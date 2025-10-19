Какой праздник 20 октября 2025 года / © ТСН

20 октября 2025 года — понедельник. 1334-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 октября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Артемия. Святой Артемий был выдающимся военным деятелем и военачальником Римской империи. Во времена правления императоров Константина Великого и его сыновей он занимал высокое положение — был военным правителем Египта.

Когда Константин Великий перенес столицу в Константинополь, Артемий получил почетное поручение — перевезти из Александрии в новую столицу мощи святых апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея. Это событие имело большое духовное значение для всего христианского мира, и Артемий получил уважение среди верующих как ревностный христианин и защитник Церкви.

После смерти императора Констанция власть захватил его родственник Юлиан, отрекшийся от христианства и пытавшийся восстановить язычество. Он жестоко преследовал христиан, особенно духовенство.

Когда Юлиан прибыл в Антиохию, он приказал привести на суд двух епископов — Евгения и Макария, которых тяжело пытали. В это время Артемий, пребывая в Антиохии, смело выступил перед императором, разоблачив его отступничество от Христа и призвав обратиться к истинной вере. Такое откровенное заявление возмутило Юлиана.

За свою отвагу святой Артемий был лишен всех званий, брошен в тюрьму, а затем подвергнут жестоким пыткам. Его тело было страшно изуродовано, но он мужественно сносил страдания, непрестанно молясь к Богу. Наконец император приказал сокрушить его тело камнями, и так Артемий отдал свою душу Господу. Его мученическая смерть стала символом твердости веры перед лицом государственного насилия.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя ссориться — это время для очищения сердца и мыслей.

Не стоит начинать новые дела — в народе говорили: “На Артемия кто начнет — не кончит”.

Запрещается стирать и купать маленьких детей — вода в этот день “тяжелая” и может вызвать болезни

Народные приметы и традиции на 20 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

выпал первый снег — ждите раннюю и лютую зиму;

птицы низко и тихо летят — к холодной зиме;

туман утром — ждите оттепели;

сильный ветер этого дня — будут затяжные метели зимой;

дождь на Артемия — до мокрой и теплой зимы.

20 октября выпал первый снег — ждите раннюю и февральскую зиму / © unsplash.com

В народе 20 октября носило название Артемий Холодный. Так день называли потому, что по погоде в этот день определяли характер предстоящей зимы. Верили, что природа дает четкие ”знаки” — по ветру, туманам и первым снегам. Часто говорили: “Пришел Артемий — готовься к зиме”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 октября

Какие завтра именины: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 20 октября является лазурит. Существовало убеждение, что этот камень имеет силу облегчать даже самые тяжелые недуги. С давних пор лазурит использовали как средство, способствующее исцелению и поддерживающему работу почек.

В этот день родились:

1854 год — Артюр Рембо, французский поэт-символист, лирик;

1888 год — Яков Мамонтов, историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель;

1949 год — Валерий Борзов, украинский легкоатлет.

Памятные даты 20 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 октября:

1803 год — Сенат Соединенных Штатов утвердил соглашение о приобретении Луизианы, ставшее одним из самых масштабных территориальных расширений в истории США;

1818 год — Великобритания и США заключили соглашение, согласно которому 49-я параллель официально стала границей между американскими и канадскими землями;

1865 год — город Оттава официально определен как административный центр и месторасположение правительства Канады;

1868 год — в Киеве основан первый частный коммерческий банк на украинских землях;

1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен вместе с четырьмя товарищами отправился из Китовой бухты в историческую экспедицию к Южному полюсу;

1916 год — в Севастополе произошел мощный взрыв на линкоре “Императрица Мария”, в результате которого погибли сотни человек;

1918 год — польские представители Львовского городского совета провозгласили присоединение Львова к Польше;

1924 год — в Харькове заработала первая радиостанция в Украинской СРР;

1930 год — большевистский режим казнил генерал-хорунжого УНР Юрия Тютюнника, выдающегося борца за независимость Украины;

1944 год — японские пилоты совершили первый боевой вылет камикадзе;

1945 год — на всенародном плебисците Монголия подтвердила свой суверенитет, проголосовав за сохранение статуса независимого государства;

1947 год — в США Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала громкие слушания о проникновении коммунистов в киноиндустрию Голливуда;

1953 год — в США вышла легендарная антиутопия Рэя Брэдбери “451 градус по Фаренгейту”;

1959 год — в Мюнхене, на кладбище Вальдфридгоф, похоронили Степана Бандеру, проводника украинского освободительного движения;

1968 год — на Олимпийских играх в Мехико американский легкоатлет Ричард Фосбери одержал победу в прыжках в высоту (2 м 24 см), впервые продемонстрировав революционную технику “спиной к планке”;

1993 год — парламент Эстонии принял заявление, которым осудил коммунистическую политику геноцида в Украине, проявив международную солидарность с жертвами тоталитарного режима;

1999 год — ученые обнаружили замороженного мамута, что стало важной находкой для палеонтологии;

2023 год — в Сантьяго (Чили) торжественно открылись XIX Панамериканские игры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 октября празднуют Международный день поваров и кулинаров / © unsplash.com

20 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с болью. Этот день призван привлечь внимание общества, медицинского сообщества и государственных структур к проблемам контроля и уменьшения боли у пациентов, страдающих хроническими и острыми заболеваниями. Боль — это не только физическое страдание. Он оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека, снижает качество жизни, может приводить к социальной изоляции и депрессии. Особенно остро это чувствуют пациенты с онкологическими заболеваниями, травмами, послеоперационными состояниями и хроническими заболеваниями.

Также 20 октября Международный день ленивца. Этот необычный праздник посвящен одному из самых медленных, но одновременно удивительных созданий на планете — ленивцу. День был начат для повышения осведомленности о ленивцах, их биологии и угрозах исчезновения.

А еще 20 октября Всемирный день статистики. Это профессиональный праздник, призванный подчеркнуть важность статистики в жизни современного общества и роль статистиков в принятии решений на разных уровнях — от государственного до личного. Статистические данные помогают понимать тенденции в экономике, демографии, здравоохранении, образовании и экологии.

20 октября празднуют Международный день поваров и кулинаров. Этот профессиональный праздник посвящен всем, кто создает еду с любовью и мастерством, от больших шеф-поваров в ресторанах до кулинаров домашней кухни. Повара не только готовят еду, они сохраняют национальные традиции, создают гастрономическую культуру и доставляют людям удовольствие от вкуса.

Также 20 октября Международный день авиадиспетчера. Этот праздник посвящен людям, которые ежедневно контролируют движение воздушного транспорта, обеспечивают безопасность авиаперелетов и координируют работу пилотов по всему миру. Авиадиспетчеры координируют движение сотен самолетов одновременно, следят за погодными условиями и соблюдением правил полетов.

А еще 20 октября Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Это день, посвященный повышению осведомленности о раке груди, ранней диагностике и профилактике, а также поддержке пациенток и их семей. Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологии среди женщин в Украине и мире.

20 октября празднуют Всемирный день профилактики остеопороза. Это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к здоровью костей, предупреждение остеопороза и уменьшение риска переломов у людей всех возрастов. Раннее выявление и профилактика помогают сохранить подвижность, самостоятельность и качество жизни.