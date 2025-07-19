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Какой завтра, 20 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 20 июля, Международный день Луны. Верующие чтят память святого славного пророка Илии. До Нового года осталось 164 дня.
20 июля 2025 года — воскресенье. 1243 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 20 июля, верующие празднуют день памяти святого славного пророка Илии. Илия происходил из Галилеи, был пророком во времена царя Ахава и царицы Изавели.
Самое известное событие его жизни — это противостояние пророков Ваала на горе Кармель. Илия призвал к молитве Бога, и Господь сошел с неба огнем, показав свою силу и справедливость. После этого пророк Илия объявил суд над нечестивыми, но из-за преследования вынужден был скрываться.
Что нельзя делать 20 июля
Нельзя ссориться или устраивать конфликты — Илья считается покровителем мира и справедливости, поэтому ссоры и обиды могут повлечь за собой неприятности.
Не следует нарушать обеты, которые дают в этот день — если человек дал обещание или сделал пост в честь святого, важно соблюдать это.
Запрещается купаться в реках или водоемах — по народным верованиям, в этот день вода набирает особую силу, и купание может быть опасным по магическим или естественным причинам.
Народные приметы и традиции на 20 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
20 июля ясная и солнечная погода — будет хороший урожай зерновых;
утром стоит туман — будет дождливая погода в ближайшие дни;
гроза на Илью — признак, что осенью будет много дождя;
ветер южный — жди теплой погоды, северный ветер предвещает похолодание;
молния ударила в поле — это знак, что скоро начнется гроза и следует быть осторожным с огнем;
после Ильи начинаются ночные заморозки — это сигнал, что лето скоро закончится и нужно спешить убирать урожай;
дождь на Илью — обещает урожайный год для овощей и фруктов.
В народе 20 июля носило название Ильина Ночь. Считалась особенной, когда ночные грозы и молнии имели силу и значение.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июля
Какие завтра именины: Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор.
Талисманом человека, рожденного 20 июля является жадеит. Внешним видом этот камень очень напоминает нефрит. С давних времен жадеит носит название почечный камень, ведь считалось, что он имеет целебные свойства для лечения болезней почек.
В этот день родились:
1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка;
1972 год — Игорь Бедзай, офицер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины;
1975 год — Елена Ноздрань, украинская бадминтонистка.
Памятные даты 20 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июля:
1534 год — В Кембридже появляется первое в мире издательство;
1585 год — Экспедиция Джона Дэвиса достигает южного побережья Гренландии, которое было охарактеризовано как Земля Запустения из-за своей суровой и неприветливой природы;
1671 год — Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и направляет своего брата Григория на должность наказного гетмана в Подолье;
1917 год — Официально регистрируют торговую марку “BMW”;
1917 год — Представители южнославянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — будущее Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;
1924 год — Происходит учреждение Международной шахматной федерации;
1944 год — В Германии происходит неудачный мятеж движения сопротивления, стремящегося устранить Гитлера и совершить государственный переворот;
1969 год — Американский космический корабль “Аполлон-11” совершает первую в истории человечества высадку на поверхность Луны;
1976 год — Посадочный модуль космического аппарата “Викинг-1” мягко садится на поверхность Марса, открыв новую эру исследований планет.
Какой завтра праздник в Украине и мире
20 июля в Украине и мире празднуют Международный день Луны. Это день, когда люди по всему миру обращают внимание на Луну — ее роль в жизни Земли, влияние на природу, океаны (приливы и отливы), а также культурные, исторические и научные аспекты. Луна оказывает огромное влияние на жизнь Земли — она регулирует приливы, стабилизирует наклон оси планеты, влияющей на климат. Исследования Луны помогают лучше понять историю солнечной системы.
Также 20 июля День исследования космоса. Организуют лекции, выставки, показы документальных фильмов о космосе. Проводят астрономические наблюдения, где каждый может увидеть планеты, звезды или даже спутники.
А еще 20 июля Международный день торта. Эта дата была выбрана, чтобы дать возможность насладиться сладким в разгар лета, когда хочется чего-нибудь особенного. Это неофициальный, но очень популярный праздник, собирающий ценителей тортов из разных уголков мира. Цель дня — отметить разнообразие и мастерство в приготовлении тортов, от классических шоколадных и фруктовых до изысканных дизайнерских тортов.
20 июля празднуют Всемирный день прыжка. Он совпадает с летним периодом, когда природа вдохновляет быть более активными и проводить время на свежем воздухе. Это день, когда люди по всему миру поощряют себя и окружающих больше двигаться, прыгать, прыгать на скакалке, делать упражнения с элементами прыжков.
Также 20 июля Международный день мороженого. Идея посвятить отдельный день мороженого возникла, чтобы отметить этот десерт, имеющий многовековую историю и множество вариантов приготовления в разных культурах. Выбранная дата приходится на разгар лета, когда мороженое становится особенно популярным и необходимым для охлаждения в жаркие дни.