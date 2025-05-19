Какой праздник 20 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

20 мая 2025 года — вторник. 1182-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 мая, верующие празднуют день памяти святого мученика Талалея. В III веке, в эпоху, когда император Нумериан жестоко преследовал христиан, в городе Ливане родился парень по имени Талалей. Вырастая в семье ревностных христиан — его отец был пресвитером — он еще с детства впитал в себя дух евангельской любви. Его призванием стала медицина: не как ремесло, а способ служения людям. Талалей бескорыстно лечил больных, желая облегчить не только телесные страдания, но и душевные раны.

Однако его путь милосердия пересекся с жестокостью языческой власти. Когда Талалей открыто признал свою веру во Христа и отказался поклониться богам языческим, его схватили и привели на суд к правителю Теодора в городе Аигей (современная территория Турции). Там началось его жестокое испытание.

Реклама

Солдаты избивали юношу, ломали его тело железом, привязывали к колесу пытки, бросали в море с камнем на шее, пытались сжечь. Но всякий раз смерть отступала. Казалось, сама сила Божия охраняла его, укрепляя в страданиях. Его телесная слабость обернулась духовной твердыней.

Особенно впечатляющим был момент, когда два палача — Александр и Астерий — были так тронуты мужеством и кротостью мученика, что отказались казнить его и сами уверовали во Христа. За это их тут же казнили. Талалей же, пройдя все мучения, наконец был усечен мечом, приняв смерть как победу.

Что нельзя делать 20 мая

Не следует безразлично относиться к больным — святой Талалей считается покровителем врачей и целителей, а потому верили, что это большой грех игнорировать страдания других, отказать в помощи больному или проявить черствость.

Нельзя злословить, ссориться — любое проявление агрессии или гнева считалось духовным вредом.

Запрещается злоупотреблять алкоголем — чрезмерное веселье, громкие застолья или употребление алкоголя не соответствуют духовной природе этого дня.

Народные приметы и традиции на 20 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь в этот день — к влажному и дождливому лету, а следовательно, к щедрому урожаю грибов и хорошему сенокосу;

солнечный день — в хорошую погоду летом, но засушливую, возможную жару;

если много росы с утра — жди ясной и сухой погоды в ближайшие дни;

теплый ветер 20 мая — на урожайное лето и хороший сбор трав;

гром этого дня — на теплое, но дождливое лето;

если птицы купаются в лужах или воде — к продолжительной жаре;

если утром туман — лето будет уравновешенным: не слишком сухим, не слишком дождливым.

20 мая птицы купаются в лужах или воде — до длительной жары / © unsplash.com

В народе 20 мая носило название Талай Травник. Считалось, что в этот день природа входит в полную силу: появляются лечебные травы, и самое время их собирать.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 мая

Какие завтра именины: Александр, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 20 мая, является лал. Это не просто ценный минерал с глубокими историческими корнями, а настоящий носитель магии и вдохновения. Его издавна считают одним из самых загадочных камней, способным разжигать воображение, пробуждать творческий поток и вдохновлять на рождение новых идей. В его энергии сила, которая подталкивает к внутреннему росту, самопознанию и стремлению стать лучшей версией себя.

В этот день родились:

1963 год — Сергей Кузин, радиоведущий, музыкант, шоумен, продюсер. Ведущий утреннего шоу «Камтугеза» на «Радио Рокс»;

1965 год — Мунаев Иса Ахьядович, украинский и чеченский военный, бригадный генерал Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия;

1973 год — Наталья Сняданко, украинская писательница, переводчица и журналистка.

Памятные даты 20 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 мая:

Реклама

325 год — римский император Константин Великий созвал выдающийся Вселенский собор в Никее, заложивший основы христианского вероучения на век вперед;

1449 — португальский король Афонсу V разгромил повстанцев в битве при Алфарробейре, закрепив свою власть над страной;

1498 год — легендарный португальский мореплаватель Васко да Гама совершил исторический прорыв, достигнув берегов Индии и открыв морской путь в Азию;

1783 — в Версале был подписан мирный договор, который положил конец войне между Францией, Англией и Нидерландами, изменяя баланс сил в Европе;

1809 год — в Киеве открылось Киевское народное мужское учебное заведение, которое позже стало одной из старейших школ города — школой №75;

