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Какой завтра, 20 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 20 июня, Международный день осведомленности о нистагме. Верующие чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. До Нового года осталось 194 дня.
20 июня 2025 года — пятница. 1213-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 20 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Родился в Олимпе, Ликия (ныне Турция), жил во времена, когда Церковь переживала жестокие преследования со стороны Римской империи. Получил хорошее образование и стал сначала пресвитером, а позже епископом города Патара.
Пострадал за Христа во времена гонений императора Диоклетиана или Максимиана (конец III — начало IV века). Вероятно, в 312 году он был убит мечом за то, что он проповедовал христианство. Причислен к лику святых за свою духовную мощь и богословское наследие.
Что нельзя делать 20 июня
Нельзя заниматься гаданием, магией — это приведет к беде.
Не следует употреблять алкоголь — это день чествования святого.
Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — будет неурожай.
Народные приметы и традиции на 20 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
небо затянуто облаками — ждите прохладное и сырое лето;
дождь 20 июня — до хорошего урожая грибов и огурцов;
птицы низко летают — к дождю;
сильный ветер — в августе возможны бури;
увидеть радугу на небе — к смене погоды;
сухая и солнечная погода — ждите удачный сенокосы.
В народе 20 июня называлось Методий Перелет. Она связана с переломом в природе: в июне часто меняется ветер, погода, чувствуется скорый приход летнего солнцестояния.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июня
Какие завтра именины: Иван, Иннокентий, Федор.
Талисманом человека, рожденного 20 июня, является гиацинт. Один из известных и уважаемых драгоценных камней, гиацинт издавна считался источником внутренней гармонии: ему приписывали способность успокаивать душу, прогонять тревоги и способствовать глубокому, спокойному сну.
В этот день родились:
1920 год — Петр Тимошенко, украинский языковед;
1939 год — Василий Василашко, украинский поэт;
1995 год — Иван Волочий, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 20 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июня:
451 год — на Каталаунских полях происходит решающая битва, которая останавливает продвижение гуннов в глубь Европы и спасает континент от дальнейшего завоевания;
1624 год — происходит битва под Мартыновым, что становится важным событием своего времени;
1782 год — официально утверждают Великую государственную Печать Соединенных Штатов, символ государственной власти и единства новообразованной нации;
1792 год — в Париже взрывается народное восстание;
1837 год — на престол Великобритании восходит королева Виктория I;
1840 год — изобретатель Сэмюэл Морзе получает патент на свой телеграф;
1857 год — британские войска жестоко уничтожают население индийского города Махуа-Дабар, убив около пяти тысяч человек и полностью разрушив город;
1863 год — в США был учрежден первый национальный банк — банк Девенпорта в штате Айова;
1867 год — президент США Эндрю Джонсон официально объявляет о приобретении Аляски;
1895 год — торжественно открывают Кильский канал, связывающий Балтийское и Северное моря;
1918 год — в Киеве начинает работу Всеукраинский церковный собор;
1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает мирный договор с Польшей;
1933 год — открывают Беломорско-Балтийский канал;
1939 год — происходит первый в истории полет реактивного самолета — немецкого экспериментального аппарата Heinkel He.176 с ракетным двигателем;
1963 год — США и СССР подписывают историческое соглашение о создании ”горячей линии” — непосредственной связи между правительствами во избежание ядерных конфликтов;
1990 год — Бундестаг Федеративной Республики Германии принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
1993 год — совершают первый тестовый железнодорожный рейс по тоннелю под Ла-Маншем;
1993 год — киевское “Динамо” впервые в истории приобретает титул чемпиона Украины по футболу;
2003 год — основывают Фонд Викимедиа, который позже стал основой для глобальных информационных проектов, таких как Википедия.
Какой завтра праздник в Украине и мире
20 июня в Украине и мире празднуют Международный день осведомленности о нистагме. Специальная дата, посвященная повышению осведомленности о нистагме — состоянии, которое характеризуется непроизвольными, ритмичными движениями глаз. Он может влиять на возможность ясно видеть и вызывать дискомфорт, даже нарушение равновесия или проблемы с координацией.
Также 20 июня Всемирный день беженцев. Инициатива, созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году. Дату избрали в знак уважения к решению Генассамблеи ООН в 1951 году, когда был принят Конвенционный документ о статусе беженцев. Беженцами называют людей, которые из-за угрозы жизни или здоровью были вынуждены покинуть свою страну.
А еще 20 июня Всемирный день Wi-Fi Праздник был основан по инициативе организации Wi-Fi Alliance, объединяющей компании-производители и разработчики технологии беспроводной связи. Его основная цель заключается в популяризации Wi-Fi как удобного и доступного способа подключения к Сети в разных уголках мира.
20 июня празднуют Всемирный день эффективности. Международная инициатива, посвященная повышению осведомленности о важности рационального использования ресурсов, времени и энергии в различных сферах жизни. День отмечает, что эффективность является ключом к устойчивому развитию, личному благосостоянию, сохранению планеты.