Какой завтра, 20 января, день – все о событиях, которых чествует церковь, что нельзя делать

20 января 2025 года — понедельник. 1062-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

20 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Евтимия Великого. Он родился примерно в 377 году в городе Мелитина в Малой Армении. Он был сыном Павла и Дионисии. После смерти отца в возрасте трех лет его воспитывал епископ Мелитенский Отрий. Он был крещен и исполнял церковные обязанности, став священником в возрасте 28 лет. Преподобный Евтимий отправился в паломничество в Иерусалим, где после поклонения священным местам присоединился к монахам в Фаранской лавре. Затем он переехал в пустыню Кутила, где жил в затворе вместе с другим отшельником Феоктистом. Их аскетическая жизненность привлекла внимание других людей, желавших присоединиться к ним, и со временем возник монастырь Феодосия. Преподобный Евтимий известен своей духовной силой и способностью исцелять. Он также основал монастырь Капарвариха у Хеврона.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Запрещается выходить из дома после заката.

Не стоит тяжело работать в этот день.

Народные приметы и традиции на 20 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: метель указывает, что весна придет рано, но будет холодной;

солнечный и теплый день – до поздней весны;

какая погода, такой будет Масленица;

пасмурно — до затяжных морозов.

20 января солнечный и теплый день — до поздней весны / Фото: Unsplash

Наши предки обязательно обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет весна и подготовиться к сезону.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 января

Какие завтра именины: Павел, Семен, Инна.

Талисманом человека, рожденного 20 января является лал, который помогает повысить иммунитет.

В этот день родились:

1865 год – украинский ученый-экономист, государственный и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;

1891 год – всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Михаил Эльман;

1897 год – украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотник Армии УНР Евгений Маланюк.

Памятные даты 20 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 января:

1265 год — Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;

1320 год — впервые в Вавеле коронуют польского короля;

1633 год — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;

1661 год — Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове "достоинство академии и титул университета";

1841 год – британцы оккупируют остров Гонконг;

1892 год – в Олбани, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;

1918 год – в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;

1920 год — поляки ликвидируют автономные права и самоуправления Галиции;

1921 год — Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;

1943 год — в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписывают договор об экономическом сотрудничестве, целью которого было "объединить весь потенциал экономического пространства Европы и Восточной Азии для ведения тотальной войны";

1942 год — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяют пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса";

1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";

1945 год – в Вашингтоне происходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;

1946 год — президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;

1958 год – в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;

1969 год — республиканец Ричард Никсон становится 37-м президентом США, сменив на этом посту бывшего вице-президента в администрации Джона Кеннеди демократа Линдона Джонсона, ставшего президентом после убийства Кеннеди в 1963;

1972 год — начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965);

1996 год – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;

2001 год — по представлению прокуратуры президент Кучма освобождает от должности Юлию Тимошенко, вице-премьер-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде, основании и сокрытии доходов;

2017 год – 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

Погода на 20 января

Завтра, 20 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​и ночью. Во Львове +4 днем ​​и -3 ночью. В Харькове +2 днем ​​и -2 ночью. В Одессе +8 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

20 января День распространения знаний о пингвинах / Фото: Unsplash

20 января в Украине и мире празднуют Международный день принятия. Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об инклюзивности, равенстве и важности принятия людей с разными физическими, психическими или другими ограничениями. Это также напоминает о необходимости создания общества, где каждый человек, несмотря на свои отличия, может быть принят, понят и поддержан. Международный день принятия способствует укреплению социальной сплоченности, поддержке людей с ограниченными возможностями и развитию инклюзивных практик в обществах по всему миру.

Также 20 января День распространения знаний о пингвинах. Цель этой цели – привлечь внимание к пингвинам и их природной среде, а также повысить осведомленность об угрозах, возникающих из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и других факторов, влияющих на их существование. Пингвины – уникальные птицы, которые не могут летать, но прекрасно плавают. Они обитают преимущественно на южном полюсе, а также некоторых других холодных или умеренных территориях. Благодаря своему характерному внешнему виду и привычкам, пингвины стали очень популярны среди людей и часто ассоциируются с благодатью и защитой дикой природы. День распространения знаний о пингвинах – это не только возможность насладиться информацией об этих замечательных птицах, но и напоминание о необходимости охраны окружающей среды и защиты видов, которые оказываются под угрозой через человеческую деятельность.