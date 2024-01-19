Какой завтра, 20 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 20 января, День АР Крым. Верующие чтят память святого Евтимия Великого. До Нового года осталось 346 дней.
20 января 2024 года — суббота. 696-й день войны в Украине.
Какой завтра, 20 января, церковный праздник
20 января в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого. Жил он в V веке и был очень уважаемым среди людей. Когда Евтимию было 3 года, его отец умер, а мать отдала малыша на воспитание в монастырь. Уже в отрочестве мальчик подумывал о том, чтобы остаться в монастыре и служить Господу. Во взрослом возрасте ему захотелось одинокой жизни, а потому он ушел жить в пустыню.
Что нельзя делать 20 января
- Запрещено выходить из дома после заката.
- Не следует давать и брать деньги взаймы.
- Нельзя браться за тяжелый физический труд.
Народные приметы и традиции на 20 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода, такой она будет на Масленицу;
- мороз и холод — они задержатся еще на неделю;
- очень солнечный день — весна придет поздно;
- на деревьях иней — к морозной осени;
- пасмурная погода — холода будут затяжными;
- началась метель — она продлится семь дней;
- метель — к ранней, но холодной весне.
В народном календаре дата называлась Евтимов день или Ефим Зимний. Крестьяне обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет Масленица.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 января
Какие завтра именины: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Петр, Мирослав, Инна, Римма.
Талисманом человека, рожденного 20 января, является лал. Очень красив минерал красного цвета. Издавна верили, что лал способен подарить счастье в любви.
В этот день родились:
- 1865 год – украинский ученый-экономист, государственный и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;
- 1891 год – всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Эльман Михаил Саулович;
- 1897 год – украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотник Армии УНР Евгений Маланюк.
Памятные даты 20 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 января:
- 1265 год — Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;
- 1320 год — впервые в Вавеле коронуют польского короля;
- 1633 год — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;
- 1661 год — Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове "достоинство академии и титул университета";
- 1841 год — британцы оккупируют остров Гонконг;
- 1892 год — в Олбани, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;
- 1915 год — начинается Зимняя битва в Карпатах на Восточном фронте Первой мировой войны;
- 1918 год — в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;
- 1921 год — Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;
- 1942 год — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяет пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса";
- 1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";
- 1945 год — в Вашингтоне происходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;
- 1946 год — президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;
- 1958 год — в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;
- 1972 год — начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965);
- 1996 год — лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;
- 1998 год — с небольшим преимуществом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выигрывает президентские выборы в Чехии;
- 2001 год — по представлению прокуратуры президент Кучма уволен с должности Юлия Тимошенко, вице-премьер-министр правительства Виктора Ющенко, обвиненная в контрабанде, основании и сокрытии доходов;
- 2006 год — в Темзе почти у стен английского парламента обнаруживают кита, который заплыл туда во время прилива;
- 2017 год — 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.
Погода на 20 января
Завтра, 20 января, в Киеве пасмурно, днем возможен мелкий снег. В Львове облачно, днем возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. В Харькове пасмурно, днем будет дождь. В Одессе солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +4 днем и +1 ночью. В Харькове — +5 днем и +3 ночью. В Одессе — +10 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
20 января в Украине и мире празднуют Международный день принятия. Важное событие, имеющее трогательную историю. Началось все с девочки с инвалидностью Энни Гопкинс, столкнувшейся с предвзятым отношением, заниженными ожиданиями. Однако Энни старалась не обращать на это внимание и достигала всего, что поставила перед собой. Она выиграла шоу талантов, пела в церковном хоре, заставила построить пандусы в 40 зданий кампуса, когда поступила в колледж. После учёбы она создала познавательный и юмористический канал на YouTube, где делилась своим опытом. 20 января 2009 года Энни ушла из жизни после усложнения медицинских процедур. Но ее семья и другие люди с инвалидностью смогли сохранить ее идеалы.
Также 20 января День АР Крым. Дата связана с проведенным в 1991 году референдумом, на котором 93% жителей полуострова выразили желание остаться в составе Украины. С начала 2014 года Автономная Республика Крым временно оккупирована и лишена всех полномочий, предоставленных украинской автономией. Однако действующие международные протоколы свидетельствуют, что Крым – это Украина.
А еще 20 января День видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру, сразу поступившую в свободную продажу. Вклад этой компании в развитие современной техники трудно переоценить.
20 января празднуют День распространения знаний о пингвинах. Важный экологический праздник, который был создан, чтобы люди обратили внимание на эту удивительную птицу. Из-за действий человека пингвины могут быть стерты с лица планеты. Дату праздника выбрали не случайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.