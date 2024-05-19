Какой завтра, 20 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Верующие чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. До Нового года осталось 225 дней.

20 мая 2024 года – понедельник. 817-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 мая в церковном календаре – день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Они христианами, пострадавшими во времена императора Нумериана.

Фалалей был 18-летним юношей, откровенно признавшимся в своей вере перед правителем Эгеи. Он был сыном воеводы и учился врачебному мастерству. Во время преследований христиан в Ливане, он был приведен перед правителем Тиверия, но сумел избежать смертной казни и бежать. Впоследствии, Фалалей был снова захвачен и приведен перед игемоном Феодором в Эгейском граде.

Александр и Астерий, которые сначала были палачами, получили приказ просверлить ноги Фалалея и повесить его головой вниз. Однако вместо этого они просверлили дерево и повесили его. Когда игемон увидел, что его обманули, он приказал избить их. Во время избиения Александр и Астерий признали себя христианами и были немедленно казнены мечом.

Фалалей же был брошен на пищу диким зверям, но ни медведица, ни львы не коснулись его, а безропотно припали к его ногам. Это заставило толпу восклицать: "Великий Бог христианский! Бог Фалалея, помилуй нас!" Наконец, Фалалей был утоплен по приказу игемона, но впоследствии предстал перед ним в белой одежде, что удивило всех присутствующих.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться и злословить.

Не желательно думать отрицательные мнения.

Запрещено лениться.

Народные приметы и традиции на 20 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пчелы становятся агрессивными и часто жалят — это может предвещать дождливую погоду;

много пауков появляется – жаркая и сухая погода будет в ближайшие дни;

гроза может свидетельствовать о хорошем урожае этого года;

утренняя роса предвещает солнечную погоду и быстрый рост растений;

если утки целый день плавают и ныряют, это может предвещать дождь.

20 мая утки целый день плавают и ныряют, это может предвещать дождь. / Фото: Unsplash

Этот день известен как Фалалеев день или Огуречный день. Он считался удачным для высадки огурцов. В южных регионах Украины можно сеять поздние сорта огурцов, а в северных — высаживать рассаду обычных сортов. Наши предки верили, что огурцы нужно сажать в одиночку и так, чтобы никто не видел этого процесса.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 мая

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей, Сюзанна.

Талисманом человека, рожденного 20 мая является лал. Является драгоценным камнем, который имеет богатую историю и считается одним из самых волшебных камней. Лал может вдохновлять творчество и новые идеи, а также поддерживать желание к самосовершенствованию.

В этот день родились:

1957 год — украинский шрифтовый дизайнер Виктор Харик;

1963 год – радиоведущий, музыкант, шоумен, продюсер Сергей Кузин;

1973 год — украинская писательница Наталья Сняданко.

Памятные даты 20 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 мая:

325 год – римский император Константин созвал Вселенский собор в Никее;

1449 год — португальский король Афонсу V разбил повстанцев при Алфарробейре;

1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама достиг Индии;

1783 год — подписан Версальский мир, завершавший войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1809 год — открылось Киевское народное мужское училище, которое затем стало школой № 75, одной из старейших школ Киева;

1873 год — Леви Штраус выпустил на рынок голубые джинсы;

1875 год — в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию о внедрении единой метрической системы;

1899 год — Джекоб Герман стал первым водителем, арестованным за превышение скорости — он "мчался" по одной из улиц Нью-Йорка со скоростью 20 км/ч;

1905 год — в Киеве открыт Михайловский механический спуск;

1927 год – американский летчик Чарлз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет;

1961 год — основана Шевченковская премия;

1961 год — за создание Украинского рабоче-крестьянского союза Львовский областной суд приговорил Левко Лукьяненко к смертной казни, а его товарищей — к разным срокам лишения свободы;

1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9% избирателей высказались против отсоединения от Канады;

1985 год — Израиль под надзором Международного комитета Красного Креста освободил 1150 заключенных в обмен на освобождение трех последних израильских солдат, удерживаемых палестинцами;

1992 год – руководители Ленинабада и Куляба отказались признать новое правительство Таджикистана и пригрозили выйти из состава республики;

2005 год – состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале;

2019 год – состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского;

2022 год – Россия оккупировала Мариуполь.

Погода на 20 мая

Завтра, 20 мая, в Киеве облачно, возможен дождь. Во Львове пасмурно, будет дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +13 ночью. Во Львове +18 днем и +12 ночью. В Харькове +20 днем и +13 ночью. В Одессе +19 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 мая празднуют День банковских работников Украины / Фото: Unsplash

20 мая в Украине празднуют День переводчика жестового языка. Этот праздник был начат Украинским обществом глухих в 2009 году. Целью этого дня является привлечение внимания общества к проблемам лиц с нарушением слуха, украинского жестового языка, а также признание неоценимого вклада переводчиков жестового языка в развитие глухих сообществ.

Также 20 мая Всемирный день метролога. Этот праздник был создан с целью признания важности профессии метролога и привлечения внимания общества к метрологии в промышленности, медицине, социуме и других областях.

А еще 20 мая Всемирный день травматолога. Это день, когда мы чествуем врачей-травматологов и ортопедов, специализирующихся на лечении травм разной этиологии и сложности. Травматологи играют жизненно важную роль в медицине, ведь они помогают людям восстановиться после вывихов, переломов, кровоподтеков и других травм костей и суставов.

20 мая празднуют День банковских работников Украины. Праздник был основан по указу президента Леонида Кучмы в марте 2004 года. Этот день является признанием важной роли банковской системы и значительного вклада работников в развитие экономики государства и обеспечения финансовой стабильности.

Также 20 мая Европейский день моря. Праздник был начат Европейской комиссией 2008 года. Европейский день моря направлен на привлечение внимания к проблемам морского загрязнения, сохранению морских ресурсов и устойчивому развитию морской среды.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Был официально установлен Организацией Объединенных Наций в 2017 году. Целью праздника является повышение осведомленности о важности пчел и других опылителей для нашей экосистемы и продовольственной безопасности.

20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом. Это ежегодное событие, целью которого является повышение осведомленности о состояниях аутоиммунного артрита и оказание поддержки людям, живущим с этими заболеваниями. Аутоиммунный артрит – это группа заболеваний, при которых иммунная система организма атакует собственные суставы, вызывая воспаление и боль.

Также 20 мая День клинических испытаний. Он является важным событием, подчеркивающим значение клинических испытаний в медицинских исследованиях и развитие новых методов лечения. Этот день признает вклад волонтеров, исследователей, медицинских работников и организаций, участвующих в клинических испытаниях.

А еще 20 мая Международный день красных кроссовок. День является частью глобального движения, посвященного повышению осведомленности о пищевой аллергии. Этот день не касается моды или стиля, а имеет более глубокое значение, поскольку был основан в память об Окли Деббсе, 11-летнем мальчике, умершем от аллергической реакции на грецкий орех в ноябре 2016 года. Окли любил красные кроссовки, и этот символ был выбран для представления осознания пищевой аллергии. Его родители, Меррилл и Роберт Деббс, основали некоммерческую организацию Red Sneakers for Oakley 2018 года, чтобы предотвратить подобные трагедии в других семьях.