Какой праздник 20 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

20 марта 2026 года — пятница. 1485-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 20 марта, верующие празднуют День памяти святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Это память монахов-аскетов, погибших в VI–VII веках мученической смертью в одном из самых известных монашеских очагов Палестины. Когда на обитель напали кочевые отряды, упоминавшиеся в церковных источниках как сарацины, монахи сознательно решили не покидать святого места. Они не стали сопротивляться и остались в стенах монастыря, пребывая в молитве. Нападавшие же ворвались в лавру, разграбили ее и жестоко расправились со многими обитателями, лишив жизни десятки монахов.

20 марта в Украине и мире празднуют Международный день счастья. Его установила United Nations 2012, чтобы подчеркнуть важность счастья и благополучия людей как одной из главных ценностей человеческой жизни. Дата 20 марта выбрана не случайно. Именно в этот период обычно наступает весеннее равноденствие, символизирующее баланс и гармонию — состояние, ассоциирующееся с чувством счастья.

Реклама

Также 20 марта Всемирный день Земли. Его цель — привлечь внимание человечества к состоянию окружающей среды и напомнить об ответственности за сохранение природы нашей планеты. Идея положить начало этому дню принадлежит американскому сенатору Gaylord Nelson. В 1969 г. он предложил провести масштабную экологическую акцию, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах загрязнения окружающей среды.

А еще 20 марта День весеннего равноденствия. Это астрономическое явление, во время которого Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В этот момент день и ночь на Земле почти одинаковы по продолжительности. Обычно это происходит 20 или 21 марта. Для Северного полушария этот день означает начало астрономической весны, в то время как в Южном полушарии наступает астрономическая осень. После равноденствия световой день постепенно становится длиннее, а Солнце поднимается выше над горизонтом.

20 марта празднуют Международный день астрологии. Неофициальный международный праздник, посвященный астрологии и ее культурному и историческому значению. Дата выбрана символически: именно во время весеннего равноденствия в астрологии начинается новый цикл знаков зодиака — из знака Овна. Этот момент считается началом нового астрологического рока.

Также 20 марта Всемирный день лягушек. Ежегодная экологическая дата, посвященная лягушкам и другим земноводным животным. Этот день призван обратить внимание на проблемы их исчезновения, распространить знания об этих существах и напомнить о важности защиты их природных мест обитания.

Реклама

А еще 20 марта Всемирный день возобновления дикой природы. Это международный экологический день, установленный United Nations в 2013 году. Он посвящен дикой флоре и фауне нашей планеты. Главная идея — признать красоту, разнообразие и важность диких животных и растений, а также напомнить об угрозах, с которыми они сталкиваются: потере природной среды, незаконной торговле, климатических изменениях и браконьерстве.

20 марта празднуют Всемирный день муки. Ежегодный международный праздник, посвященный муке — одному из важнейших пищевых продуктов, уже тысячи лет является основой человеческого рациона. Эта дата была выбрана потому, что она символически связана с весной в Северном полушарии и сезоном уборки урожая в Южном периодами роста и пищевого достатка.

Также 20 марта Международный день французского языка. Праздник основан Организацией международной франкофонии (OIF), чтобы подчеркнуть культурное и социальное значение французского языка, его распространение и роль в общении между народами. Цель праздника — распространять ценность французского языка как средства образования, культуры, науки и дипломатии, а также содействовать солидарности и сотрудничеству между франкоязычными странами.

А еще 20 марта Всемирный день здоровья полости рта. Международный праздник, который был создан, чтобы повысить осведомленность о здоровье полости рта и важность профилактики заболеваний зубов и десен во всем мире.

Реклама

20 марта празднуют Всемирный день воробья. Инициатива принадлежит индийской природоохранной организации Nature Forever Society в сотрудничестве с французским Eco-Sys Action Foundation и многими международными партнерами. Праздник впервые отметили в 2010 году, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения воробьев и общего городского биоразнообразия.

Также 20 марта Всемирный день рассказа. Его цель — распространять культуру устного и письменного рассказа, сохранять традиции народных сказок и современных историй и объединять людей через силу слова. Праздник возник в рамках международного движения Международной организации рассказчиков, стремившейся возродить древнее искусство повествования и сделать его доступным в современном мире.

А еще 20 марта Всемирный день поведенческого анализа. Поведенческий анализ — это научный подход к изучению того, как поведение живых организмов (в том числе людей) формируется под влиянием среды и последствий действий, и как его можно применять для поддержания изменений в поведении. Он сочетает экспериментальные исследования с практическими методами, помогающими людям развивать навыки, преодолеть трудности и повысить качество жизни.

20 марта празднуют Всемирный день театра для детей и юношества. Праздник был начат ASSITEJ International — Международной ассоциацией театров для детей и юношества — чтобы подчеркнуть важность театра и сценического искусства в жизни молодого поколения.

Реклама

Также 20 марта День библиомании. Его цель — почтить страсть к сбору, чтению и коллекционированию книг, а также обратить внимание на значение книжной культуры в жизни человека. Библиомания — это увлечение книгами, когда человек не просто читает, а собирает книги, ценит редкие издания, коллекционирует их и бережно хранит.