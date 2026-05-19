20 мая 2026 года — среда. 1546-й день войны в Украине.

Завтра, 20 мая, верующие празднуют День памяти святого мученика Талатея. Это раннехристианский святой, живший в III веке. Он был врачом и безвозмездно лечил людей, сочетая медицинскую помощь с проповедью христианской веры. Во время гонений на христиан по приказу императора Нумериана святого схватили и заставляли отречься от Христа. Талалей мужественно выдержал жестокие пытки, но остался верен своей вере. За это его казнили около 284 года.

20 мая в Украине празднуют День банковских работников. Его ввели в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Праздник посвящен работникам банковской сферы, обеспечивающим стабильность финансовой системы государства, развитие экономики, проведение платежей, кредитование и сохранность средств граждан. В этот день традиционно поздравляют банкиров, финансистов, кассиров, аналитиков и всех работающих в сфере финансов.

Также 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, которые помогают людям с нарушениями слуха общаться, учиться, получать информацию и полноценно участвовать в общественной жизни. Переводчики жестового языка работают в учебных заведениях, медицинских учреждениях, судах, на телевидении и во время официальных мероприятий. Их труд чрезвычайно важен для обеспечения доступности и равных прав для людей с нарушениями слуха.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Дата связана с днем рождения словенского пчеловода и одного из основателей современного пчеловодства Антон Янша. Пчелы опыляют значительную часть растений, от которых зависит производство продуктов питания и сохранение экосистем. Однако из-за изменения климата, использования пестицидов и загрязнения окружающей среды количество опылителей в мире уменьшается.

20 мая празднуют Всемирный день товара. Дата празднования меняется каждый год и обычно приходится на май. В этот день в разных странах проводятся конференции, лекции, встречи и онлайн-мероприятия для product-менеджеров, дизайнеров, разработчиков и предпринимателей.

Также 20 мая Всемирный день травматолога. Травматологи — это специалисты, занимающиеся лечением повреждений опорно-двигательного аппарата: переломов, вывихов, растяжений, последствий аварий, спортивных и бытовых травм. Они часто работают в условиях неотложной помощи, где решение нужно принимать очень быстро.

А еще 20 мая Всемирный день метролога. Дата связана с подписанием Метрической конвенции 1875 г., которая стала основой международной системы измерений. Инициаторами праздника Международное бюро мер и весов Международное бюро мер и весов и Международная организация законодательной метрологии Международная организация законодательной метрологии.

20 мая празднуют Международный день HR. Это профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом — HR-менеджеров, рекрутеров, HR-бизнес-партнеров и всех, кто работает с людьми в организациях. Его поддерживает World Federation of People Management Associations. Цель этого дня — подчеркнуть роль HR-специалистов в развитии компаний: от подбора и адаптации работников до формирования корпоративной культуры, мотивации команды и поддержки благосостояния сотрудников.

Также 20 мая Международный день красных кроссовок. Это день осведомленности о тяжелых пищевых аллергиях и риске анафилаксии. Идея символа — красные кроссовки — связана с историей мальчика по имени Окли Деббс, умершего в результате сильной аллергической реакции на еду. Его родители положили начало инициативе, чтобы привлечь внимание к проблеме пищевых аллергий и важности скорой помощи.

А еще 20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом. Его цель — привлечь внимание к аутоиммунным формам артрита, когда иммунная система ошибочно атакует собственные суставы, вызывая боль, воспаление, скованность и постепенное ограничение подвижности. К таким заболеваниям относятся ревматоидный артрит и другие системные воспалительные болезни.

