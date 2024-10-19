Какой завтра, 20 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 октября, День работников пищевой промышленности в Украине. Верующие чтят память святого великомученика Артемия. До Нового года осталось 72 дня.

20 октября 2024 года — воскресенье. 970-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 октября в церковном календаре – день памяти святого великомученика Артемия. Также известен как Флавий Артемий, был известным христианским святым и великомучеником. Он родился 2 ноября 362 в Антиохии. Артемий был известен своей верностью и преданностью христианству, что привело к его мученичеству. Он был избранником императора Юлиана Отранта, но после принятия христианства отказался от язычества и был обвинен в измене. Артемий был казнен 20 октября 363 года.

Что нельзя делать 20 октября

Не следует слишком веселиться.

Нельзя думать о плохом – привлечете его в свою жизнь.

Запрещается играть свадьбу или признаваться.

Народные приметы и традиции на 20 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: с дуба упало много желудей — к большому урожаю хлеба в следующем году;

деревья еще не сбросили все листья — зима начнется не раньше, чем через 30 дней;

услышать гром – зима будет бесснежной;

хорошая погода – она продержится еще до 10 ноября.

К 20 октября с дуба упало много желудей — к большому урожаю хлеба в следующем году / Фото: Unsplash

Принято молиться за здоровье военнослужащих и тех, кто защищает родную землю.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 октября

Какие завтра именины: Александр, Артем, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Считалось, что этот камень способен смягчить течение любой болезни. Лазурит давно применяли для лечения почек.

В этот день родились:

1656 год – французский живописец Николя де Ларжильер;

1888 год – историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель Яков Мамонтов;

1949 год – украинский легкоатлет Валерий Борзов.

Памятные даты 20 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 октября:

1803 год — Сенат США ратифицирует покупку штата Луизиана;

1818 год — Великобритания и Соединенные Штаты Америки устанавливают границу по 49-й параллели между Канадой и США;

1865 год — местонахождение правительства Канады утверждают Оттаву;

1868 год — в Киеве создают первый в Украине частный коммерческий банк;

1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправляется к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса;

1916 год — в Севастополе взрывается линкор "Императрица Мария", сотни погибших;

1918 год — польские делегаты Львовского городского совета провозглашают о присоединении Львова к Польше;

1944 год – происходит первый боевой вылет японских камикадзе;

1945 год — в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтверждает намерение оставаться независимым государством;

1945 год — впервые женщинам Французской республики предоставляют избирательное право;

1947 год — комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начинает слушание по проникновению коммунистов в Голливуд;

1953 год — в США выходит в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту";

1959 год — Степана Бандеру хоронят на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф;

1968 год – на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Ричард Фосбери, продемонстрировавший новый способ преодоления высоты – спиной к планке;

1993 год — Парламент Эстонии принимает заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине;

1999 год – находят замороженного мамута.

Погода на 20 октября

Завтра, 20 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +4 ночью. Во Львове +12 днем и +1 ночью. В Харькове +11 днем и +2 ночью. В Одессе +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день ленивца / Фото: Unsplash

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день ленивца. Этот день посвящен этим милым и спокойным созданиям, обитающим в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Целью дня является повышение осведомленности о важности сохранения ленивцев и их среды обитания. Ленивцы известны своей медлительностью и размеренным образом жизни, они проводят большую часть своего времени на деревьях, питаясь листьями и фруктами. Из-за вырубки лесов и уничтожения их природной среды обитания, эти животные находятся под угрозой вымирания.

Также 20 октября Всемирный день статистики. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности статистики в принятии решений и управлении обществом. Статистика помогает понять и анализировать данные, которые важны для развития политики, экономики, здравоохранения и других сфер. Она позволяет отслеживать изменения, выявлять тенденции и предсказывать будущие события.

А еще 20 октября Международный день повара и кулинара. Этот праздник был основан Всемирной ассоциацией поваров (World Association of Chefs' Societies) в 2004 году с целью отметить вклад поваров и кулинаров в развитие гастрономии и популяризацию профессии повара. Этот день посвящен признанию таланта и мастерства поваров, которые создают кулинарные шедевры и делают нашу жизнь вкуснее. Он также подчеркнул важность кулинарного образования и способствует обмену опытом среди профессионалов кулинарной сферы.

20 октября празднуют Международный день авиадиспетчера. Этот день посвящен работникам, обеспечивающим безопасное полеты. Авиадиспетчеры играют важную роль в координации движения воздушного судна, чтобы избежать столкновений и обеспечить безопасную посадку.

Также 20 октября Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о раке молочной железы, поддержке больных и продвижению научных исследований в этой области. Это заболевание является одним из самых распространенных среди женщин в мире, и важно знать о его симптомах, методах диагностики и возможности раннего выявления. Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы также направлен на поддержание послеоперационного восстановления и улучшения качества жизни больных.

А еще 20 октября Всемирный день профилактики остеопороза. Этот день посвящен повышению осведомленности об остеопорозе, его симптомах, методах диагностики и профилактики. Остеопороз – это заболевание, вызывающее ослабление костей, делая их более склонными к переломам. Этот день также направлен на поддержку людей, страдающих остеопорозом, и на популяризацию здорового образа жизни, что может помочь предотвратить развитие этого заболевания.

20 октября День работников пищевой промышленности в Украине. Этот день посвящен трудящимся, работающим в пищевой промышленности, и отмечает их вклад в развитие этой отрасли и обеспечение населения продуктами питания. Этот день ставит перед собой цели повышения осведомленности о важности пищевой промышленности, поддержке и признании труда работников этой отрасли, а также популяризации новейших достижений и технологий в пищевой промышленности.