеню в Нью-Йорке открывается здание Музея искусства Метрополитен;

1872 год — в США получают патент на электрический лифт;

1922 год — Виленский сейм принимает присоединить Вильнюс и часть юго-восточной Литвы к Польше;

1939 год — лидер Ирландии Эймон де Валера заявляет, что его страна будет придерживаться нейтралитета во время предстоящей войны;

1940 год — впервые на экранах появляется знаменитая пара – Том и Джерри;

1960 год — на сцене родной школы в Сиэтле происходит первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джими Гендрикса;

1992 год — Верховная Рада Украины постановляет праздновать День Независимости Украины 24 августа;

1992 год — основывают английскую Премьер-лигу, пришедшую на смену Футбольной лиге;

1998 год — 15-летняя американка Тара Липински выигрывает соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей Белых Олимпиад;

1999 год — в аэропорту Нью-Йорка задерживают бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко;

2002 год — основывают украинское издательство "Издательский дом "Школа"" (издательство, Харьков);

2014 год — во время противостояния Евромайдана и преступной власти президента Януковича на Институтской улице убийцами из "Беркута" были расстреляны активисты;

2014 год — вторжением российского спецназа на территорию АРК начинается российско-украинская война.

Погода на 20 февраля

Завтра, 20 февраля, в Киеве пасмурно, прояснится вечером, без осадков. Во Львове облачно, к вечеру мелкий дождь. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе утром будет облачно, но до второй половины дня небо должно проясниться, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -3 ночью. Во Львове — +6 днем и ночью. В Харькове — 0 день и -6 ночью. В Одессе — +3 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни / Фото: Associated Press

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни. Создан для памяти тех людей, которые погибли во время мирного народного протеста. Началось все еще в ноябре 2013 года, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович, несмотря на обещания, отказался придерживаться Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. С вечера 21 ноября на Майдане Незалежности начали собираться люди на мирный протест. Однако власти лишь взимали в столицу спецподразделение "Беркут" и не считались с желанием митингующих. Ночью на 30 ноября Янукович прибег к силовому разгону якобы для того, чтобы установить на площади новогоднюю елку.

Жестокое избиение людей возмутило общество и 1 декабря на Майдане собралось еще больше людей, требовавших уже отставки руководителей силовых структур. Настроения быстро менялись, и люди поняли, что без отставки правительства ничего не смогут добиться. В ночь на 11 декабря силовики снова предприняли попытку разогнать митинг, но она не удалась. Первые жертвы явились в январе 2014 года.

18 февраля в Верховную Раду двинулась колонна безоружных митингующих, однако их встретили "Беркут" и так называемые "титушки". Многие получили ранения, двое погибли. Вечером силовики потребовали, чтобы Майдан покинули дети и женщины, а сами начали наступление. Около 20 человек погибли от пуль и осколков гранат. Отбить Майдан удалось утром 19 февраля, а уже 20 февраля стал самым кровавым днем в истории Революции Достоинства. Силовиками было применено огнестрельное оружие. Было убито около 70 человек.

Также 20 февраля День социальной справедливости в Украине. В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН создала Всемирный день социальной справедливости, и Украина поддержала инициативу. Это событие отмечает необходимость борьбы за социальную справедливость во всем мире и напоминает о важности обеспечения равных прав для всех граждан.

А еще 20 февраля День начала российской агрессии против Украины. Именно в этот день 2014 началась российская агрессия против Украины, которая продолжается до сих пор. Началось все с самовольного вооруженного захвата полуострова Крым. Россия также начала информационную, правовую, экономическую, вооруженную и энергетическую войну для уничтожения территориальной неприкосновенности и независимости Украины.

20 февраля Международный день людей, победивших алкоголизм. Считается, что дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день был создан граненый стакан, в который, по традиции, наливают алкоголь.

Также 20 февраля Международный день курения трубки. Праздник посвящен всем тем, кто является поклонником этой давней традиции. Оно было создано еще в 2008 году и с того момента распространилось по всему земному шару.