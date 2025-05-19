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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какой завтра, 20 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 мая, День банковских работников в Украине и День переводчика жестового языка в Украине. Верующие чтят память святого мученика Талалея. До Нового года осталось 225 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой праздник 20 мая 2025 года

Какой праздник 20 мая 2025 года / © ТСН

20 мая 2025 года — вторник. 1182-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 мая, верующие празднуют день памяти святого мученика Талалея. В III веке, в эпоху, когда император Нумериан жестоко преследовал христиан, в городе Ливане родился парень по имени Талалей. Вырастая в семье ревностных христиан — его отец был пресвитером — он еще с детства впитал в себя дух евангельской любви. Его призванием стала медицина: не как ремесло, а способ служения людям. Талалей бескорыстно лечил больных, желая облегчить не только телесные страдания, но и душевные раны.

Однако его путь милосердия пересекся с жестокостью языческой власти. Когда Талалей открыто признал свою веру во Христа и отказался поклониться богам языческим, его схватили и привели на суд к правителю Теодора в городе Аигей (современная территория Турции). Там началось его жестокое испытание.

Солдаты избивали юношу, ломали его тело железом, привязывали к колесу пытки, бросали в море с камнем на шее, пытались сжечь. Но всякий раз смерть отступала. Казалось, сама сила Божия охраняла его, укрепляя в страданиях. Его телесная слабость обернулась духовной твердыней.

Особенно впечатляющим был момент, когда два палача — Александр и Астерий — были так тронуты мужеством и кротостью мученика, что отказались казнить его и сами уверовали во Христа. За это их тут же казнили. Талалей же, пройдя все мучения, наконец был усечен мечом, приняв смерть как победу.

Что нельзя делать 20 мая

  • Не следует безразлично относиться к больным — святой Талалей считается покровителем врачей и целителей, а потому верили, что это большой грех игнорировать страдания других, отказать в помощи больному или проявить черствость.

  • Нельзя злословить, ссориться — любое проявление агрессии или гнева считалось духовным вредом.

  • Запрещается злоупотреблять алкоголем — чрезмерное веселье, громкие застолья или употребление алкоголя не соответствуют духовной природе этого дня.

Народные приметы и традиции на 20 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • дождь в этот день — к влажному и дождливому лету, а следовательно, к щедрому урожаю грибов и хорошему сенокосу;

  • солнечный день — в хорошую погоду летом, но засушливую, возможную жару;

  • если много росы с утра — жди ясной и сухой погоды в ближайшие дни;

  • теплый ветер 20 мая — на урожайное лето и хороший сбор трав;

  • гром этого дня — на теплое, но дождливое лето;

  • если птицы купаются в лужах или воде — к продолжительной жаре;

  • если утром туман — лето будет уравновешенным: не слишком сухим, не слишком дождливым.

20 мая птицы купаются в лужах или воде — до длительной жары / © unsplash.com

20 мая птицы купаются в лужах или воде — до длительной жары / © unsplash.com

В народе 20 мая носило название Талай Травник. Считалось, что в этот день природа входит в полную силу: появляются лечебные травы, и самое время их собирать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 мая

Какие завтра именины: Александр, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 20 мая, является лал. Это не просто ценный минерал с глубокими историческими корнями, а настоящий носитель магии и вдохновения. Его издавна считают одним из самых загадочных камней, способным разжигать воображение, пробуждать творческий поток и вдохновлять на рождение новых идей. В его энергии сила, которая подталкивает к внутреннему росту, самопознанию и стремлению стать лучшей версией себя.

В этот день родились:

  • 1963 год — Сергей Кузин, радиоведущий, музыкант, шоумен, продюсер. Ведущий утреннего шоу «Камтугеза» на «Радио Рокс»;

  • 1965 год — Мунаев Иса Ахьядович, украинский и чеченский военный, бригадный генерал Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия;

  • 1973 год — Наталья Сняданко, украинская писательница, переводчица и журналистка.

