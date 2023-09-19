Какой завтра, 20 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 сентября, День HR-менеджера в Украине. Верующие чтят память великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. До Нового года осталось 102 дня.

20 сентября 2023 года – среда. 574-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 сентября, церковный праздник

20 сентября в церковном календаре – день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Однажды Евстафий во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого на кресте Иисуса. Он крестился вместе со своей супругой Феописией и детьми: Агапием и Феопистом. На долю Евстафия выпало немало испытаний. Сначала умерли все его слуги, потом погиб домашний скот, сам он расстался с женой и детьми.

Однако все испытания Евстафий пережил без нареканий, только молился Господу. Вскоре мужчина воссоединился со своей семьей. Впоследствии стал военачальником в войске императора Траяна. Однако Траян умер и на престол сел язычник Адриан, приказавший устроить великий языческий праздник. Евстафий отказался приносить пожертвования идолам, за что разгневанный император его казнил.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено стряхивать воду с вымытых рук.

Нельзя делать подарки.

Лучше не уходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

Народные приметы и традиции на 20 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дует северный ветер – скоро придет похолодание, а если с южной – впереди еще много теплых дней;

стоит туман и летает паутина — к теплой осени, которая будет длинной;

на нижних ветвях много шишек – ждите ранних заморозков, а если шишек больше вверху – холодно будет в конце зимы;

западный ветер дует на сырую погоду осенью, а северо-восточный - на сильные ливни.

20 сентября стоит туман и летает паутина — к теплой осени, которая будет длинной. / Фото: Pexels

Считалось, что в этот день, независимо от погоды, нужно высушить мокрую одежду сушиться на улицу, чтобы она вобрала в себя "солнечные" лучи, мороз или дождь. Дома зажигали свечу из церкви, а зеркала мыли святой водой. Так пытались избавиться от нечистой силы на зиму.

Погода на 20 сентября

Завтра, 20 сентября, в Киеве пасмурно, утром мелкий дождь, который усилится днем и прекратится к вечеру. Во Львове прояснится вечером, без осадков. В Харькове ясно к вечеру, когда небо затянут тучи, осадков не ожидается. В Одессе пасмурное утро и день, вечером ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +17 ночью. Во Львове — +23 днем и +16 ночью. В Харькове — +25 днем и +13 ночью. В Одессе — +23 днем и +19 ночью.

Памятные даты 20 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 сентября:

1246 год — в Орде за отказ поклоняться идолам убили Великого князя киевского Михаила Всеволодовича;

1258 год — освящают кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет;

1519 год — начинается первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана;

1562 год — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получает Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками;

1610 год — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватывает Москву;

1792 год — В Королевстве Франция разрешают развод;

1793 год — Комитет общественного спасения Франции одобряет план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне);

1866 год — в состав Королевства Пруссия входит Ганновер и Франкфурт;

1870 год — завершается объединение Италии;

1919 год — Нестор Махно и правительство УНР заключают соглашение о совместной борьбе против Деникина;

1920 год — в Збараж и Вишневец вступают части 6-й польской армии;

1926 год — глава синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избегает смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс);

1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;

1954 год — ЭВМ выполняет первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран;

1977 год — в ООН вступает Вьетнам;

1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);

1992 год — на референдуме большинство граждан Франции высказывается за вступление страны в Европейский Союз;

2000 год — власти Республики Китай арестовывают 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора (известный также как "Чернобыль", поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС);

2003 год — на референдуме в Латвии граждане голосуют за вхождение страны в ЕС;

2008 год — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Евгений, Александр, Василий, Виталий.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября, является карнеол. Разновидность сердолика. Карнеол известен человечеству уже достаточно давно, особенно ценился у древних греков, китайцев и монголов. С давних времен он считался сильным защитным талисманом, который может уберечь от злой магии.

В этот день родились:

1869 год — блаженная, монахиня Иосафата Гордашевская;

1982 год — украинская гребля на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;

1983 год — украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.

Какой завтра день в Украине и мире

20 сентября Всемирный день риса / Фото: Pexels

20 сентября в Украине празднуют День HR-менеджера. В профессии HR это сокращение от термина "human resources", то есть "человеческие ресурсы". Первые профессии, похожие на современную, появились еще в 1835 году. Тогда вышло поставочное, по которому регламентировались отношения между владельцами заводов и наемными работниками. В ней определялась должность специалистов, занимавшихся организацией труда рабочих.

Также 20 сентября Всемирный день риса. Для европейцев черт – это просто еще один вид злаков, но для жителей Восточной и Юго-Восточной Азии он является незаменимым продуктом питания. Поэтому неудивительно, что потребление риса сформировало даже особую культуру. Среди археологов и ботаников все еще продолжаются споры по происхождению риса. Но наиболее распространено мнение, что это растение начали выращивать в центральных регионах Китая, вдоль реки Янцзы. На этой территории даже были найдены уникальные зерна риса, которым более 7 тысяч лет.

А еще 20 сентября празднуют Международный день студенческого спорта. Это важный всемирный праздник, подчеркивающий важность спорта в высших учебных заведениях. Инициатором создания события стала Международная федерация студенческого спорта, которая в 2015 году предложила ЮНЕСКО учредить отдельный праздничный день, который бы посвятили студенческому спорту. Это предложение поддержали государства-члены ЮНЕСКО в Париже в 2015 году.

20 сентября Всемирный день паэльи. Наиболее популярен этот праздник в Испании, где паэлья является национальным блюдом. Паэлья признана во всем мире ее уникальным вкусом и полезными свойствами.