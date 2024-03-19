Какой завтра, 20 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 марта, День весеннего равноденствия. Верующие чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. До Нового года осталось 286 дней.

20 марта 2024 года -среда. 756-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 марта в церковном календаре – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Монастырь у Иерусалима в VIII веке подвергся нападению сарацин. Они ворвались в храм и потребовали, чтобы им отдали ценности. Но монахи ответили, что ничего ценного нет, поэтому сарацины начали стрелять. Убили и ранили многих, а затем, увидев спешащих в монастырь людей, скрылись.

Через несколько дней они снова вернулись, снова напали на храм и начали истреблять оставшихся монахов. Чтобы никто не мог убежать, обитель окружили. Первым схватили Иоанна и долго мучили. Монах Сергей решил бежать с другими, прихватив некоторую церковную утварь, но их схватили. Среди тех, кому удалось сбежать, был Патрикий. Он сидел в пещере, а потом вышел и сказал сарацинам, чтобы больше никого нет. Его отвели в храм и там вместе с другими сожгли живьем.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя употреблять спиртное, развлекаться, веселиться.

Лучше отказаться от операционных вмешательств и посещения стоматолога.

Запрещено ругаться и ссориться.

Народные приметы и традиции на 20 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь до большого урожая грибов;

в избытке талой воды – ждите того, что и травы будет много;

днем жарко, но ночью сильно похолодало – ближайшие дни будут солнечными;

уже прилетели скворцы – весна окончательно пришла.

20 марта уже прилетели скворцы — весна окончательно пришла. / Фото: Pexels

В этот день незамочные девушки для притягивания в свою жизнь невест, водили хороводы с длинными вышитыми полотенцами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 марта

Какие завтра именины: Ян, Сергей, Никита, Мирон, Максим, Иван, Виктор, Василий, Юлиана, Ульяна, Светлана, Матрона, Мария, Клавдия, Александра.

Талисманом человека, рожденного 20 марта, является изумруд. Драгоценный камень зеленого цвета. Издавна верили, что изумруд лечит бессонницу и помогает вылечить головную боль.

В этот день родились:

1851 год — крымскотатарский и тюркский просветитель, писатель, педагог, основатель пантюркизма Исмаил Гаспринский;

1898 год — украинский художник-график, ксилограф, книжный иллюстратор Николай Бриммер;

1899 год — украинский писатель, редактор Аркадий Любченко.

Памятные даты 20 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 марта:

1602 год — основывают Голландскую Ост-Индийскую компанию (VOC), которая становится первой в мире официально зарегистрированной публичной компанией;

1815 год — Наполеон I Бонапарт возвращается в Париж после заключения на острове Эльба;

1854 год — основывают Республиканскую партию США;

1883 год — подписывают Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области;

1890 год — по настоянию нового императора рейхсканцлер Отто фон Бисмарк заканчивает политическую карьеру;

1916 год — Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;

1917 год — украинского историка Михаила Грушевского, который тогда находился в Москве, избирают председателем Центральной Рады;

1921 год — на плебисците большинство жителей Верхней Силезии высказываются за пребывание в составе Германии;

1933 год — вблизи Мюнхена строят первый в Германии концлагерь – Дахау;

1939 год — немецкий ультиматум Литве с требованием передать Клайпедский край, удовлетворенный два дня спустя;

1956 год — провозглашена независимость Туниса;

1995 год — зариновая атака в Токийском метрополитене, устроенная деструктивным культом Аум Синрикё;

2003 год — американско-британско-австралийские войска вторгаются в Ирак;

2007 год — выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;

2015 год — полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день;

2018 год — Украина и Катар подписывают соглашение о безвизовом режиме.

Погода на 20 марта

Завтра, 20 марта, в Киеве пасмурно, ночной дождь продолжится утром и закончится во второй половине дня. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, утром возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +2 ночью. Во Львове — +12 днем и +6 ночью. В Харькове — +15 днем и +4 ночью. В Одессе — +9 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 марта Всемирный день Земли / Фото: Pexels

20 марта в Украине празднуют День весеннего равноденствия. Это событие знаменует момент, когда Солнце пересекает экватор в своем движении по эклиптике, поэтому день и ночь практически сравниваются по продолжительности. С этой даты северный шар Земли начинает наклоняться больше к Солнцу, а потому световой день увеличивается, а атмосферная температура растет.

Также 20 марта Всемирный день Земли. Актуальный и важный праздник, избранный в честь дня весеннего равноденствия. Событие было начато после успешной акции Денниса Хайеса и Гейлорда Нельсона в 1970 году. Главная ее цель состоит в привлечении внимания человечества к Земле, вовлечении общественности в сохранение природы и мира.

А еще 20 марта Всемирный день здоровья полости рта. Праздник был начат по инициативе Всемирной стоматологической федерации 2007 года в Дубае.

20 марта празднуют Международный день счастья. Событие было начато по инициативе ООН 28 июня 2012 года, но идею создать праздник выдвинул еще в 2011 году Джейм Илайен. Он отметил, что день весеннего равноденствия – прекрасная возможность показать всем людям, как важно чувствовать себя счастливыми.

Также 20 марта Международный день астрологии. Он знаменует начало астрологического рока. Празднование отмечается разными событиями, мероприятиями и дискуссиями.

А еще 20 марта День библиомании. Праздник всех тех, кто отличается чрезмерной любовью к книгам. Оно уважаю библиофилов по всему миру и напоминает, насколько важно для здоровья чтение.

20 марта празднуют Всемирный день театра для детей и юношества. Глобальный праздник, который показывает, насколько важен театр для молодых зрителей и их развития.

Также 20 марта Всемирный день поведенческого анализа. Глобальное признание такой научной дисциплины, как поведенческий анализ. Дату избрали в честь дня рождения Берреса Фредерика Скиннера, который был первопроходцем и основателем современного поведенческого анализа.

А еще 20 марта Всемирный день рассказа. Праздник посвящен искусству устного рассказа, магии слова и силе историй. В этот день люди из разных уголков мира делятся рассказами.

20 марта празднуют Всемирный день воробья. Дата была создана для повышения осведомленности о домашнем воробье, а также освещения угроз его существованию.

Также 20 марта Всемирный день лягушек. Праздник подчеркивает важную роль лягушек для экосистем и необходимость защищать их от угрозы исчезновения.

А еще 20 марта Всемирный день муки. Этот пищевой ингредиент кормит человечество тысячелетиями. Интересно, что дата была создана так, чтобы она совпала с весенним равноденствием, ведь этот период символизирует пробуждение природы, высевание культуры на полях.