Памятные даты 20 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 мая:

  • 325 год — римский император Константин Великий созвал выдающийся Вселенский собор в Никее, заложивший основы христианского вероучения на век вперед;

  • 1449 — португальский король Афонсу V разгромил повстанцев в битве при Алфарробейре, закрепив свою власть над страной;

  • 1498 год — легендарный португальский мореплаватель Васко да Гама совершил исторический прорыв, достигнув берегов Индии и открыв морской путь в Азию;

  • 1783 — в Версале был подписан мирный договор, который положил конец войне между Францией, Англией и Нидерландами, изменяя баланс сил в Европе;

  • 1809 год — в Киеве открылось Киевское народное мужское учебное заведение, которое позже стало одной из старейших школ города — школой №75;

  • 1873 год — Леви Штраус впервые представил миру голубые джинсы, которые впоследствии превратились в культовый элемент мировой моды;

  • 1875 год — в Париже 17 государств заключили Метрическую конвенцию, начав единую метрическую систему, ставшую основой для всемирной стандартизации измерений;

  • 1899 год — Джекоб Герман стал первым водителем в мире, которого арестовали за превышение скорости — его зафиксировали на улицах Нью-Йорка, двигаясь со скоростью 20 км/ч;

  • 1905 год — в Киеве торжественно открыли Михайловский механический спуск, ставший важным транспортным путем;

  • 1927 год — американский пилот Чарльз Линдберг совершил первый в мире беспосадочный перелет через Атлантический океан, установив новый уровень авиации;

  • 1961 год — основана Шевченковская премия — самая престижная награда в области культуры и искусства Украины;

  • 1961 год — во Львове суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни за создание Украинского рабоче-крестьянского союза; его соратники получили разные сроки заключения;

  • 1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек почти 60% избирателей высказались против отделения от Канады, сохранив единство страны;

  • 1985 год — Израиль, под контролем Международного комитета Красного Креста, освободил 1150 заключенных в рамках обмена на трех последних израильских солдат, захваченных палестинцами;

  • 2005 год — независимая Украина дебютировала на Каннском кинофестивале: мировая премьера документального фильма Игоря Стрембицкого «Путешественники» получила «Золотую пальмовую ветвь»;

  • 2009 год — в финале Кубка УЕФА «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории турнира трофея;

  • 2019 год — состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского, открывшая новую страницу в политической жизни страны;

  • 2022 год — в контексте войны Россия полностью оккупировала Мариуполь, что стало одной из ключевых трагедий конфликта на востоке Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 мая празднуют День банковских работников в Украине / © unsplash.com

20 мая празднуют День банковских работников в Украине / © unsplash.com

20 мая в Украине и мире празднуют Международный день HR. Это особый праздник, посвященный людям, стоящим за успехом любой организации, ведь именно они — специалисты по управлению человеческим капиталом. Этот день отмечают, чтобы отметить их вклад в создание благоприятной рабочей среды, развитие талантов и поддержку корпоративного духа.

Также 20 мая Всемирный день метролога. Был создан в честь подписания Метрической конвенции 1875 — документа, заложившего основы единой системы измерений в мире. Метрология — это наука о точности измерений, от которой зависит стабильность и безопасность в промышленности, медицине, науке и повседневной жизни. Именно благодаря метрологам у нас есть стандарты, гарантирующие качество продуктов, надежность техники и развитие инноваций.

А еще 20 мая Всемирный день травматолога. Этот день призван отдать уважение их неутомимому труду, высокому профессионализму и важной роли в спасении человеческих жизней. Эти врачи — настоящие мастера своего дела, которые спасают жизни в экстремальных условиях, обладают уникальными знаниями и скоростью принятия решений в критических ситуациях.

20 мая празднуют День банковских работников в Украине. Этот праздник чествует профессионалов банковского дела, обеспечивающих стабильность экономики, доверие к деньгам и развитие бизнеса. Банковские работники, финансовые аналитики, консультанты, руководители и все работающие в банках и финансовых учреждениях. Эти специалисты не просто обрабатывают цифры — они создают финансовую систему, которая помогает людям и предприятиям управлять своими ресурсами, инвестировать и развиваться.

Также 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Праздник возник, чтобы обратить внимание на чрезвычайную роль сурдопереводчиков, которые являются мостиком между миром неслышных людей и слышащими. Этот день подчеркивает их незаменимый труд и важность обеспечения равных возможностей для людей с нарушениями слуха.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Пчелы — это не просто производители меда, они играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Опыляя более 75% культурных растений, они обеспечивают урожайность фруктов, овощей, орехов и многих других продуктов. Без их неутомимого труда наше питание и экосистемы понесли бы серьезный ущерб.

20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом. Его начали в 2012 году Международным движением аутоиммунного артрита, чтобы привлечь внимание мира к проблемам, вызывающим аутоиммунные и воспалительные заболевания суставов. Аутоиммунный артрит — это состояние, когда собственная иммунная система ошибочно атакует ткани суставов, вызывая хроническое воспаление, боль, отек и потерю подвижности. В эту категорию входят различные болезни, серьезно влияющие на качество жизни человека.

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