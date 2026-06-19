Какой праздник 20 июня 2026 года / © ТСН

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20 июня 2026 года — суббота. 1577 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

20 июня верующие празднуют День памяти святого священномученика Методия, епископа Патарского / © pexels.com

Завтра, 20 июня, верующие празднуют День памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он жил в конце III — начале IV века и был одним из самых образованных богословов ранней Церкви. Он возглавлял епископскую кафедру в городе Патара в Малой Азии и прославился как ревностный защитник христианской веры. Святой Методий написал немало богословских произведений, в которых объяснял Священное Писание, отстаивал учение о воскресении мертвых и призывал верующих к чистоте жизни, смирения и духовной стойкости. Его труды отличались глубокой мудростью и доступностью изложения. Во время гонений на христиан при императоре Максимине Дазе он отказался отречься от своей веры, за что был подвергнут мучениям и казнен около 312 года.

20 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день беженцев. Его начала Организация Объединенных Наций, чтобы почтить мужество, силу и несгибаемость людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, преследования, насилия или нарушения прав человека. Праздник впервые был отмечен в 2001 году по случаю 50-летия Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. До этого в Африке существовал День африканских беженцев, ставший основой для создания международной даты.

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20 июня Международный день серфинга / © pexels.com

Также 20 июня Международный день серфинга. Выпадает на третью субботу июня. Праздник открыли в 2005 году журнал Surfing Magazine и экологическая организация Surfrider Foundation. Их целью было не только популяризировать серфинг, но и привлечь внимание к проблемам загрязнения океанов, сохранению пляжей и морских экосистем.

20 июня Всемирный день Wi-Fi / © pexels.com

А еще 20 июня Всемирный день Wi-Fi. Его основала международная организация Wireless Broadband Alliance (WBA), чтобы привлечь внимание к важности беспроводного интернета и его роли в развитии образования, экономики, медицины и цифрового равенства. Впервые этот день был отмечен в 2016 году. Основная идея инициативы состоит в том, что доступ к качественному интернет-соединению должен быть доступен для людей в любой точке мира, независимо от места проживания или уровня доходов.

20 июня празднуют Всемирный день эффективности / © pexels.com

20 июня празднуют Всемирный день эффективности. Это неофициальная международная дата, посвященная повышению производительности, рациональному использованию времени и ресурсов, а также поиску способов работать разумнее, а не больше. Основная цель этого дня — напомнить, что эффективность касается не только бизнеса или карьеры, но и повседневной жизни. Правильное планирование, определение приоритетов и поддержание баланса между работой и отдыхом помогают добиваться лучших результатов без переутомления.

20 июня Международный день осведомленности о нистагме / © pexels.com

Также 20 июня Международный день осведомленности о нистагме. Нистагм — это неврологическое или офтальмологическое состояние, при котором глаза совершают самопроизвольные, ритмические движения (горизонтальные, вертикальные или круговые). Нистагм может быть врожденным или приобретенным вследствие других неврологических или офтальмологических состояний.

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20 июня Всемирный день жонглирования / © pexels.com

А еще 20 июня Всемирный день жонглирования. Праздник был начат в 1990-х годах Международной ассоциацией жонглеров с целью популяризации этого вида искусства и объединения жонглеров во всем мире. Жонглирование — это искусство одновременного подбрасывания и ловли нескольких предметов (мячей, колец, булав) в ритмической последовательности.

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