Какой праздник 20 июля 2025 года / © ТСН

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20 июля 2025 года — воскресенье. 1243 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 июля, верующие празднуют день памяти святого славного пророка Илии. Илия происходил из Галилеи, был пророком во времена царя Ахава и царицы Изавели.

Самое известное событие его жизни — это противостояние пророков Ваала на горе Кармель. Илия призвал к молитве Бога, и Господь сошел с неба огнем, показав свою силу и справедливость. После этого пророк Илия объявил суд над нечестивыми, но из-за преследования вынужден был скрываться.

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Что нельзя делать 20 июля

Нельзя ссориться или устраивать конфликты — Илья считается покровителем мира и справедливости, поэтому ссоры и обиды могут повлечь за собой неприятности.

Не следует нарушать обеты, которые дают в этот день — если человек дал обещание или сделал пост в честь святого, важно соблюдать это.

Запрещается купаться в реках или водоемах — по народным верованиям, в этот день вода набирает особую силу, и купание может быть опасным по магическим или естественным причинам.

Народные приметы и традиции на 20 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

20 июля ясная и солнечная погода — будет хороший урожай зерновых;

утром стоит туман — будет дождливая погода в ближайшие дни;

гроза на Илью — признак, что осенью будет много дождя;

ветер южный — жди теплой погоды, северный ветер предвещает похолодание;

молния ударила в поле — это знак, что скоро начнется гроза и следует быть осторожным с огнем;

после Ильи начинаются ночные заморозки — это сигнал, что лето скоро закончится и нужно спешить убирать урожай;

дождь на Илью — обещает урожайный год для овощей и фруктов.

Дождь на Илью — обещает урожайный год для овощей и фруктов / © unsplash.com

В народе 20 июля носило название Ильина Ночь. Считалась особенной, когда ночные грозы и молнии имели силу и значение.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июля

Какие завтра именины: Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 июля является жадеит. Внешним видом этот камень очень напоминает нефрит. С давних времен жадеит носит название почечный камень, ведь считалось, что он имеет целебные свойства для лечения болезней почек.

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В этот день родились:

1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка;

1972 год — Игорь Бедзай, офицер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины;

1975 год — Елена Ноздрань, украинская бадминтонистка.

Памятные даты 20 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июля:

1534 год — В Кембридже появляется первое в мире издательство;

1585 год — Экспедиция Джона Дэвиса достигает южного побережья Гренландии, которое было охарактеризовано как Земля Запустения из-за своей суровой и неприветливой природы;

1671 год — Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и направляет своего брата Григория на должность наказного гетмана в Подолье;

1917 год — Официально регистрируют торговую марку “BMW”;

1917 год — Представители южнославянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — будущее Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;

1924 год — Происходит учреждение Международной шахматной федерации;

1944 год — В Германии происходит неудачный мятеж движения сопротивления, стремящегося устранить Гитлера и совершить государственный переворот;

1969 год — Американский космический корабль “Аполлон-11” совершает первую в истории человечества высадку на поверхность Луны;

1976 год — Посадочный модуль космического аппарата “Викинг-1” мягко садится на поверхность Марса, открыв новую эру исследований планет.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день Луны / © unsplash.com

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день Луны. Это день, когда люди по всему миру обращают внимание на Луну — ее роль в жизни Земли, влияние на природу, океаны (приливы и отливы), а также культурные, исторические и научные аспекты. Луна оказывает огромное влияние на жизнь Земли — она регулирует приливы, стабилизирует наклон оси планеты, влияющей на климат. Исследования Луны помогают лучше понять историю солнечной системы.

Также 20 июля День исследования космоса. Организуют лекции, выставки, показы документальных фильмов о космосе. Проводят астрономические наблюдения, где каждый может увидеть планеты, звезды или даже спутники.

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А еще 20 июля Международный день торта. Эта дата была выбрана, чтобы дать возможность насладиться сладким в разгар лета, когда хочется чего-нибудь особенного. Это неофициальный, но очень популярный праздник, собирающий ценителей тортов из разных уголков мира. Цель дня — отметить разнообразие и мастерство в приготовлении тортов, от классических шоколадных и фруктовых до изысканных дизайнерских тортов.

20 июля празднуют Всемирный день прыжка. Он совпадает с летним периодом, когда природа вдохновляет быть более активными и проводить время на свежем воздухе. Это день, когда люди по всему миру поощряют себя и окружающих больше двигаться, прыгать, прыгать на скакалке, делать упражнения с элементами прыжков.

Также 20 июля Международный день мороженого. Идея посвятить отдельный день мороженого возникла, чтобы отметить этот десерт, имеющий многовековую историю и множество вариантов приготовления в разных культурах. Выбранная дата приходится на разгар лета, когда мороженое становится особенно популярным и необходимым для охлаждения в жаркие дни.