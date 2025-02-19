Какой завтра, 20 февраля, день – что о нем известно, кого чествует церковь, что нельзя делать

20 февраля 2025 года — четверг. 1093-й день войны в Украине.

Кого чествует церковь

20 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Льва, епископа Катанского. Он родился примерно в 720 году в Равенне, Византийская империя, и стал монахом. Позже его назначили архидиаконом в епископстве Реджио. После смерти епископа Савина в 765 году Лев был избран епископом города Катания на Сицилии. Как епископ, Лев известен своей добротой и милосердием. Он заботился о сиротах, бедных, вдовах, больных и путников, кормя их и одевая за средства церковных поместий и лечил их молитвами. Лев также известен своими чудотворными дарованиями. Одним из самых известных событий его жизни было противостояние с волшебником Илиодором. Илиодор выполнял потрясающие народ магические трюки, но Лев смог его остановить и в конце концов заставить его отказаться от магии. Святой Лев скончался 20 февраля 789 года. Его мощи хранятся в Риме.

Что нельзя делать 20 февраля

Алкогольные напитки запрещается пить.

Не следует начинать новые дела, особенно важные.

Не стоит давать никаких обещаний.

Народные приметы и традиции на 20 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стая воронов летает высоко в небе — ждите снегопада;

идет снег с дождем — скоро будет оттепель;

ясный день — до неурожайного года;

северный ветер указывает на быстрое потепление.

20 февраля стая воронов летает высоко в небе — ждите снегопад / Фото: pixabay.com

В этот день наши предки устраивали последние катания на санках с горки. Считалось, кто дольше проедет, в этом году найдет свое настоящее счастье.

Именины: как назвать родившегося 20 февраля ребенка

Какие завтра именины: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Николай, Сергей, Федор, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 20 февраля, является коралл. Считается, что минерал хорошо влияет на самочувствие. Также коралл оказывает положительное влияние на психику человека.

В этот день родились:

1905 год — украинский писатель, член правительства УНР в изгнании Улас Самчук;

1921 год — лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотни "Східняки", член Заграничного Представительства УГВР, член Издательского комитета "Летопись УПА", Рыцарь Золотого Креста боевой заслуги 1 класса Николай Савченко-"Миколенко";

1978 год — подполковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Дмитрий Васильев.

Памятные даты 20 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 февраля:

1649 год — Богдан Хмельницкий начинает переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска;

1666 год — основывают Монреаль — один из самых больших канадских городов;

1811 год — правительство Австрии объявляет о банкротстве в связи с невозможностью справиться с инфляцией после наполеоновских войн;

1816 год — в Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник";

1872 год — на Пятой авеню в Нью-Йорке открывается здание Музея искусства Метрополитен;

1872 год — в США получают патент на электрический лифт;

1922 год — Виленский сейм принимает присоединить Вильнюс и часть юго-восточной Литвы к Польше;

1939 год — лидер Ирландии Эймон де Валера заявляет, что его страна будет придерживаться нейтралитета во время предстоящей войны;

1940 год — впервые на экранах появляется знаменитая пара – Том и Джерри;

1960 год — на сцене родной школы в Сиэтле происходит первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джими Гендрикса;

1962 год — американский космонавт Джон Гленн трижды облетает Землю со скоростью 27 000 км/ч в корабле "Френдшип-7" (Friendship 7);

1992 год — Верховная Рада Украины постановляет праздновать День Независимости Украины 24 августа;

1992 год — основывают английскую Премьер-лигу, пришедшую на смену Футбольной лиге;

1999 год — в аэропорту Нью-Йорка задерживают бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко;

2002 год — основывают украинское издательство "Издательский дом "Школа"" (издательство, Харьков);

2014 год — во время противостояния Евромайдана и преступной власти президента Януковича на Институтской улице убийцами из "Беркута" были расстреляны активисты, погибших впоследствии назвали "Небесной сотней";

2014 год — вторжением российского спецназа на территорию АРК начинается российско-украинская война.

