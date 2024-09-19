Какой завтра, 20 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 сентября, Всемирный день риса. Верующие чтят память святого великомученика Евстратия и других. До Нового года осталось 102 дня.

20 сентября 2024 года – пятница. 940-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 сентября в церковном календаре – день памяти святого великомученика Евстратия и других. Святой был одним из пяти мучеников, пострадавших за веру во времена правления императора Диоклетиана. Он был известен своим мужеством и преданностью Христу. Евстратий вместе со своими товарищами выдержал жестокую пытку, но не отрекся от своей веры. Другой святой, преподобномученик Евстратий Печерский, жил в XI веке в Киеве. Он происходил из богатой семьи, но раздал свое имущество бедным и стал монахом в Киево-Печерском монастыре. Во время нападения половцев его захватили в плен и продали в рабство. Евстратий отказался отречься от христианства и был распят на кресте.

Что нельзя делать 20 сентября

Не следует свататься – вас постигнет неудача.

Нельзя давать или брать деньги взаймы.

Запрещается грубо обращаться с детьми.

Народные приметы и традиции на 20 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: высоко летят журавли — осень будет мокрой и холодной;

дует восточный ветер — ждите грозы;

шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — похолодает;

шишки растут высоко на хвойных — поздно придет зима;

облака черного цвета — к дождям.

20 сентября шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — похолодает / Фото: Unsplash

С этого дня крестьяне начинали собирать на огороде лук. Но шелуху не сжигали, ведь это считалось плохой приметой. Также готовили какие-либо блюда из лука, верили, что они принесут здоровье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 сентября

Какие завтра именины: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября, является карнеол. Камень, известный человечеству уже более 8 веков. Карнеол считается оберегом в любовных делах.

В этот день родились:

1977 год — украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Валерий Перешкура;

1982 год — украинская гребля на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;

1983 год — украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.

Памятные даты 20 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 сентября:

1246 год — в Орде за отказ поклоняться идолам убивают Великого князя киевского Михаила Всеволодовича;

1258 год — освящают кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет;

1519 год — начинается первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана;

1562 год — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получает Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками;

1610 год — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватывает Москву;

1792 год — в Королевстве Франция разрешают развод;

1793 год — Комитет общественного спасения Франции одобряет план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне);

1866 год — в состав Королевства Пруссия входят Ганновер и Франкфурт;

1870 год — завершается объединение Италии;

1919 год — Нестор Махно и правительство УНР заключают соглашение о совместной борьбе против Деникина;

1926 год — глава синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избегает смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс);

1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;

1954 год — ЭВМ выполняет первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран;

1977 год — в ООН вступает Вьетнам;

1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);

1992 год — на референдуме большинство граждан Франции высказывается за вступление страны в Европейский Союз;

2003 год — на референдуме в Латвии граждане голосуют за вхождение страны в ЕС;

2008 год — в Украине открывается первый IMAX кинотеатр.

Погода на 20 сентября

Завтра, 20 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове возможна небольшая облачность, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +14 ночью. Во Львове — +21 день и +10 ночью. В Харькове — +25 днем и +11 ночью. В Одессе — +23 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день риса / Фото: Unsplash

20 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день риса. Праздник посвящен одному из важнейших продуктов питания в мире, который является основным источником пищи для более половины населения планеты. Рис имеет давнюю историю, которая начинается в центральных областях Китая вдоль берегов реки Янцзы. Археологи нашли рисовые зерна старше 7000 лет на этой территории. Из Китая рис распространился в Индию, Индонезию, Корею, Японию, а затем и в Европу и Америку. Этот день празднуют разными способами: готовят блюда по рису, проводят кулинарные мастер-классы и фестивали, а также рассказывают о важности риса для мировой экономики и культуры.

Также 20 сентября Всемирный день гинекологической онкологии. Этот день был начат в 2019 году Европейской сетью групп по адвокации гинекологического рака (ENGAGE) и Европейским обществом гинекологической онкологии (ESGO) с целью повышения осведомленности о гинекологических видах рака, таких как рак яичников, матки (эндометрия), шейки матки, вульвы.

А еще 20 сентября Всемирный день паэльи. Праздник посвящен одному из самых известных испанских блюд – паэлье, происходящей из Валенсии. Паэлья стала символом испанской гастрономии благодаря своему богатому вкусу и культурному значению. В этот день в Валенсии проводятся различные мероприятия, включая кулинарные конкурсы, где шеф-повара со всего мира соревнуются за звание лучшего мастера паэльи. Людей по всему миру призывают приготовить паэлью по своему вкусу и поделиться результатами в социальных сетях с хештегом #WorldPaellaDay. Паэлья имеет много вариаций, но основными ингредиентами обычно рис, шафран, оливковое масло, овощи, мясо или морепродукты. У каждого региона Испании есть свои уникальные рецепты и способы приготовления этого блюда.

20 сентября Международный день студенческого спорта. Праздник был начат Генеральной конференцией ЮНЕСКО по инициативе Международной федерации студенческого спорта (FISU) 2015 года. Целью этого дня является подчеркнуть важную роль спорта в высших учебных заведениях и содействие здоровому образу жизни среди студентов.