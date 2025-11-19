Какой праздник 20 ноября 2025 года / © ТСН

20 ноября 2025 года — четверг. 1365-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Григория Декаполита. Святой Григорий, известный как «Декаполит» (т.е. «из Декаполя») из-за того, что родился в одном из десяти городов Исаурийской Декаполи (между городами Исаурии, Малая Азия) — город Иренополис. Его родителями были Сергей и Мария. Родился примерно в 780-х годах.

С детства он обратился к духовной жизни: в возрасте восьми лет начал обучение, церковную жизнь. Когда родители готовили ему брак, он покинул дом и вступил в монашество, проведя время в пещере, в монастыре. Он путешествовал: находился в разных местах Малой Азии, Македонии, Рима. Жил во времена Иконоборческое движение в Византийской империи — периода, когда происходили споры вокруг почитания икон. Святой Григорий стал активным защитником иконопочитания.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя лениться в работе — это может принести уменьшение достатка.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — желательно посвятить время духовному, молитве, посещению храма.

Не следует проявлять злобу — все ссоры, начатые в этот день, затянутся.

Народные приметы и традиции на 20 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

туман утром — к суровой, морозной зиме;

сильный ветер или буря — следующая весна будет ветреной и дождливой;

солнечная и ясная погода — к теплой и мягкой зиме;

снегопад или мороз — «зима вступает в свои права»;

иней на деревьях — до продолжительной холодной зимы;

южный ветер — весна будет ранней, а зима короткой.

20 ноября снегопад или мороз— «зима вступает в свои права» / © unsplash.com

В народе 20 ноября носило название Григорий Зимоборец. Потому что с этого дня «зима начинала одерживать верх»: шли первые морозы, снега или холодные ветры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 ноября

Какие завтра именины: Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 ноября, является хризоберил. Считается, что этот камень может очищать кровь, а еще в народных представлениях хризоберилл дарит обладателю способность понимать язык животных и птиц.

В этот день родились:

1963 год — Михаил Петрович Дидык, оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко;

1983 год — Михаил Хома, украинский певец, солист группы DZIDZIO;

1998 год — Таисия-Оксана Щурук, украинская актриса кино.

Памятные даты 20 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 ноября:

1624 год — Захария Копистенский стал архимандритом Киево-Печерской Лавры;

1805 год — состоялась премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;

1818 год — Симон Боливар провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства;

1910 год — в Мексике началась революция: Франсиско Мадеро обнародовал План Сан-Луис-Потоси, провозгласил себя президентом и призвал народ к борьбе против диктатора Порфирио Диаса;

1917 год — Украинский Центральный Совет третьим Универсалом провозгласил создание Украинской Народной Республики;

1943 год — на Волыни под охраной УПА состоялась Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой создана политическая структура — Антибольшевистский Блок Народов;

1945 год — в немецком Нюрнберге начался международный судебный процесс над руководителями нацистского Третьего Рейха;

1985 год — свет увидела первая версия Microsoft Windows 1.0;

1990 год — арестован Андрей Чикатило, известный советский серийный убийца;

1991 год — Украина и Турция установили консульские отношения;

1998 год — запущен первый модуль Международной космической станции — «Заря»;

2003 год — в Антарктиде обнаружен лед в возрасте около 900 тысяч лет;

2004 год — Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство Киевской городской администрации об ограничении проведения массовых акций на Майдане Незалежности от 21 до 23 ноября.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 ноября в Украине празднуют День защиты детей / © unsplash.com

20 ноября в Украине празднуют День защиты детей. День защиты детей возник как международный праздник 1925 на конференции в Женеве, где обсуждали проблемы детства и права детей. В Украине его празднуют с 1998 официально как государственный праздник. К 2025 году оно приходилось на 1 июня. Праздник связан с подписанием Конвенции ООН о правах ребенка, которая закрепляет право каждого ребенка на жизнь, образование, здоровье и защиту от насилия.

Также 20 ноября Международный день «Обними бегуна». Его цель — поддержать и отметить всех, кто бегает или ходит для фитнеса, а также способствовать единству и взаимной поддержке в беговой общине. Идея зародилась примерно в 2010 году, когда основатели Run The Edge — Tim Catalano и Adam Goucher — увидели в социальных сетях флеш-мероприятия типа «Hug a Cross Country Runner Day» и решили охватить все беговое сообщество.

А еще 20 ноября День памяти трансгендеров. Этот день приурочен к памяти трансгендерных и гендерно-разнообразных людей, погибших в результате трансфобии, насилия и дискриминации. Проходит как время скорби, памяти и повышения осведомленности об опасностях и вызовах, с которыми сталкивается транс-сообщество.

20 ноября празднуют День социального предпринимательства. Он посвящен компаниям и инициативам, объединяющим бизнес-деятельность с социальным или экологическим влиянием. Он призван привлечь внимание общества к роли социальных предприятий, которые не только стремятся к прибыли, но и направлены на создание добавленной ценности для общин, окружающей среды или решения общественных вызовов.

Также 20 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о раке поджелудочной железы — одной из самых агрессивных форм рака. Выпадает на третий четверг ноября.

А еще 20 ноября Всемирный день ребенка. Идея дня возникла для того, чтобы напомнить миру о правах детей на жизнь, образование, здоровье и защиту от насилия. Установление этого дня помогает повысить осведомленность общества и способствовать развитию политик и программ, защищающих и поддерживающих детей.

20 ноября празднуют День педиатра. Эта дата выбрана не случайно: именно 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка Организацией Объединенных Наций, подчеркивающая важность прав ребенка на здоровье, защиту, развитие. Праздник призван отметить вклад педиатров, привлечь внимание к их работе, подчеркнуть значение здравоохранения детей.

Также 20 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Международная кампания-событие, направленная на празднование рекордов, вдохновение людей выходить за пределы привычного, а также демонстрацию невероятных достижений людей, групп или организаций.

А еще 20 ноября Международный день философии. Приходится на третий четверг ноября. Цель праздника — популяризация философского мышления в мире, поддержка академических исследований, обсуждение этических, социальных и культурных проблем, а также стимулирование диалога между людьми через критическое мышление.

20 ноября празднуют Международный день отказа от курения. Приходится на третий четверг ноября. Ежегодная глобальная акция, направленная на предупреждение вредного влияния табака на здоровье и поощрение людей бросить курить.