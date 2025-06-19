Какой праздник 20 июня 2025 года / © ТСН

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20 июня 2025 года — пятница. 1213-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Родился в Олимпе, Ликия (ныне Турция), жил во времена, когда Церковь переживала жестокие преследования со стороны Римской империи. Получил хорошее образование и стал сначала пресвитером, а позже епископом города Патара.

Пострадал за Христа во времена гонений императора Диоклетиана или Максимиана (конец III — начало IV века). Вероятно, в 312 году он был убит мечом за то, что он проповедовал христианство. Причислен к лику святых за свою духовную мощь и богословское наследие.

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Что нельзя делать 20 июня

Нельзя заниматься гаданием, магией — это приведет к беде.

Не следует употреблять алкоголь — это день чествования святого.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — будет неурожай.

Народные приметы и традиции на 20 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

небо затянуто облаками — ждите прохладное и сырое лето;

дождь 20 июня — до хорошего урожая грибов и огурцов;

птицы низко летают — к дождю;

сильный ветер — в августе возможны бури;

увидеть радугу на небе — к смене погоды;

сухая и солнечная погода — ждите удачный сенокосы.

20 июня увидеть радугу на небе — до смены погоды / © unsplash.com

В народе 20 июня называлось Методий Перелет. Она связана с переломом в природе: в июне часто меняется ветер, погода, чувствуется скорый приход летнего солнцестояния.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июня

Какие завтра именины: Иван, Иннокентий, Федор.

Талисманом человека, рожденного 20 июня, является гиацинт. Один из известных и уважаемых драгоценных камней, гиацинт издавна считался источником внутренней гармонии: ему приписывали способность успокаивать душу, прогонять тревоги и способствовать глубокому, спокойному сну.

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В этот день родились:

1920 год — Петр Тимошенко, украинский языковед;

1939 год — Василий Василашко, украинский поэт;

1995 год — Иван Волочий, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 20 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июня:

451 год — на Каталаунских полях происходит решающая битва, которая останавливает продвижение гуннов в глубь Европы и спасает континент от дальнейшего завоевания;

1624 год — происходит битва под Мартыновым, что становится важным событием своего времени;

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1782 год — официально утверждают Великую государственную Печать Соединенных Штатов, символ государственной власти и единства новообразованной нации;

1792 год — в Париже взрывается народное восстание;

1837 год — на престол Великобритании восходит королева Виктория I;

1840 год — изобретатель Сэмюэл Морзе получает патент на свой телеграф;

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1857 год — британские войска жестоко уничтожают население индийского города Махуа-Дабар, убив около пяти тысяч человек и полностью разрушив город;

1863 год — в США был учрежден первый национальный банк — банк Девенпорта в штате Айова;

1867 год — президент США Эндрю Джонсон официально объявляет о приобретении Аляски;

1895 год — торжественно открывают Кильский канал, связывающий Балтийское и Северное моря;

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1918 год — в Киеве начинает работу Всеукраинский церковный собор;

1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает мирный договор с Польшей;

1933 год — открывают Беломорско-Балтийский канал;

1939 год — происходит первый в истории полет реактивного самолета — немецкого экспериментального аппарата Heinkel He.176 с ракетным двигателем;

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1963 год — США и СССР подписывают историческое соглашение о создании ”горячей линии” — непосредственной связи между правительствами во избежание ядерных конфликтов;

1990 год — Бундестаг Федеративной Республики Германии принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год — совершают первый тестовый железнодорожный рейс по тоннелю под Ла-Маншем;

1993 год — киевское “Динамо” впервые в истории приобретает титул чемпиона Украины по футболу;

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2003 год — основывают Фонд Викимедиа, который позже стал основой для глобальных информационных проектов, таких как Википедия.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 июня Всемирный день Wi-Fi / © unsplash.com

20 июня в Украине и мире празднуют Международный день осведомленности о нистагме. Специальная дата, посвященная повышению осведомленности о нистагме — состоянии, которое характеризуется непроизвольными, ритмичными движениями глаз. Он может влиять на возможность ясно видеть и вызывать дискомфорт, даже нарушение равновесия или проблемы с координацией.

Также 20 июня Всемирный день беженцев. Инициатива, созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году. Дату избрали в знак уважения к решению Генассамблеи ООН в 1951 году, когда был принят Конвенционный документ о статусе беженцев. Беженцами называют людей, которые из-за угрозы жизни или здоровью были вынуждены покинуть свою страну.

А еще 20 июня Всемирный день Wi-Fi Праздник был основан по инициативе организации Wi-Fi Alliance, объединяющей компании-производители и разработчики технологии беспроводной связи. Его основная цель заключается в популяризации Wi-Fi как удобного и доступного способа подключения к Сети в разных уголках мира.

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20 июня празднуют Всемирный день эффективности. Международная инициатива, посвященная повышению осведомленности о важности рационального использования ресурсов, времени и энергии в различных сферах жизни. День отмечает, что эффективность является ключом к устойчивому развитию, личному благосостоянию, сохранению планеты.