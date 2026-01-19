ТСН в социальных сетях

Какой завтра, 20 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

Завтра, 20 января, День памяти защитников Донецкого аэропорта. Верующие чтят память святого преподобного Евтимия Великого. До Нового года осталось 346 дней.

20 января 2026 года — вторник. 1426-й день войны в Украине.

Завтра, 20 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Евтимия Великого. Один из величайших подвижников раннего христианства, основатель монашеской жизни в Палестине. Родился в Мелитине (Малая Армения), с юности избрал путь служения Богу. Прославился строгим аскетизмом, даром исцеления и духовного совета. Боролся против ересей, утверждая православную веру. Его жизнь стала примером смирения, молитвы и любви к людям.

20 января в Украине День чествования защитников Донецкого аэропорта. Это день памяти украинских воинов — легендарных «киборгов», которые в 2014–2015 годах защищали Донецкий аэропорт от российских оккупационных сил. Оборона длилась 242 дня и стала символом несокрушимости, мужества и верности присяге. Даже после полного уничтожения терминалов украинские защитники не лишились духа, доказав всему миру, что украинского воина невозможно сломать.

Также 20 января День распространения знаний о пингвинах. Это неофициальный, но популярный экологически-просветительский праздник, призванный привлечь внимание к этим уникальным птицам и проблемам их выживания. Пингвины обитают преимущественно в Южном полушарии, отлично приспособлены к жизни в холодном климате, не летают, зато являются отличными пловцами. Многие виды ныне находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата, таяния ледников и загрязнения океанов.

А еще 20 января Международный День принятия. Это день, посвященный идее безусловного уважения к каждому человеку — независимо от его внешности, физических возможностей, характера, происхождения или жизненного пути. Праздник напоминает о важности принятия себя и других без порицания, об эмпатии, толерантности и поддержке. Оно особенно актуально для преодоления дискриминации, стигматизации и социальной изоляции.

20 января празднуют День видеокамеры. Это неофициальный праздник, посвященный изобретению и распространению видеокамер — устройств, позволяющих фиксировать движение и события в реальном времени. Праздник напоминает о важности сохранения моментов жизни, документировании истории и искусстве видеосъемки. В этот день любители и профессионалы кино и видео делятся советами, делают съемки, организуют мастер-классы и презентации.

