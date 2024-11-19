Какой завтра, 20 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 ноября, Всемирный день ребенка. Верующие чтят память святого преподобного Григория Декаполита. До Нового года остался 41 день.

20 ноября 2024 года – среда. 1001-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Григория Декаполита. Он был известным христианским святым, жившим в IV веке. Он родился в городе Кесария в Палестине. Григорий был известен своей духовной силой и чудотворными деяниями, привлекшими внимание многих людей того времени. Он основал монастырь в Декаполисе, расположенный на юге Израиля, и там провел большую часть своей жизни. Его жизнь была посвящена молитве, посту и служению Богу. Григорий был известен своим великим пониманием тайн Священного Писания, а также своими духовными наставлениями. Святой Григорий умер в 360 году

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя ругаться, злословить, ссориться.

Не следует давать и брать деньги взаймы.

Запрещается идти в лес.

Народные приметы и традиции на 20 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный снег при слабом ветре – погода будет ясной;

утром снежит – ждите солнечной погоды в полдень;

увидеть сороку, скрывающуюся под крышу дома — к суровой зиме;

тетеров сел на верхушку дерева – ждите солнечных дней.

20 ноября увидеть сороку, которая прячется под крышу дома — к суровой зиме / Фото: Фото из открытых источников

Наши предки верили, что в этот день по земле ходит нечисть, потому старались не выходить наедине из дома, особенно не идти в лес.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 ноября

Какие завтра именины: Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 ноября, является хризоберил. Есть мнение, что этот камень способен очистить кровь. Также верили, что хризоберилл наделяет своего владельца даром понимать язык зверей и птиц.

В этот день родились:

1963 год — оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко Михаил Петрович Дидык;

1983 год — украинский певец, солист группы DZIDZIO Михаил Хома;

1998 год — украинская актриса кино Таисия-Оксана Щурук.

Памятные даты 20 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 ноября:

1624 год — Захарий Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;

1805 год — проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена "Фиделио";

1818 год — Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;

1910 год — начинается Мексиканская революция;

1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;

1943 год — под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформлена политическая организация – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);

1945 год — в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;

1985 год — выпускают операционную систему Microsoft Windows 1.0;

1991 год — устанавливаются консульские отношения между Украиной и Турцией;

1998 год — запускается первый модуль Международной космической станции;

2003 год — в Антарктиде находят лед в возрасте 900 тысяч лет;

2004 год — Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности от 21 до 23 ноября.

Погода на 20 ноября

Завтра, 20 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который утром стихнет, но днем опять пойдет и к вечеру усилится. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +1 ночью. Во Львове — +5 днем и +2 ночью. В Харькове +5 днем и ночью 0. В Одессе — +13 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка / Фото: Unsplash

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка. Этот международный праздник, основанный ООН, направлен на привлечение внимания к благосостоянию, правам и защите детей во всем мире. Генеральная Ассамблея ООН впервые предложила установить День ребенка как способ содействовать дружбе между странами, защите детей и улучшению их условий жизни в 1954 году. Дату выбрали не случайно, именно в этот день была принята Декларация прав ребенка.

Также 20 ноября Всемирный день географических информационных систем. Выпадает на третью среду ноября. Это событие посвящено популяризации использования географических информационных систем (ГИС) в различных сферах деятельности, таких как наука, экология, урбанистика и управление ресурсами. Главная цель праздника – вдохновить людей на исследование мира с помощью географических технологий и привлечь внимание к их значению.

А еще 20 ноября День педиатра. Это профессиональный праздник, который отмечается в некоторых странах для чествования труда педиатров. Эта дата выбрана не случайно, ведь она совпадает со Всемирным днем ребенка, что подчеркивает важность заботы о здоровье детей.

20 ноября празднуют Международный день "Объятия бегуна". Это неофициальный, но очень душевный праздник, подчеркивающий единство, поддержку и радость, которую спорт может приносить людям. Этот праздник обычно связан с бегунами, тренерами и всеми, кто вовлечен в беговое сообщество. Хотя точного года начала этого дня нет, традиция возникла как проявление поддержки на финишной линии марафонов, где бегуны часто обнимают друг друга в знак благодарности и радости. Впоследствии эта идея распространилась посредством отдельного символического дня.

Также 20 ноября День памяти трансгендеров.

Это международный день памяти трансгендерных людей, погибших в результате насилия или дискриминации из-за своей гендерной идентичности. День был начат в 1999 году активисткой Гвендолин Энн Смит как способ почтить память Риты Хестер, трансгендерной женщины, которую убили в 1998 году. Ее смерть привлекла внимание к высокому уровню насилия против трансгендерных людей. Первоначально день был локальной акцией, но со временем распространился по всему миру как день солидарности и борьбы за права трансгендерных людей.