Какой праздник 20 сентября 2025 года / © ТСН

Реклама

20 сентября 2025 года — суббота. 1305 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 20 сентября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Евстафия Плакиды и других. Святой Евстафий Плакида — римский воин, живший во II веке. Родился в богатой и знатной семье, служил в римской армии, но после чудесного спасения от льва в охотничьей ловушке обратился в христианство.

Феопистия — его верная жена, вместе с мужем прошла испытание страданиями и преследованием через веру. Агапий и Феопист — их дети, также принявшие мученическую смерть за Христа. Все они отказались от поклонения языческим богам и остались верны Христу, даже когда за это угрожала смерть. Римский император приказал казнить их: Евстафия, Феопистия и детей подвергли пыткам и казнили, но их подвиг стал символом семейной веры и жертвенности.

Реклама

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя отказывать другим в помощи, потому что можешь сам потерять ее в момент затруднения.

Не следует громко смеяться, слишком веселиться — это день размышлений и молитв.

Запрещается занимать деньги — вынесете из дома все благополучие.

Народные приметы и традиции на 20 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тёплые и ясная погода — ждите длительную сухую осень;

вечером ясная луна — скоро ударят первые заморозки;

сильный ветер указывает на длинную зиму с вьюгами;

пауки плетут длинные паутинки — до сухой и солнечной погоды;

листья с берез начали активно опадать — к короткой осени и суровой зиме.

20 сентября пауки плетут длинные паутинки — до сухой и солнечной погоды / © unsplash.com

В народе 20 сентября называлось Холодные воды. Так как с этого времени вода в колодцах и реках становилась холоднее, осень брала верх.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 сентября

Какие завтра именины: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября является карнеол. Камень, известный людям более восьми веков. Ему приписывают способность оберегать сердце и способствовать гармонии в любовных отношениях.

Реклама

В этот день родились:

1977 год — Валерий Перешкура, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000);

1982 год — Инна Осипенко-Радомская, украинская гребля на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр;

1983 год — Юлия Батенкова-Бауман, украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр.

Памятные даты 20 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 сентября:

1246 год — в Орде убивают князя Черниговского Михаила Всеволодовича;

1258 год — после 38 лет строительства освящают кафедральный собор в Солсбери, Королевство Англия;

1519 год — стартует первая кругосветная экспедиция под руководством Фернана Магеллана;

1562 год — Англия заключает соглашение с принцем Конде, лидером французских гугенотов: Гавр переходит в Англию в обмен на военную помощь против католиков;

1610 год — Станислав Жолкевский, полководец Речи Посполитой, захватывает Москву;

1792 год — во Франции легализуют развод;

1793 год — Комитет общественного спасения Франции одобряет план осады Тулона, разработанный капитаном Наполеоном Бонапартом;

1866 год — Ганновер и Франкфурт входят в состав Королевства Пруссия;

1870 год — завершается объединение Италии;

1919 год — Нестор Махно и правительство УНР заключают соглашение о совместных действиях против Деникина;

1920 год — части 6-й польской армии вступают в Збараж и Вишневец; действенные части Армии УНР занимают Лянцкорун, Скалат и Сатанов;

1926 год — Аль Капоне, глава синдиката американской мафии, чудом избегает гибели при расстреле его офиса в Цицеро, Иллинойс;

1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;

1954 год — ЭВМ выполняет первую программу на языке высокого уровня Фортран;

1970 год — станция “Луна-16” осуществляет первое бурение лунного грунта;

1977 год — Вьетнам становится членом ООН;

1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (современная СБУ);

1992 год — на референдуме большинство французов поддерживают вступление страны в ЕС;

2000 год — в Тайване арестовывают 25-летнего Чен Инь-Хао, автора компьютерного вируса CIH (“ЧИХ” или ”Чернобыль”), который активировался ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС;

2003 год — на референдуме в Латвии граждане голосуют за вступление в ЕС;

2008 год — в Украине открывается первый IMAX кинотеатр.

Какой завтра праздник в Украине и мире

20 сентября в Украине празднуют День хирурга / © unsplash.com

20 сентября в Украине празднуют День хирурга. Выпадает на третью субботу сентября. Эта дата была выбрана не случайно: осень в медицинской традиции символизирует обновление, завершение определенных циклов и важность точности и профессионализма — как и в работе хирурга.

Также 20 сентября День изобретателя и рационализатора в Украине. Профессиональный праздник, посвященный людям, которые создают новые технологии, улучшают производственные процессы и вносят инновации в разные сферы жизни. Выпадает на третью субботу сентября. Оно установлено для поддержки креативности, научного поиска и технического прогресса в Украине.

Реклама

А еще 20 сентября День фармацевтического работника Украины. Оно установлено с целью увековечения профессионалов, которые обеспечивают население лекарственными средствами, контролируют их качество и способствуют сохранению здоровья граждан. Профессиональный праздник, посвященный медикам, фармацевтам и всем работникам аптек и фармацевтической промышленности, ежедневно заботящимся о здоровье людей.

20 сентября празднуют Международный день красной панды. Глобальная инициатива, посвященная защите красной панды, маленького и очень редкого млекопитающего, обитающего в горных лесах Гималаев и юго-восточной Азии. Праздник выпадает на третью субботу сентября ежегодно. Дата меняется около месяца, но всегда ориентирована на осень в северном полушарии, когда активизируются образовательные и природоохранные кампании.

Также 20 сентября Всемирный день гинекологической онкологии. Международная инициатива, посвященная повышению осведомленности об онкологических заболеваниях женской репродуктивной системы и важности ранней диагностики и профилактики.

А еще 20 сентября Международный день студенческого спорта. Глобальная инициатива посвящена развитию физической активности среди студентов и популяризации здорового образа жизни в высших учебных заведениях. Этот день символизирует энергию, здоровье, командный дух и стремление студентов к активной и гармоничной жизни.

Реклама

20 сентября празднуют Международный день уборки прибрежных территорий. Глобальная инициатива, направленная на очищение побережья океанов, морей, рек и озер от мусора и пластика, а также на повышение экологического сознания людей. Праздник приходится на третью субботу сентября ежегодно, когда волонтеры из разных стран объединяются для одновременной уборки берегов.

Также 20 сентября Всемирный день сока. Международный праздник посвящен популяризации натуральных соков, здорового питания и свежих фруктов и овощей в повседневном рационе.

А еще 20 сентября Всемирный день донора костного мозга. Международная инициатива посвящена привлечению внимания к важности донорства костного мозга и стволовых клеток для спасения жизни людей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями. Выпадает на третью субботу сентября.

20 сентября празднуют День свободы программного обеспечения. Международная инициатива, посвященная распространению знаний о свободном и открыто доступном программном обеспечении, а также его преимуществах в обучении, работе и повседневной жизни. Выпадает на третью субботу сентября.

Реклама

Также 20 сентября Всемирный день уборки. Глобальная инициатива, посвященная борьбе с пластиковым и другим мусором, загрязняющим планету, и привлечению миллионов людей к активной очистке окружающей среды. Приходится каждый год на третью субботу сентября.