Погода на 20 февраля

Завтра, 20 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, во второй половине дня начнется мелкий снег, который к приходу вечера прекратится. В Одессе утром будет ясно, потом небо покроют тучи, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — -5 днем и -7 ночью. Во Львове — 0 днем и -6 ночью. В Харькове — -1 день и -11 ночью. В Одессе +2 днем и -6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни / Фото: ТСН.ua

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни. Это государственный памятный день в Украине, установленный указом президента Украины 11 февраля 2015 года.

Зима 2013-2014 годов стала переломным моментом в истории Украины. Начавшиеся в ноябре 2013 года массовые акции протеста после отказа тогдашней власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС переросли в масштабное движение сопротивления против коррупции, узурпации власти и нарушения прав граждан.

Самые кровавые события произошли с 18 по 20 февраля 2014 года, когда силовики открыли огонь по протестующим на улице Институтской в Киеве. В результате погибли более 100 человек, которых впоследствии назвали Героями Небесной Сотни. Среди них были украинцы всех возрастов, социального статуса и профессий, а также граждане других стран.

День Героев Небесной Сотни – это напоминание о цене свободы и достоинства, преданности тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

Также 20 февраля День социальной справедливости в Украине. Это международный день, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году для привлечения внимания к равенству, борьбе с бедностью, обеспечению прав человека и достойному труду. Социальная справедливость предполагает равные возможности для всех людей, независимо от их происхождения, пола, возраста или социального статуса. В Украине этот день акцентирует внимание на социальных проблемах и необходимости реформ в сфере социальной защиты.

А еще 20 февраля Всемирный день холангиокарциномы. Этот день направлен на повышение осведомленности о холангиокарцине – редкий и агрессивный тип рака желчных протоков. Холангиокарцинома – злокачественная опухоль, развивающаяся в желчных протоках, которые транспортируют желчь от печени до тонкого кишечника. Болезнь часто диагностируется на поздних стадиях из-за неспецифических симптомов, что затрудняет лечение.

20 февраля Международный день антропологии. Приходится ежегодно на третий четверг февраля. Это профессиональный праздник, начатый Американской антропологической ассоциацией (AAA) 2015 года, чтобы популяризировать антропологию и ее значение в современном мире. Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие, культуру, поведение и биологические особенности человека. Этот день – прекрасная возможность задуматься над тем, что делает нас людьми и как культура влияет на нашу жизнь.

Также 20 февраля Международный День людей, победивших алкоголизм. Это неофициальный, но важный праздник, посвященный тем, кто смог преодолеть алкогольную зависимость и вернулся к здоровой жизни. Алкогольная зависимость представляет собой хроническое заболевание, которое влияет на физическое и психическое состояние человека, разрушает семьи, карьеру и социальные связи. Важным шагом к выздоровлению является осознание проблемы и принятие решения изменить свою жизнь.

А еще 20 февраля Всемирный день управления информацией. Приходится каждый год на третий четверг февраля. Это профессиональный праздник, который обращает внимание на важность эффективного управления информацией в современном цифровом мире. Управление информацией (Information Governance) включает стратегии, политики и технологии, помогающие организациям эффективно хранить, использовать, защищать и утилизировать информацию. Это относится как к физическим документам, так и к цифровым данным.

20 февраля День начала российской агрессии против Украины. Эта дата официально признана в Украине как день начала вооруженной агрессии Российской Федерации, начавшейся в 2014 году по захвату Крыма. Именно в этот день в 2014 году Россия начала операцию по оккупации Крыма, подтвержденную официальными документами, в частности, медалями "За возвращение Крыма", выпущенными в РФ с указанием даты начала агрессии — 20 февраля 2014 года. Это произошло еще до так называемого "референдума" и официального введения российских войск. Эта дата напоминает, что российская агрессия продолжается, а борьба Украины за независимость и территориальную целостность важна для всего демократического мира.

Также 20 февраля Международный день курения трубки. Этот праздник объединяет любителей курения табачной трубки по всему миру, подчеркивая культуру, традиции и сообщество этого хобби. Праздник начат в 2008 году Международной ассоциацией курильщиков трубки (IPSD – International Pipe Smokers' Day). Цель – не просто популяризация курения люльки, а напоминание о традициях, уважении и общении, исторически сопровождающих этот ритуал.