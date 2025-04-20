Какой праздник 21 апреля 2025 года / © ТСН

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21 апреля 2025 года — понедельник. 1153-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Януария и других. Он жил в III веке и стал известен своей непоколебимой верой, мужеством и жертвенностью. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он отправился в город Поццуоли, чтобы духовно поддержать заключенных христиан. Там он был арестован вместе с диаконом Фестом, чтецом Дезидерием, а также диаконами Прокулом, Сосием и христианами Евтихием и Акунтием.

Святых подвергли жестоким пыткам. По преданию, их бросили в раскаленную печь, однако они вышли из нее невредимыми. В конце концов всем им отрезали головы — они приняли мученическую смерть за Христа.

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После смерти святого Януария произошло чудо: благочестивые верующие собрали его кровь в специальную стеклянную ампулу, которая хранится по сей день в кафедральном соборе города Неаполь.

Что нельзя делать 21 апреля

Воду в этот день нельзя брать из источников или колодцев без молитвы, потому что она “просыпается” и может вовлечь в себя болезни или беду.

Не рекомендовали пересказывать сны — они могут стать вещими, и огласка меняет их силу.

Не стоит мыть пол или выливать воду на улицу без надобности — “воду обижать — беду навлечь”.

Народные приметы и традиции на 21 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день ясный и солнечный - лето будет теплым и щедрым на урожай;

с самого утра облачно, но без дождя — весна будет длинной, затяжной, с прохладными ночами;

сильный ветер этого дня — к ненастью в ближайшие дни, возможно даже к заморозкам на ночь;

пошел дождь 21 апреля — хороший знак: лето будет дождливым, но плодородным;

если птицы летают низко — изменится погода, возможно, придет дождь или похолодание.

21 апреля птицы летают низко — изменится погода, возможно, придет дождь или похолодание / © unsplash.com

В народе 21 апреля носило название Родион Колодязник. А все потому, что в этот день вода просыпается, то есть меняет свою энергию после зимней спячки. Если набрать воду рано утром и поставить на солнце, и она останется чистой до вечера, будет хорошая погода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 апреля

Какие завтра именины: Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 21 апреля является хризоберил. Этот камень всегда восхищал своей необыкновенной жесткостью и уникальностью. В Индии хризоберил был одним из самых мощных магических камней, что приносит глубокое понимание и интуицию. Он помогает добиться успеха во всех делах, к которым прикасается человек.

В этот день родились:

1941 год — Виктор Сухенко, украинский скульптор, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1984), один из авторов монумента в честь граждан города Киева и военнопленных, расстрелянных в Бабьем Яру;

1945 год — Любомира Бойцун, украинская архивистка, краевед;

1956 год — Богдан Подгорный, украинский кинооператор, журналист.

Памятные даты 21 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 апреля:

1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики с целью завоевания империи ацтеков;

1818 год — император издал указ, согласно которому обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галичине и Буковине должно было проводиться на родном языке;

1910 год — комета Галлея достигла максимальной близости к Земле;

1913 год — на воду спущена “Аквитания”, единственный лайнер, участвовавший в обеих мировых войнах;

1920 — в Варшаве Польша и УНР подписали общую и торгово-экономическую конвенцию, по которой Польша признавала независимость УНР и обещала ей военную помощь;

1921 год — декретом Совета народных комиссаров введен натуральный налог на основе прогрессивной системы вместо продразверстки;

1944 год — началось сражение под Гурбами, одно из крупнейших сражений между войсками УПА и НКВД СССР;

1944 год — женщины во Франции получили право голоса на выборах;

1960 год — Бразилия стала новой столицей страны, для чего был построен одноименный город;

1996 год — с помощью ракеты был убит первый президент Чеченской Республики Ичкерия, Джохар Дудаев;

2000 год — в Броварах, Киевская область, жилой дом попал под удар тактической ракеты класса «Земля-Земля», которую запустили военные с полигона. Погибли несколько человек;

2019 год — состоялся второй тур президентских выборов в Украине, по результатам которых на пост президента был избран Владимир Зеленский.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 апреля Международный день конопли / © unsplash.com

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа. Событие направлено на повышение осведомленности о кроншнепах и важность охраны их природных сред обитания. Кроншнепы — это большие болотные птицы с длинными клювами, которые они используют для поиска пищи в мягкой почве. Они живут в Евразии и Северной Америке. К сожалению, многие виды кроншнепов оказались на грани исчезновения из-за уничтожения их обитания, загрязнения вод и нарушения экосистем.

Также 21 апреля Международный день конопли. Он стал символом борьбы за легализацию каннабиса. Этот день возник благодаря молодым людям из Калифорнии в 1970-х годах, которые положили начало традиции собираться в 4:20 для совместного курения каннабиса. Международный день конопли стал важным этапом в изменении отношения к каннабису в обществе, что способствует легализации и развитию научных исследований.

А еще 21 апреля Всемирный день творчества и инноваций. Введенный ООН в 2017 году этот день стал платформой для продвижения идей творчества и инноваций как основы для прогресса в науке, технологиях, бизнесе и культуре. Он напоминает, как важно воплощать в жизнь новые идеи, которые могут изменить общество и улучшить качество жизни.