1873 год — Леви Штраус впервые представил миру голубые джинсы, которые впоследствии превратились в культовый элемент мировой моды;

1875 год — в Париже 17 государств заключили Метрическую конвенцию, начав единую метрическую систему, ставшую основой для всемирной стандартизации измерений;

1899 год — Джекоб Герман стал первым водителем в мире, которого арестовали за превышение скорости — его зафиксировали на улицах Нью-Йорка, двигаясь со скоростью 20 км/ч;

1905 год — в Киеве торжественно открыли Михайловский механический спуск, ставший важным транспортным путем;

1927 год — американский пилот Чарльз Линдберг совершил первый в мире беспосадочный перелет через Атлантический океан, установив новый уровень авиации;

1961 год — основана Шевченковская премия — самая престижная награда в области культуры и искусства Украины;

1961 год — во Львове суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни за создание Украинского рабоче-крестьянского союза; его соратники получили разные сроки заключения;

1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек почти 60% избирателей высказались против отделения от Канады, сохранив единство страны;

1985 год — Израиль, под контролем Международного комитета Красного Креста, освободил 1150 заключенных в рамках обмена на трех последних израильских солдат, захваченных палестинцами;

2005 год — независимая Украина дебютировала на Каннском кинофестивале: мировая премьера документального фильма Игоря Стрембицкого «Путешественники» получила «Золотую пальмовую ветвь»;

2009 год — в финале Кубка УЕФА «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории турнира трофея;

2019 год — состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского, открывшая новую страницу в политической жизни страны;

2022 год — в контексте войны Россия полностью оккупировала Мариуполь, что стало одной из ключевых трагедий конфликта на востоке Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 мая празднуют День банковских работников в Украине / © unsplash.com

20 мая в Украине и мире празднуют Международный день HR. Это особый праздник, посвященный людям, стоящим за успехом любой организации, ведь именно они — специалисты по управлению человеческим капиталом. Этот день отмечают, чтобы отметить их вклад в создание благоприятной рабочей среды, развитие талантов и поддержку корпоративного духа.

Также 20 мая Всемирный день метролога. Был создан в честь подписания Метрической конвенции 1875 — документа, заложившего основы единой системы измерений в мире. Метрология — это наука о точности измерений, от которой зависит стабильность и безопасность в промышленности, медицине, науке и повседневной жизни. Именно благодаря метрологам у нас есть стандарты, гарантирующие качество продуктов, надежность техники и развитие инноваций.

А еще 20 мая Всемирный день травматолога. Этот день призван отдать уважение их неутомимому труду, высокому профессионализму и важной роли в спасении человеческих жизней. Эти врачи — настоящие мастера своего дела, которые спасают жизни в экстремальных условиях, обладают уникальными знаниями и скоростью принятия решений в критических ситуациях.

20 мая празднуют День банковских работников в Украине. Этот праздник чествует профессионалов банковского дела, обеспечивающих стабильность экономики, доверие к деньгам и развитие бизнеса. Банковские работники, финансовые аналитики, консультанты, руководители и все работающие в банках и финансовых учреждениях. Эти специалисты не просто обрабатывают цифры — они создают финансовую систему, которая помогает людям и предприятиям управлять своими ресурсами, инвестировать и развиваться.

Реклама

Также 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Праздник возник, чтобы обратить внимание на чрезвычайную роль сурдопереводчиков, которые являются мостиком между миром неслышных людей и слышащими. Этот день подчеркивает их незаменимый труд и важность обеспечения равных возможностей для людей с нарушениями слуха.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Пчелы — это не просто производители меда, они играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Опыляя более 75% культурных растений, они обеспечивают урожайность фруктов, овощей, орехов и многих других продуктов. Без их неутомимого труда наше питание и экосистемы понесли бы серьезный ущерб.

20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом. Его начали в 2012 году Международным движением аутоиммунного артрита, чтобы привлечь внимание мира к проблемам, вызывающим аутоиммунные и воспалительные заболевания суставов. Аутоиммунный артрит — это состояние, когда собственная иммунная система ошибочно атакует ткани суставов, вызывая хроническое воспаление, боль, отек и потерю подвижности. В эту категорию входят различные болезни, серьезно влияющие на качество жизни человека.