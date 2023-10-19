Какой завтра, 20 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 октября, Международный день повара и кулинара. Верующие чтят память святого Артемия Антиохийского. До Нового года осталось 72 дня.

20 октября 2023 года — пятница. 604-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 октября, церковный праздник

20 октября в церковном календаре – день памяти святого Артемия Антиохийского. Он был военачальником у римского правителя Константина Великого и его отпрыска Констанция. Получил должность наместника Египта за свою усердную службу. Когда на престол взошел преследовавший христиан Юлиан Отступник, Артемий сразу выступил с критикой его действий. Это привело к аресту и пыткам. Несмотря на все пытки, он не отрекся от своей веры, поэтому в конце концов его решили обезглавить. Тело святого забрала диакониса Ариста и перевезла в Константинополь. Там он был похоронен в храме Иоанна Предтечи.

Что запрещено делать в этот день

До восхода солнца старайтесь не смотреть в зеркало.

Не желайте зла ни кому другому, ни себе.

Не стоит заниматься вязкой, вышиванием.

Народные приметы и традиции на 20 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на берегу уже опали все листья — зима придет рано;

выпал снег — ждите потепления;

у леса слышно завывание волков — скоро придет сильное похолодание;

на деревьях виден иней – следующий год будет неурожайным;

холодная погода — к теплой и мягкой зиме.

20 октября у леса слышно завывание волков — скоро придет сильное похолодание / Фото: Pexels

Раньше в эту дату мужчины всегда занимались ремонтом заборов. Считалось, что через дыры в заборе "утечет" все богатство семьи. Женщины в это время квасили капусту и готовили другие запасы на зиму. Было принято устраивать громкие пиры, во время которых преподносили небольшие подарки тем, кто занимается охотой и военным ремеслом.

Погода на 20 октября

Завтра, 20 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Леве солнечно, осадков не предполагается. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе ясно утром, но днем небо уже затянется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и -2 ночью. Во Львове — +6 днем и -2 ночью. В Харькове — +5 днем и +1 ночью. В Одессе — +10 днем и +2 ночью.

Памятные даты 20 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 октября:

1803 год — сенат США ратифицирует покупку штата Луизиана;

1818 год — Великобритания и Соединенные Штаты Америки устанавливают границу по 49-й параллели между Канадой и США;

1865 год — местонахождение правительства Канады утверждают город Оттаву;

1868 год — в Киеве создают первый в Украине частный коммерческий банк;

1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправляется к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса;

1918 год — польские делегаты Львовского городского совета провозглашают о присоединении Львова к Польше;

1924 год – в Харькове открывают первую радиостанцию;

1944 год – происходит первый боевой вылет японских камикадзе;

1945 год – в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтверждает намерение оставаться независимым государством;

1945 год — впервые женщинам Французской республики предоставляют избирательное право;

1947 год — комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начинает слушание по проникновению коммунистов в Голливуд;

1953 год — в США выходит в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту";

1959 год — Степана Бандеру хоронят на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф;

1968 год — на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одерживает американец Ричард Фосбери, демонстрирующий новый способ преодоления высоты — спиной к планке;

1993 год — парламент Эстонии принимает заявление, в котором осуждает коммунистическую политику геноцида в Украине;

1999 год – находят замороженного мамута.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 октября

Какие завтра именины: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 20 октября, является лазурит. Минерал насыщенного синего цвета. В древнем Египте лазурит считали "сыном неба" и утверждали, что его может носить только наместник богов на Земле, а именно фараон. Также камень использовали как средство для выведения яда из организма.

В этот день родились:

1888 год – историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель Яков Мамонтов;

1946 год – австрийская писательница и феминистка, награжденная Нобелевской премией в области литературы Эльфриде Елинек;

1949 год – украинский легкоатлет Валерий Борзов.

Какой завтра день в Украине и мире

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день повара и кулинара / Фото: Pexels

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день повара и кулинара. Праздник достаточно молод, ведь его начали в 2004 году по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулирнарные сообщества в разных уголках мира. Уже тогда в ней находилось около 8 миллионов представителей поварских профессий. Поварское дело считается одной из самых древних профессий. Ведь люди начали готовить еду в тот же период, когда учились добывать огонь. Поваров очень ценили в средневековой Европе. Например, в Германии в XIII веке повар считался вторым после короля человеком при дворе.

Также 20 октября Международный день ленивца. Праздник был создан по инициативе фонда защиты дикой природы АИУНАУ. А первое международное совещание, посвященное этим самым медленным животным мира, провели в 2010 году в городе Медельин (Колумбия). Линовцы живут в тропических лесах Центральной и Южной Америки и большую часть своей жизни находятся на деревьях, едят листья и практически не двигаются.

А еще 20 октября празднуют Всемирный день статистики. Сегодня очень сложно представить какую-либо сферу человеческой деятельности без статистики. Статистические данные являются основой каждого решения или планирования действий даже в масштабах страны. В государственных статистических органах и отделах коммерческих организаций собирают статистические данные, которые помогают провести анализ, определить закономерности и т.д.

20 октября Международный день авиадиспетчера. Основанием для создания профессионального праздника стало открытие в столице Нидерландов всемирного объединения союзов авиационных диспетчеров, состоявшееся 20 октября 1961 года. Хотя структура в авиации постоянно усовершенствуется, все же управление полетами остается в руках человека. Поэтому авиадиспетчер должен обладать особыми знаниями и навыками, иметь психологическую подготовку.

Также 20 октября Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. В начале 2005 года президентом Украины был подписан документ, создававший это особое событие. К сожалению, первое место среди онкозаболеваний у женщин занимает именно рак груди. Мужчины также болеют этим недугом, но реже.

А еще 20 октября Всемирный день профилактики остеопороза. Событие было создано в 1999 году по инициативе Национального общества остеопороза в Великобритании и ВОЗ. Остеопороз — неизлечимое прогрессирующее заболевание, поражающее опорно-двигательную систему, деформирующее и снижающее плотность костей. В переводе с греческого языка этот термин означает "пористая кость".