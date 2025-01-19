Какой завтра, 20 января, день – все о событиях, которых чествует церковь, что нельзя делать

Завтра, 20 января, Международный День принятия. Верующие чтят память святого преподобного Евтимия Великого. До Нового года осталось 345 дней.
20 января 2025 года — понедельник. 1062-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
20 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Евтимия Великого. Он родился примерно в 377 году в городе Мелитина в Малой Армении. Он был сыном Павла и Дионисии. После смерти отца в возрасте трех лет его воспитывал епископ Мелитенский Отрий. Он был крещен и исполнял церковные обязанности, став священником в возрасте 28 лет. Преподобный Евтимий отправился в паломничество в Иерусалим, где после поклонения священным местам присоединился к монахам в Фаранской лавре. Затем он переехал в пустыню Кутила, где жил в затворе вместе с другим отшельником Феоктистом. Их аскетическая жизненность привлекла внимание других людей, желавших присоединиться к ним, и со временем возник монастырь Феодосия. Преподобный Евтимий известен своей духовной силой и способностью исцелять. Он также основал монастырь Капарвариха у Хеврона.
Что нельзя делать 20 января
- Нельзя брать и давать деньги взаймы.
- Запрещается выходить из дома после заката.
- Не стоит тяжело работать в этот день.
Народные приметы и традиции на 20 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: метель указывает, что весна придет рано, но будет холодной;
- солнечный и теплый день – до поздней весны;
- какая погода, такой будет Масленица;
- пасмурно — до затяжных морозов.
Наши предки обязательно обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет весна и подготовиться к сезону.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 января
Какие завтра именины: Павел, Семен, Инна.
Талисманом человека, рожденного 20 января является лал, который помогает повысить иммунитет.
В этот день родились:
- 1865 год – украинский ученый-экономист, государственный и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;
- 1891 год – всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Михаил Эльман;
- 1897 год – украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотник Армии УНР Евгений Маланюк.
Памятные даты 20 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 января:
- 1265 год — Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;
- 1320 год — впервые в Вавеле коронуют польского короля;
- 1633 год — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;
- 1661 год — Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове "достоинство академии и титул университета";
- 1841 год – британцы оккупируют остров Гонконг;
- 1892 год – в Олбани, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;
- 1918 год – в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;
- 1920 год — поляки ликвидируют автономные права и самоуправления Галиции;
- 1921 год — Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;
- 1943 год — в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписывают договор об экономическом сотрудничестве, целью которого было "объединить весь потенциал экономического пространства Европы и Восточной Азии для ведения тотальной войны";
- 1942 год — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяют пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса";
- 1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";
- 1945 год – в Вашингтоне происходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;
- 1946 год — президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;
- 1958 год – в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;
- 1969 год — республиканец Ричард Никсон становится 37-м президентом США, сменив на этом посту бывшего вице-президента в администрации Джона Кеннеди демократа Линдона Джонсона, ставшего президентом после убийства Кеннеди в 1963;
- 1972 год — начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965);
- 1996 год – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;
- 2001 год — по представлению прокуратуры президент Кучма освобождает от должности Юлию Тимошенко, вице-премьер-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде, основании и сокрытии доходов;
- 2017 год – 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.
Погода на 20 января
Завтра, 20 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +3 днем и ночью. Во Львове +4 днем и -3 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью. В Одессе +8 день и 0 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
20 января в Украине и мире празднуют Международный день принятия. Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об инклюзивности, равенстве и важности принятия людей с разными физическими, психическими или другими ограничениями. Это также напоминает о необходимости создания общества, где каждый человек, несмотря на свои отличия, может быть принят, понят и поддержан. Международный день принятия способствует укреплению социальной сплоченности, поддержке людей с ограниченными возможностями и развитию инклюзивных практик в обществах по всему миру.
Также 20 января День распространения знаний о пингвинах. Цель этой цели – привлечь внимание к пингвинам и их природной среде, а также повысить осведомленность об угрозах, возникающих из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и других факторов, влияющих на их существование. Пингвины – уникальные птицы, которые не могут летать, но прекрасно плавают. Они обитают преимущественно на южном полюсе, а также некоторых других холодных или умеренных территориях. Благодаря своему характерному внешнему виду и привычкам, пингвины стали очень популярны среди людей и часто ассоциируются с благодатью и защитой дикой природы. День распространения знаний о пингвинах – это не только возможность насладиться информацией об этих замечательных птицах, но и напоминание о необходимости охраны окружающей среды и защиты видов, которые оказываются под угрозой через человеческую деятельность.