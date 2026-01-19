Какой праздник 20 января 2026 года / © ТСН

20 января 2026 года — вторник. 1426-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

20 января верующие празднуют День памяти святого преподобного Евтимия Великого / © pexels.com

Завтра, 20 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Евтимия Великого. Один из величайших подвижников раннего христианства, основатель монашеской жизни в Палестине. Родился в Мелитине (Малая Армения), с юности избрал путь служения Богу. Прославился строгим аскетизмом, даром исцеления и духовного совета. Боролся против ересей, утверждая православную веру. Его жизнь стала примером смирения, молитвы и любви к людям.

20 января в Украине День чествования защитников Донецкого аэропорта / © Associated Press

20 января в Украине День чествования защитников Донецкого аэропорта. Это день памяти украинских воинов — легендарных «киборгов», которые в 2014–2015 годах защищали Донецкий аэропорт от российских оккупационных сил. Оборона длилась 242 дня и стала символом несокрушимости, мужества и верности присяге. Даже после полного уничтожения терминалов украинские защитники не лишились духа, доказав всему миру, что украинского воина невозможно сломать.

20 января День распространения знаний о пингвинах / © pexels.com

Также 20 января День распространения знаний о пингвинах. Это неофициальный, но популярный экологически-просветительский праздник, призванный привлечь внимание к этим уникальным птицам и проблемам их выживания. Пингвины обитают преимущественно в Южном полушарии, отлично приспособлены к жизни в холодном климате, не летают, зато являются отличными пловцами. Многие виды ныне находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата, таяния ледников и загрязнения океанов.

20 января Международный День принятия / © pexels.com

А еще 20 января Международный День принятия. Это день, посвященный идее безусловного уважения к каждому человеку — независимо от его внешности, физических возможностей, характера, происхождения или жизненного пути. Праздник напоминает о важности принятия себя и других без порицания, об эмпатии, толерантности и поддержке. Оно особенно актуально для преодоления дискриминации, стигматизации и социальной изоляции.

20 января празднуют День видеокамеры / © pexels.com

20 января празднуют День видеокамеры. Это неофициальный праздник, посвященный изобретению и распространению видеокамер — устройств, позволяющих фиксировать движение и события в реальном времени. Праздник напоминает о важности сохранения моментов жизни, документировании истории и искусстве видеосъемки. В этот день любители и профессионалы кино и видео делятся советами, делают съемки, организуют мастер-классы и презентации.